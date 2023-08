IDM Assen: Der Zeitplan am Freitag

Wenn ab heute die IDM mit ihren Soloklassen, der IDM Sidecar, der FIM Superside und den Rahmen-Klassen Pro Superstock 1000 und Yamaha R7 Cup in den Niederlanden unterwegs ist, ist es bereits das vorletzte Event.

Insgesamt sind pro Klasse am kommenden Wochenenden jeweils 50 Punkte zu holen. Die Titelentscheidungen sind in allen Klassen noch offen. Fragt sich bloss, wie lange noch. Erste Entscheidungen sind am kommenden Wochenende möglich.

Das Navi

Wer sich per Navigationssystem seines eigenen Fahrzeugs an die Rennstrecke leiten lassen will, gibt folgende Adresse an: TT Circuit Assen, De Haar 9, 9405 TE Assen, Nederland.

Die Parkplätze

Die Rennstrecke befindet sich an der Autobahn A28. Es gibt eine vierspurige Zufahrt zur Rennstrecke und das Parken ist kostenlos. Der größte gepflasterte Parkplatz befindet sich bei der Einfahrt nach Noordlus. Motorrad- und Radfahrer können problemlos auf den verschiedenen Parkplätzen rund um die Rennstrecke parken.

Die Geschichte

Das erste Rennen in Assen wurde 1925 auf öffentlichen Straßen ausgetragen. Die Strecke verlief durch die Ortschaften Borger, Schoonloo und Grolloo über eine Länge von 28,4 km. Sieger war Piet van Wijngaarden auf einer 500-cm³-Norton mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 91,4 km/h. Im folgenden Jahr wurde der Streckenverlauf geändert. Er führte nun durch de Haar, Barteldbocht, Oude Tol, Hooghalen und Laaghalerveen. Den Streckenrekord auf dieser Strecke hält der Brite Geoff Duke auf Gilera mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 169,7 km/h im Jahr 1954. 1955 löste eine permanente Rennstrecke mit einer Länge von 7705 m den alten Straßenkurs ab. 2006 wurde die Streckenlänge durch den Wegfall der Nordkurve auf 4555 m reduziert. Die längste Gerade misst 970 m. Die Kurven auf dem TT Circuit sind traditionell leicht überhöht. Die Strecke bietet 100.000 Zuschauern Platz. (Quelle: wikipedia)

Die Webcams

Den IDM-Livestream gibt es wie immer an den IDM-Wochenende erst ab Samstagnachmittag. Wer dennoch nicht auf bewegte Bilder verzichten möchte, kann dies wie zuletzt am Red Bull Ring jetzt auch in Assen tun: Sich über die Website des Streckenbetreibers per Webcam behelfen. In Assen sind die Schlüsselstellen und das Fahrerlager mit insgesamt Webcams abgedeckt.

Das Wetter

In Assen ist es den ganzen Tag überwiegend dicht bewölkt bei Werten von 16 bis zu 26°C. In der Nacht ist der Himmel bedeckt bei einer Temperatur von 20°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 18 und 25 km/h erreichen. Es gibt bis zu 3 Sonnenstunden. Sonnenaufgang 06:19 Uhr, Sonnenuntergang 20:54 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Freitag 18.8.2023

09.00 bis 09.20 Uhr FP1 ProSTK 1000

09.25 bis 09.45 Uhr FP1 Yamaha R7 Cup

09.55 bis 10.20 Uhr FP1 IDM Superbike

10.25 bis 10.50 Uhr FP1 IDM SSP 300

11.00 bis 11.30 Uhr FP1 IDM Supersport

11.35 bis 11.55 Uhr FP2 ProSTK 1000

12.05 bis 12.35 Uhr FP FIM Superside/IDM



13.20 bis 13.40 Uhr FP2 Yamaha R7 Cup

13.45 bis 14.10 Uhr FP2 IDM Superbike

14.20 bis 14.45 Uhr FP2 IDM SSP 300

14.50 bis 15.20 Uhr FP2 IDM Supersport



15.25 bis 15.45 Uhr Q1 ProSTK 1000

15.55 bis 16.15 Uhr Q1 FIM Superside

16.25 bis 16.45 Uhr Q1 Yamaha R7 Cup

16.50 bis 17.30 Uhr FP3 IDM Superbike