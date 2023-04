IDM News: BMW, Sachsenring, Jogger und Ungarn

Die IDM steht in den Startlöchern und fieberte dem Saisonauftakt entgegen. Auch der Deutschland GP wirft seine Schatten voraus. Rund um die IDM tut sich einiges für Fans und Neueinsteiger.

Die IDM-Piloten, die Mitte April bei den 24-Stunden von Le Mans angetraten, dürften inzwischen wieder ausgeschlafen sein. Bei allen anderen laufen die Vorbereitungen ebenso auf Hochtouren. Bei BMW kann man im Sommer selber vorbeischauen, am Sachsenring kann man Geld lassen und Jochen Kiefer kann man zuhören.

BMW in der Werkstatt

Eines der Highlights der BMW Motorrad Days 2023: der kostenlose Besuch des BMW Motorrad Werks Berlin. «Lernt die Produktionsprozesse verschiedener Modelle kennen und stellt den Experten eure Fragen», so das Angebot des Herstellers. Treffpunkt für Interessierte am 07. bis 09. Juli 2023 ist das BMW Werk Berlin, Buchungen sind auf dem Messegelände im Sommergarten möglich.

RegioCup für Neuneinsteiger

Mit dem RegioCup bildet Speer Racing den Einstieg in den lizenzierten Motorradrennsport und ermöglicht den Klassensiegern einen Gaststart in der IDM. Kooperation mit DMSB seit diesem Jahr eröffnet neue Chancen. Im Rahmen des Speer Racing RegioCup finden fünf Rennen über acht Runden statt. Drei Läufe werden auf dem Hockenheimring ausgetragen, zwei auf dem Nürburgring. Mit der Anmeldung zum RegioCup erhalten alle Teilnehmer ab sofort eine DMSB-Clubsportlizenz. Sie erspart beim Aufstieg auf die Lizenz B+ die ansonsten notwendige Lizenzschulung. Beiden Klassensiegern winkt in diesem Jahr zudem erstmals ein Gaststart beim IDM-Finale in Hockenheim vom 22.-24. September. Alle Infos gibt es beim Anbieter.

Laufen am Sachsenring

Die IDM gastiert bereits Mitte Mai auf dem Sachsenring, um dort in die Saison 2023 zu starten. Der «Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland» geht in diesem Jahr von 16. bis 18. Juni ebenfalls dort über die Bühne. Auch neben dem Renngeschehen gibt es zahlreiche Programmpunkte. Den Auftakt macht bereits am Mittwoch der Charity-Run für wohltätige Zwecke. Der Lauf geht über eine Runde auf der Grand Prix-Rennstrecke und beginnt am 14. Juni um 19 Uhr bei der Start-Ziel-Passage. Fans haben somit die einzigartige Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und zugleich auch die Piste im GP-Set-up aus der eigenen Perspektive zu erkunden. Dazu kommt: Beim Charity-Run gibt es herausragende Preise zu gewinnen. Einer davon ist eine edle MotoGP-Uhr des Schweizer Serien-Uhren-Partners Tissot Watches, der in diesem Jahr auch die Patronanz für die Sprintrennen in der MotoGP-WM am Samstag übernommen hat. Dazu kommen diverse Merchandising-Artikel aus den MotoGP-Kollektionen. Ein Ticket für den Wohltätigkeits-Lauf auf dem Sachsenring am 14. Juni gibt es für 25 Euro. (Quelle: Orasche)

Fahren für Ungarn

Aus dem HRE-Team der IDM Supersport 300 wird das Kawasaki Hungary Racing Team by Ivanics. Es ist jetzt werksunterstützt und bringt mit Máté Számadó und Luki Owen zwei Fahrer in der Nachwuchsklasse an den Start. Hungarian Racing Engineering (HRE) hat sich mit dem Importeur Ivanics Csoport zusammengetan, um das erste ungarische Werksteam zu werden. «Seit unseres Starts im Jahr 2020 haben wir schwer daran gearbeitet, um ein Factory Support Team zu werden», sagte HRE-Teambesitzer Léváy Károly. «Das ist ein großer Schritt nach vorne.» Die Fahrerwahl fiel erneut auf Máté Számadó. Der 17-jährige Ungar und letztjährige Gesamt-Siebte aus Budapest sprintet in sein drittes IDM-Jahr. Mit steigender Erfolgsbilanz. In Oschersleben, Most und Schleiz brachte er die Kawasaki Ninja im vergangenen Jahr aufs Podium. Es fehlt noch der Sieg, aber Számadó ist optimistisch: «In einem werksunterstützten Team zu sein, ist der Traum aller Fahrer. Mit dieser zusätzlichen Unterstützung und neuen Teilen für die Motorräder glaube ich, dass ich großartige Ergebnisse erzielen kann.» Dazu kommt Neuling Luki Owen. (Quelle: idm.de)

Kiefer im Podcast

In Episode drei des IDM Podcasts ‚Slicks and Sunglasses‘ gewährt mit Jochen Kiefer vom Kiefer Racing Team einer der erfahrensten Team-Chefs Einblicke in seine Arbeit. Der 54-jährige geht mit seinem Team in der Saison 2023 sowohl in der IDM Supersport 300 als auch in der Supersport-Klasse an den Start. Während mit Leon Orgis und Yves Stadelmann zwei schon erfahrenere Fahrer die Supersport Motorräder pilotieren werden und der amtierende SSP-300-Meister Marvin Siebdrath auf Yamaha R3 und zu Kiefer wechselt, betreut Jochen Kiefer im Rahmen des Yamaha bLU cRU Academy Nachwuchsförderprogramms neben dem 15-jährigen Albert Prasse auch den erst 13-jährigen Mitja Borgelt in der 300er-Klasse. Im Podcast beschreibt er seine Herangehensweise bei der Wahl neuer Fahrer, erzählt von den Besonderheiten bei der Arbeit mit jungen Talenten und erklärt, inwieweit sich seine Arbeit in der IDM von der in der Moto3- und Moto2-Weltmeisterschaft unterscheidet.