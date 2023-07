IDM News: True Crime, Rekorde und Schleiz-Spannung

Am kommenden Wochenende biegt die IDM auf dem Schleizer Dreieck in ihre zweite Saisonhälfte 2023 ein. So manch einer hat sich nochmals extra auf das Ereignis vorbereitet. Und was für die Ohren gibt es auch.

Nachdem sich die IDM eine kleine Pause gegönnt hat, geht es am kommenden Wochenende mit dem vierten von sieben Renn-Wochenenden weiter. Auf dem Schleizer Dreieck hat man bei der Party zum 100-jährigen Bestehen schon ordentlich vorgeglüht.

Alter Bekannter auf MV

Weil es kurz vor dem Saisonbeginn wegen Umstrukturierungen im Team zu keiner permanenten Einschreibung des privaten LJ Racing Teams auf MV Agusta kam, ist die italienische Motorradmarke in der IDM bisher nicht vertreten. Das soll sich bald ändern. Weil Stammfahrer Jerry van den Bunt vor der Saison absagte, wurde das Projekt IDM im LJ Racing Team vorerst auf Eis gelegt. Aber es soll zwei Gastaufritte geben. Fahrer ist der 18-jährige Till Belczykowski aus Duisburg. Er wurde beim Auftakt der Internationalen Bike Promotion Meisterschaft auf dem Nürburgring praktisch entdeckt und der Kontakt zu LJ Racing-Teamchef Jan Lübbering hergestellt. Belczykowski, der für 2023 keinen IDM-Vertrag bekommen hat und sich auf Yamaha in der Hobbyrennserie auf dem Laufenden hält, erzählt: «Wir haben uns kurzerhand getroffen. Das Ergebnis ist, dass ich zusammen mit dem LJ Racing Team noch zwei Gaststarts in der IDM Supersport mache. Bald werde ich einen ersten Test absolvieren und sehen, wie ich mit dem Motorrad klarkomme.» Die Gaststarts sind bei den IDM-Rennen in Assen im August 2023 und beim großen Hockenheim-Finale im September. (Quelle: idm.de)

Was für die Ohren

Willkommen beim DMSB Motorsport Podcast, dem ultimativen Zuhause für alle Motorsportler. So ist es aktuell beim Verband zu lesen. Von den neuesten Entwicklungen bis hin zu Hintergrundberichten und Interviews mit den Top-Akteuren im Sport: Die Gäste bei Oli Sittler geben jeden Monat tiefe Einblicke in die Welt des Motorsports. In der fünften Folge: Harald Schmeyer und Stefan Steinle (Vorsitzende Richter der Sportgerichte Automobil- und Motorradsport) sprechen über ihre ehrenamtliche Arbeit für den deutschen Motorsport, den Ablauf von Sportgerichtsverfahren und spannende Fälle der vergangenen Jahre. True Crime zum Reinhören. Den Podcast gibt es ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und beim DMSB.

Heimspiel für Hänse

Justin Hänse ist nach zwei Events Führender des Twin Cups der im Rahmen der IDM ausgetragen wird. «Drei Hammer-Tage liegen hinter mir», erklärte er dieser Tage «und das Heimrennen der IDM in Schleiz rückt näher. Die letzten Tage habe ich noch einmal einiges intensiv getestet. Es waren drei tolle Tage mit viel Fahrzeit, viel Reifen-Verschleiß, hohem Spritverbrauch und unzähligen Runden. Danke für den Reibungslosen Ablauf an KM Training und Doc Scholl-Fahrertraining. Jetzt geht's schnell nach Hause, um das Motorrad wieder fit für die IDM zu machen.»

Rekord-Sammler

Luca de Vleeschauwer wird am kommenden Wochenende wieder für das Team Kawasasaki Weber Motos in den Ring steigen. Doch vorher gönnte sich der Belgier noch ein paar erfolgreiche Testkilometer in seiner Heimat. «Neuer Rekord mit einer 1.42,880 min», gab er er jetzt hocherfreut zu Protokoll. «Nachdem ich den 600ccm-Rundenrekord auf dem Circuit des Ecuyers Beuvardes bereits aus dem letzten Jahr in der Tasche hatte, konnte ich meinen eigenen Rekord nochmals um 0,9 Sekunden verbessern. Es ist immer schön, zusammen mit Trackdays.be ein paar schnelle Runden zu drehen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Training, aber auch mit dem Verlauf des Coachings. Es gab nur zufriedene Kunden, die auch alle ihre Rundenzeiten verbessert haben. Jetzt heißt es, sich auf eine weitere Rennwoche am Schleizer Dreieck für die IDM vorzubereiten.»

Gradingers Chef will es wissen

Teamchef Thomas Eder wird auf dem Schleizer Dreieck auf Yamaha als Gastfahrer in der IDM Supersport antreten, in der auch sein Fahrer Thomas Gradinger an den Start geht. «Ich spekuliere schon ein ganzes Jahr damit», sagt der 38-jährige Bayer, «jetzt ist die Saison auch schon wieder fortgeschritten, also muss es jetzt sein.» Eine entsprechende Lizenz ist vorhanden, «weil ich auch schon im Alpe Adria Cup als Gastfahrer angetreten bin», erzählt der Österreichische Staatsmeister der Superstock 600-Klasse von 2019. «Ich schöpfe die Möglichkeit von drei Gaststarts aus», so ist der momentane Stand, «am Red Bull Ring und in Hockenheim will ich auch fahren.» (Quelle: idm.de)

Punktestand IDM Superbike nach 6 von 14 Rennen

1. 140 Punkte Florian Alt

2. 85 Punkte Bastien Mackels

3. 84 Punkte Hannes Soomer

4. 79 Punkte Patrick Hobelsberger

5. 75 Punkte Ilya Mikhalchik

6. 52 Punkte Bálint Kovács

7. 47 Punkte Toni Finsterbusch

8. 47 Punkte Philipp Steinmayr

9. 43 Punkte Max Schmidt

10. 30 Punkte Vladimir Leonov

11. 29 Punkte Kamil Krzemien

12. 27 Punkte Jan-Ole Jähnig

13. 23 Punkte Leandro Mercado

14. 22 Punkte Daniel Kartheininger

15. 14 Punkte Paul Fröde