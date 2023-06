IDM Most: Superbike-Pole für Ilya Mikhalchik

An den ersten drei Positionen änderte sich bei der Nachmittags-Session nichts mehr. Es blieb bei der Top-Zeit von Ilya Mikhalchik (BMW), gefolgt vom Honda-Duo Florian Alt und Hannes Soomer.

Im ersten Zeittraining hatte der dreifache IDM Superbike-Meister Ilya Mikhalchik vom Team BCC-alpha-Van Zon-BMW ordentlich vorgelegt. Mit einer Zeit von 1.32,712 min hatte sich der Ukrainer die vorläufige Pole-Position gesichert. 0,262 Sekunden hinter ihm hatte sich der aktuelle IDM-Leader Florian Alt vom Team HRP mit seiner Honda in Stellung gebracht. Rang 3 ging am Morgen an den Esten Hannes Soomer, dem allerdings schon mehr als eine halbe Sekunde auf den Schnellsten fehlte. Bei Patrick Hobelsberger war es zum Ersten bereits knapp eine Sekunde. Also viel zu tun für die Verfolger im zweiten und letzten Qualifikationstraining am Samstagnachmittag.

Sobald die Ampel am Ende der Boxengasse auf Grün umschaltete gingen auch gleich alle 20 Piloten auf die Strecke. Lediglich Honda-Pilot Paul Fröde ließ sich mit dem Arbeitsbeginn noch etwas mehr Zeit. Etwas mehr Zeit benötigten die Piloten auch, um in er doch um einiges wärmeren Nachmittags-Session in Fahrt zu kommen. Nach den ersten paar Runden im 1.34 min-Modus gab es erst einmal zahlreiche Boxen-Besucher.

Immerhin Sandro Wagner schaffte es nach zehn Minuten Training, seine Zeit um drei Zehntel herunterzuschrauben. Mit seiner Zeit von 1.35,453 min lag der BMW-Pilot auf Rang 13. Keine gezeiteten Runden gab es für Fröde und Marc Neumann. Wer sich zum Ziel gesetzt hatte, sich um einen Platz in der ersten Startreihe zu bewerben, musste die drittschnellste Zeit von Soomer unterbieten, der am Vormittag mit einer 1.33,305 min vorgelegt hatte. Soomer war auch kurz vor der Quali-Halbzeit mit einer 1.33,939 min. der schnellste Mann auf der Strecke. Doch bis zu Platz 2 war es noch ein weiter Weg, denn da fehlte dem Esten noch eine satte Sekunde.

Ihre persönliche Bestzeit konnten unterdessen noch Marc Moser und Björn Stuppi verbessern. Im letzten Drittel der Sitzung tat sich dann noch was. Toni Finsterbusch gönnte sich eine 1.33,571 min und drängelte sich damit an Patrick Hobelsberger vorbei, der damit den vierten Platz los war. Ordentlich gefightet wurde auch um die restlichen Top Ten-Plätze und auf der Uhr konnte man den Schlagabtausch zwischen Leandro Mercado, Vladimir Leonov und Daniel Kartheininger beobachten. Ein Sturz von Sandro Wagner wurde vermeldet, doch der konnte mit seiner BMW selbstständig wieder an die Box zurückfahren.

Nichts tat sich dagegen bei den ersten Drei. Dort hatte sich Mikhalchik, Alt und Soomer festgebissen. Mikhalchik war noch in einer schnellen letzten Runden unterwegs, verlor aber vor allem in den letzten beiden Sektoren die nötige Zeit.

Ergebnis IDM Superbike Q1 + Q2

1. 1.32,712 min. Ilya Mikhalchik

2. 1.32,974 min. Florian Alt

3. 1.33,305 min. Hannes Soomer

4. 1.33,571 min. Toni Finsterbusch

5. 1.33,700 min. Patrick Hobelsberger

6. 1.33,812 min. Bastien Mackels

7. 1.33,826 min. Leandro Mercado

8. 1.34,287 min. Vladimir Leonov

9. 1.34,498 min. Daniel Kartheininger

10. 1.34,733 min. Bálint Kovács

11. 1.34,854 min. Philipp Steinmayr

12. 1.34,996 min. Jan-Ole Jähnig

13. 1.35,086 min. Max Schmidt

14. 1.35,096 min. Sandro Wagner

15. 1.35,332 min. Kamil Krzemien