Bastien Mackels fiebert schon Richtung Spa

EWC Inside Line mit Bastien Mackels. Aktuell hat der Belgier in der IDM Superbike erneut die Vertretung für den noch immer verletzten Rob Hartog übernommen und tobt sich in Oschersleben aus. Bevor es heimgeht.

Als Bastien Mackels in der vergangenen Saison verletzungsbedingt nicht an seinem Heimrennen der FIM Langstrecken-Weltmeisterschaft teilnehmen konnte, begann der belgische Rennfahrer die Tage bis zur zweiten Ausgabe der 24H SPA EWC Motos zu zählen. Den Job als Streckenposten kennt er schon auf der belgischen Strecke. Den des Zuschauers also auch. Fehlt ihm im Lebenslauf nur der Punkt Teilnehmer. Bevor der Belgier erst einmal den Weg in die Motorsportarena Oschersleben antrat, wo er den verletzten Niederländer Rob Hartog ersetzt, gab er den EWC-Verantwortlichen noch ein ausführliches Interview.

Der 36-jährige Lütticher Mackels, der für das von Dunlop ausgerüstete und von Yamaha angetriebene KM99-Team fährt, hat die große Chance, an der Seite seiner französischen Teamkollegen Florian Marino und Lucas Mahias um einen Podiumsplatz zu kämpfen.

Du solltest im vergangenen Juni an den ersten 24H SPA EWC Motos teilnehmen, hast aber das Rennen verpasst. Was genau ist passiert und wie hart war es, nicht am Rennen teilzunehmen?

«Im ersten freien Training der IDM in Deutschland, zwei Wochen vor dem Rennen in Spa, hatte ich einen Sturz und brach mir fünf Knochen im rechten Fuß. Für mich war das eine Katastrophe, weil ich seit meiner Kindheit auf dieses Rennen gewartet hatte. Das erste Mal auf einer Rennstrecke war ich bei den 24 Stunden von Lüttich, als ich mit 15 oder 16 Jahren als Streckenposten in der Boxengasse stand. Ich träumte davon, Rennfahrer zu werden, aber ich begann erst sehr spät mit dem Rennsport, als ich 23 war und Spa bereits aus dem EWC-Kalender gestrichen worden war. Als ich dann erfuhr, dass es möglich war, endlich die 24 Stunden in Spa zu fahren, war ich sehr glücklich, aber dann passierte der Unfall und ich war sehr enttäuscht.»

Hättest du 2022 teilgenommen, wärst du angesichts des Ergebnisses deines alten Teams TATI Team Beringer Racing auf dem Podium gelandet.

«Wenn ich das Ergebnis meines alten Teams und meiner Teamkollegen sehe, war es wirklich beeindruckend, Zweiter zu werden. Ich habe mich wirklich für sie gefreut, aber für mich war es noch schwieriger, weil ich wusste, dass ich das selber hätte schaffen können.»

All das, was passiert ist, muss dir noch mehr Motivation für das Rennen im nächsten Monat geben, oder?

«Genau, und noch mehr, weil ich in einem belgischen Team bin und wir, sagen wir mal, einen Schritt besser sein können, weil es so aussieht, als ob wir konkurrenzfähiger sein werden. Meine Teamkollegen sind wirklich stark und die Motivation ist natürlich am höchsten. Wir können von Druck sprechen, aber es geht nicht so sehr um Druck, sondern darum, dass wir uns auf jede Sitzung und jeden Stint konzentrieren und uns wirklich auf das Ergebnis konzentrieren, das ist das Hauptziel.»

Aber Spa ist alles andere als einfach. Könntest du uns erklären, wie schwierig es ist, eine gute Runde zu fahren, wenn man bedenkt, wie unterschiedlich die Kurven und die Geschwindigkeiten sind?

«Ich kenne Spa wirklich gut, aber jedes Mal, wenn man am ersten Tag nach Spa zurückkommt, ist die Strecke so schnell, dass man einen Tag braucht, um zu verstehen, wie schnell sie ist, wie schnell sie im Vergleich zu allen anderen Strecken in Europa und sogar in der Welt ist. Natürlich müssen wir geduldig sein und uns auf jede Kurve, jede Runde der Strecke konzentrieren. Wir müssen die Geschwindigkeit auf dieser Strecke managen, denn sie ist viel schneller als, sagen wir, Le Mans. Aber das ist immer noch nicht genug, denn die Strecke erlaubt es einem, noch schneller zu fahren, also muss man Runde für Runde lernen und sich konzentrieren. Es sieht nicht so physisch aus, aber man verbringt so viel Zeit in den langen Kurven, links und rechts, dass es dem Körper einiges abverlangt.»

Das Wetter ist in Spa immer ein Faktor, aber wie schwierig ist es, die wechselhaften Bedingungen zu verstehen und vorauszusehen?

