Heimatgefühle bei IDM am Red Bull Ring

Wenn am nächsten Wochenenden wieder die IDM-Piloten unterwegs sind, dürften beim Gastspiel im benachbarten Ausland vor allem die Herzen der Österreicher ein wenig höher schlagen.

Die IDM gastiert von 4. bis 6. August 2023 zu ihrem vorletzten Auslandsbesuch der Saison am Red Bull Ring. Rot-weiß-rote Fahrer gehen in verschiedenen Klassen auf Punktejagd. Die IDM ist wieder mit ihren drei Solo-Klassen, Superbike, Supersport und Supersport 300, am Start. Sehenswerte sicher auch die Sidecar-Rennen bei der FIM Sidecar-WM, bei denen auch die Rennen der IDM Sidecar mit dabei sind. Obendrauf kommt auch österreichische Nachwuchs zum Zug.

Außerdem erwartet die Fans vor Ort ein breites Rahmenprogramm am Spielberg: Das Fahrerlager ist für alle Ticket-Inhaber geöffnet, am Sonntag steht außerdem ein Pitwalk inkl. Autogrammstunde der IDM-Fahrer auf dem Programm. Tickets gibt es im Vorverkauf.

Trio aus Oberösterreich

Die österreichischen IDM-Piloten wollen auf heimischem Asphalt vor rot-weiß-rotem Publikum punkten. In der Klasse IDM Supersport starten die beiden Oberösterreicher Thomas Gradinger (Sankt Marienkirchen bei Schärding) und Andreas Kofler (Attnang-Puchheim), beide auf Yamaha. Sowohl der 26-jährige Gradinger (Gesamtrang 4) als auch der junge 18-jährige Kofler (Gesamtrang 3) liegen nach starken Saisonleistungen aktuell im Spitzenfeld der Supersport-Gesamtwertung. Vergangenes Wochenende waren beide noch bei der Supersport-WM in Most am Start.

«Ein Heimrennen am Red Bull Ring ist ohne Zweifel immer etwas Besonderes. Ich freue mich auf ein spannendes Wochenende und auf zahlreiche Fans an der Strecke», so Kofler, der zuletzt am Schleizer Dreieck als Zweiter knapp seinen ersten Saisonsieg verpasste. Philipp Steinmayr komplettiert das Oberösterreicher-Trio in Deutschlands höchster Straßenrennsportserie. Der 29- jährige BMW-Pilot aus Wolfern geht in der Superbike-Klasse an den Start und konnte im Laufe der Saison bereits mit mehreren Top-10-Ergebnissen aufzeigen. «Ich will natürlich auch beim Heimrennen am Red Bull Ring um Punkte mitmischen und im besten Fall die Lücke zu den Top 5 schließen. Familie und viele Freunde werden vor Ort dabei sein, ich freue mich auf ein echtes Motorsport-Fest», zeigt sich Steinmayr optimistisch.

Die FIM Sidecar-WM plus IDM

Hochspannung und packende Duelle auf drei Rädern garantiert die FIM Sidecar World Championship im Rahmen der IDM am Spielberg. Unter den rund 20 Teams sind auch zwei 600 cm3-starke Gespanne mit rot-weiß-roter Beteiligung: Der Oberösterreicher Peter Kimeswenger startet gemeinsam mit seinem tschechischen Teamkollegen Ondřej Sedláček in Sprint- und Hauptrennen am Red Bull Ring. Ebenso wie der routinierte Tiroler Manfred Wechselberger als Beifahrer des Slowenen Janez Remse.

Nachwuchs aus der Alpenregion

Damit nicht genug. Die MiniGPTM Austria Series und der Austrian Junior Cup (im Rahmen des Northern Talent Cups) komplettieren das umfangreiche IDM-Wochenende am Red Bull Ring. In den beiden österreichischen Nachwuchsserien duellieren sich Zweirad-Talente aus ganz Europa um den Sieg. Außerdem: Interessierte Kinder haben am 5. und 6. August die Gelegenheit, die Minibikes im Driving Center des Red Bull Ring an der Seite von geschulten Instruktoren auszuprobieren. Voranmeldung per Mail an minigp@bg-sportpromotion.com.