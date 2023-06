IDM Oschersleben: Der Plan für Samstag

Laut Wettervorhersage liegt die Regenwahrscheinlichkeit in der Magdeburger Börde bei Null Prozent. Beste Voraussetzung also für den IDM-Samstag mit allen Qualifyings und den ersten Rennen.

Eine Woche nach dem Rennen der DTM in der Motorsport Arena Oschersleben sind die Fahrerinnen und Fahrer der IDM dran. Am Samstag haben alle ihre Qualifyings. Am Nachmittag gibt es erste Punkte und den Live-Stream.

Der Rückblick 1

Neuer Streckenrekord und 35.000 Besucher beim DTM Auftakt in der Motorsport Arena Oschersleben. Das Pfingstwochenende stand ganz im Zeichen des GT Sportes. Nach acht Jahren Pause kehrte die DTM zum Saisonauftakt in die Magdeburger Börde zurück. Der alte Rundenrekord im geschlossenen GT Fahrzeug lag 1998 im Porsche GT von Uwe Alzen bei einer Zeit von 1:20.206 min und wurde an diesem Wochenende von Laurents Hörr eingestellt. Im LMP3 absolvierte er die Runde im ersten Qualifying mit einer Zeit von 1:18.461 min. Auch wurde am Samstag ein neuer Top Speed-Rekord im Rahmen des Prototype Cup Germany in der Motorsport Arena aufgestellt. Gabriela Jilkova war damit als Frau die schnellste überhaupt mit 248 km/h im LMP3.

Der Rückblick 2

Im Vorjahr war die IDM Superbike vom Duell zwischen Florian Alt und Markus Reiterberger, beide BMW, geprägt. Beide fuhren im Vorjahr im zweiten Qualiying in der Motorsport Arena Oschersleben ihre schnellste Runde. Die Pole ging mit einer Zeit von 1:24,840 min. an Alt. Platz 2, 0,013 Sekunden dahinter, ging an Reiterberger. Die erste Reihe komplett machte mit einer Zeit von 1:25,751 min. der Russe Vladimir Leonov. In der gleichen Reihenfolge beendete die drei Piloten dann auch das erste Rennen. Alt gewann mit einem Vorsprung von 0,268 sec vor Reiterberger. 17,930 sec später wurde Leonov Dritter. Auch im zweiten Lauf wurde Leonov Dritter. Dieses Mal gewann jedoch der spätere IDM-Champion Reiterberger vor Alt.

Die Roadshow

Am 3. und 4. Juni ist auch die Kawasaki Roadshow in der Motorsport Arena am Start. Dafür bringt der Hersteller eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle mit, damit alle Führerscheinbesitzer (A1, A2 und A) in den Genuss einer Kawasaki-Probefahrt kommen können. Einige leistungsstarke Modelle sind auch auf 35 kW (48 PS) gedrosselt, damit sie zusätzlich von A2-Führerscheinbesitzern gefahren werden können. Es sind maximal 3 Probefahrten auf verschiedenen Modellen möglich. Eine Probefahrt pro Tag ist kostenlos, jede weitere Probefahrt kostet 10 Euro, die als Spende für MEHRSi (gemeinnützige GmbH, Sicherheit für Biker) gesammelt wird. Diese Regelung erfolgt aufgrund der Tatsache, dass in den letzten Jahren die Probefahrten grundsätzlich kostenlos waren, und es dadurch Personen gab, die den ganzen Tag die Probefahrtmotorräder fuhren und somit blockierten. Anderen Interessenten wurde dadurch die Chance auf eine Probefahrt genommen. Dennoch soll es Leuten möglich sein, die für einen möglichen Kauf zwischen mehreren Modellen schwanken, ihren persönlichen Vergleich vorzunehmen. Durch deren Spende unterstützen diese Fahrer tolle Projekte von MEHRSi, die schlussendlich auch der Sicherheit aller Biker zugutekommen.

Der Stream

«Für unser zweites IDM Wochenende in Oschersleben erwarten wir einen Zweikampf zwischen Ilya Mikhalchik und Florian Alt, der nach dem Saisonauftakt am Sachsenring in der Tabelle ganz oben steht und ja auch schon im letzten Jahr hier in Oschersleben auf der Pole stand», beschreibt Stephan Kraus von der Produktionsfirma Radio Viktoria. «Spannend wird auch ob die beiden SBK-Rookies Soomer und Hobelsberger wieder um einen Platz auf dem Podium mitmischen können. Unsere Rennen werden natürlich auch wieder Samstag und Sonntag im Livestream auf dem IDM-YouTube Chanel zu sehen sein. Kommentiert und moderiert von Danijel Peric, Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach.» Am Samstag wird ab 15 Uhr gesendet. Anschließend werden die Rennen der Pro Superstock 1000, des Northern Talent Cup und um 16.40 Uhr das erste Rennen der IDM Supersport 300 übertragen.

Das Wetter

In Oschersleben bilden sich von Tagesbeginn bis zum Nachmittag vereinzelt Wolken bei Werten von 6 bis zu 20°C. Abends ist es in Oschersleben wolkenlos und die Temperaturen liegen zwischen 13 und 19 Grad. Nachts gibt es keine Wolken und die Sterne sind klar zu erkennen bei Tiefstwerten von 8°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 8 und 21 km/h erreichen. Heute werden bis zu 11 Sonnenstunden erwartet. Sonnenaufgang 04:59 Uhr, Sonnenuntergang 21:27 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Samstag, 03.Juni 2023

08.30 bis 08.55 Uhr Q1 IDM SSP 300

09.00 bis 09.25 Uhr Q1 IDM Supersport

09.35 bis 10.05 Uhr Q1 IDM Superbike



10.15 bis 10.35 Uhr Q2 Twin Cup

10.40 bis 11.00 Uhr Q2 Pro STK 1000

11.10 bis 11.40 Uhr Q2 NTC

11.45 bis 12.05 Uhr Q2 Yamaha R7 Cup

12.30 bis 12.55 Uhr Q2 IDM SSP 300

13.00 bis 13.25 Uhr Q2 IDM Supersport

13.35 bis 14.05 Uhr Q2 IDM Superbike



14.30 Uhr Rennen 1 Twin Cup

15.15 Uhr Rennen 1 Pro STK 1000

16.00 Uhr Rennen 1 NTC

16.50 Uhr Rennen 1 IDM SSP 300

17.35 Uhr Rennen 1 Yamaha R7 Cup