«In Spa ist es noch schwieriger, weil die Strecke so lang ist. Ich kann mich daran erinnern, dass es im Fahrerlager trocken war, aber auf der anderen Seite der Strecke nass und regnerisch, darauf muss man sich also einstellen. Wenn man eine Wolke kommen sieht, muss man wirklich aufpassen, denn es kann sein, dass es auf der einen Seite regnet, auf der anderen Seite aber nicht. Aber bei jedem Langstreckenrennen muss man sich wirklich auf das Wetter konzentrieren, weil man leicht einen Fehler machen kann. Wenn ich etwas Besonderes über das Wetter wüsste, würde ich es für mich behalten, aber so ist es eigentlich nicht. Ich erinnere mich, dass wir einmal Hagelkörner hatten und man diese Eiskugeln auf der Strecke hüpfen sehen konnte, wir haben gebremst, aber wir konnten diese Eiskugeln in der letzten Schikane sehen, es war wirklich unglaublich. Man kann wirklich alles haben, und zwei Wochen später ist es vielleicht 35 Grad warm und man kann nicht atmen.»

Da du letztes Jahr nicht an den 24H SPA EWC Motos teilgenommen hast, woher stammt dein Wissen über die Strecke?

«Das erste Mal, dass ich auf einer Rennstrecke war, war in Spa und dann natürlich bei Trackdays. Ich bin das 6-Stunden-Rennen in Spa gefahren und davor acht Stunden lang. Ich habe es 2008 gewonnen, es war mein zweites Rennen. Außerdem bin ich dort 2010 und 2012 einige Rennen mit belgischen und niederländischen Superbikes gefahren.»

Warst du mit den Änderungen einverstanden, die für das letzte Jahr an der Strecke vorgenommen wurden, insbesondere mit der Neuausrichtung der Speaker's Corner?

«Für mich ist sie viel besser, viel sicherer, denn wenn man vorher gestürzt ist, lag man direkt in den Felsen. Aber es ist eine viel interessantere Kurve, weil man einen anderen Grad der Ein- und Ausfahrt hat, diesen Moment, in dem man wirklich leicht das Vorderrad oder sogar beide Räder verlieren kann. Vorher war die Kurve sehr holprig und jede Runde war sehr hart für deinen Körper und dein Motorrad.»

Was wirst du tun, um dich auf die 24H SPA EWC Motos vorzubereiten?

«Wir werden den Test zwei Tage vorher machen, aber wir haben keine zusätzliche Streckenzeit zur Verfügung. Aber das ist gut und viel nützlicher als ein paar Trackdays zu fahren. Ich werde auch mit meinem Supermoto-Motorrad auf der Kartbahn in Spa fahren, nicht auf einer Dirt-Strecke, nur auf Asphalt. Das ist nur zum Spaß, aber natürlich versuche ich, jeden Stint mit Vollgas zu fahren, um es für mein Training effizient zu machen.»

Am Freitag, den 16. Juni, steht ein volles Programm auf dem Programm: Freies Training, beide Qualifying-Sitzungen und das Nachttraining - alles an einem Tag. Wie schwierig wird das sein?

«Der Schlüssel wird sein, keinen großen Sturz zu haben und keine Fehler zu machen, damit wir die Zeit, die wir auf der Strecke haben, so gut wie möglich nutzen können. Für die Fahrer wird es sehr schwierig sein, weil sie die Zeit auf dem Motorrad verbringen müssen, aber wir wollen immer etwas Erholungszeit haben, was für uns vor dem 24-Stunden-Rennen sehr wichtig ist. Wenn wir wirklich konkurrenzfähig und auf das Ergebnis fokussiert sein wollen, müssen wir Zeit auf uns verwenden und weniger an andere Dinge denken. Wir sind ein belgisches Team und wollen Zeit mit Familie, Freunden, Sponsoren, Partnern und Medien verbringen, aber auf einige Dinge werden wir verzichten müssen.»

Was kannst du in Bezug auf ein Ergebnis erreichen?

«Ich glaube an ein Podium, um ehrlich zu sein. In Le Mans waren wir konkurrenzfähig, aber wir hatten einige Unfälle und haben unsere Ambitionen ein wenig zerstört. Aber wir haben den Speed und das Team sah stark aus und war in der Lage, die kniffligen Situationen zu meistern, als wir die Unfälle hatten. Unser Ziel ist es immer, Rennen ohne Probleme zu fahren, und wenn das gelingt, können wir sicher auf dem Podium stehen.»

Zum Schluss: Was ist deine Lieblingskurve in Spa?

«Das ist Raidillon, keine Frage, das ist die beste Kurve der Welt. Jeder Fahrer, der nach Spa kommt, will diese Kurve ausprobieren. Ich kann es kaum erwarten, die erste Runde zu fahren, denn die erste Runde in Spa, wenn man als Fünfter voll durchfährt, diese Kurve ist unglaublich. Die Kompression in der Kurve ist wirklich unglaublich, ich liebe sie so sehr und jede Runde wartet man auf diese Kurve. Vollgas im fünften Gang bedeutet etwa 265 km/h, wobei der langsamste Punkt bei etwa 200 km/h liegt, unglaublich.» (Quelle: EWC)