IDM News: Kardiologe, Spendenaktion, spezielle Grüße

Das IDM-Wochenende am Sachsenring bestand nicht nur aus spektakulären Rennen auf der Strecke. Auch rundherum gab es interessante Nebenschauplätze.

Justin Hänse: Jetzt doch

Noch kurz vor den Auftaktrennen zum Twin Cup-Renne gab der Gesamtsieger aus dem Vorjahr bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen auf die geplante Titelverteidigung würde verzichten müssen. Doch dann nickten die Ärzte den Einsatz doch ab. «Mission Titelverteidigung wieder aufgenommen», vermeldete Hänse üder die sozialen Medien. «Nachdem ich zehn Tage vor dem IDM-Lauf auf dem Sachsenring die Freigabe vom Kardiologen bekommen habe, wieder sportlich aktiv zu werden, stand mein Comeback bis Donnerstag-Abend noch auf der Kippe, da ich erst beim Rennarzt vor Ort vorstellig werden sollte. Es gab von allen Seiten grünes Licht.» Nach fünf Wochen absolutem Stillstand und reichlich Medikamenten ging es auf dem Sachsenring schon wieder gut los. Ein Sieg und ein dritter Rang die sehenswerte Bilanz. «Jetzt heißt es für mich, viel fahren und trainieren, um wieder richtig fit zu werden», lautet Hänses Plan. «Weiter geht es in in Oschersleben. Danke an alle die mich dieses Jahr unterstützen.»

Marco Fetz und Bastian Ubl: Spendensammler

«Hey, wir sind Marco und Basti», ist aktuell auf allerlei Medien wie Facebook und Instagram zu lesen, «und wir sammeln Spenden für unseren Freund Patrick. Patrick leidet an einer spastischen Krankheit. Leider wird Patrick von Ämtern und Krankenkassen immer wieder abgelehnt und kriegt keine Unterstützung für einen elektronischen Rollstuhl oder eine Zug-Hilfe für seinen Rollstuhl, die ihm das Leben leichter machen würden. Mit einer Zug-Hilfe, für die wir hier sammeln, könnte Patrick ein großen Schritt in die Selbständigkeit machen und sein Traum von einem Job könnte so in Erfüllung gehen. Über jede Spende sind wir sehr dankbar und bedanken uns dafür. Lasst uns zusammen Patrick ein wenig mehr Freiheit und Selbständigkeit schenken.» Wer ein paar Euro übrig hat, kann gerne mitmachen.

Patrick Hobelsberger: Happy Birthday Bruder

Ohne einen fähigen Mechaniker an der Seite wäre das Rennfahrerleben in der Regel nur halb so erfolgreich. Manche Piloten pflegen ein freundschaftliches Verhältnis zu ihren Leuten im Hintergrund. So auch IDM Superbike-Neueinsteiger Patrick Hobelsberger, der stets Mechaniker Christoph Karg ein seiner Seite hat. «Alles Gute zum Geburtstag an diesen verrückten Kerl Christoph Karg», schreibt der Bayer am 23.5.2023. «Diese Legende wird heute 25 Jahre alt. Absolut keine Ahnung, wie scheiße das Leben ohne ihn sein muss, der immer da ist und hinter mir steht. Hilft und arbeitet, wo immer er kann, damit ich beim Rennen und natürlich auch im Leben erfolgreich bin, da ich rund um die Uhr große Probleme habe, meine Schlüssel oder meine Geldbörse zu finden. Einen schönen Tag Bruder von einer anderen Mutter.»

Max Enderlein: Neben Fabio Quartararo

Beim IDM-Auftakt auf dem Sachsenring gab der ehemalige IDM-Champion und jetzige Teamchef ein ganz besonderes Autogramm. «Heute durfte ich mich im Rahmen der IDM in das Ehrenbuch der Stadt Hohenstein-Ernstthal neben Rossi, Quartararo und Co. Verewigen», erzählt Enderlein. «Ein wirklich toller Moment, nach all der Hingabe und den Strapazen für den Sport in den letzten Jahren. Vielen Dank an Oberbürgermeister Lars Kluge für die Wertschätzung meiner sportlichen Erfolge und den Besuch am Sachsenring.»