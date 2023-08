IDM-Vizetitel für Hobelsberger (BMW) in Reichweite

Durch den Dauerregen am Red Bull Ring konnte IDM Superbike-Pilot Patrick Hobelsberger in Sachen Punkte nicht ganz so zuschlagen wie geplant. Doch das Ziel ist noch klar anvisiert. Fortsetzung in Assen.

«Der Red Bull Ring ist eine meiner Lieblingsstrecken und ich konnte zuvor hier auch trainieren und gute Ergebnisse erzielen», beschreibt der GERT56-Pilot sein Verhältnis zur Strecke in der Steiermark. «Daher hatte ich mir schon etwas Großes für das Wochenende erhofft.» Doch erst einmal musste Hobelsberger kleine Brötchen backen. Für den Neueinsteiger in der Superbike-Kategorie galt es, an seinem Können im Nassen zu arbeiten. Zeit dazu hatte er, denn es regnete Freitag und Samstag ohne Unterlass. «Es war nicht einfach, aber es wurde mit jeder Session besser und besser. Im ersten Quali wurde ich Zwölfter, was schon gut für Regen war. Im zweiten konnte ich mich dann nicht mehr steigern, weil ich über einen Wasserlauf einen Fehler machte. Somit musste ich von 14 ins Rennen», beschreibt er seine Fortschritte.

Im ersten Rennen wurde es dann für die Teilnehmer noch komplizierter, denn der Regen ließ nach und die Strecke begann stellenweise aufzutrocknen. Dennoch mussten alle mit Regenreifen los. «Es war wichtig, die Regenreifen nicht kaputt zu fahren», schildert er. «Das habe ich ganz gut hinbekommen und konnte am Ende Neunter werden und meinen Meisterschaftsrivalen Hannes Soomer noch schlagen.»

Endliche trocken war es für Lauf 2. Doch Hobelsberger bekam Ärger mit seinem Arbeitsgerät. «In der Besichtigungsrunde habe ich einen technischen Defekt bemerkt», so der Bayer. «Das Problem war so groß, dass wir es in der Startaufstellung nicht beheben konnten. Ich musste daher damit leben und nur versuchen, noch ein paar Punkte mitzunehmen. Es war endlich trocken und ich wollte eigentlich meine wahre Pace zeigen, aber das war von Anfang an schon gegessen. Durch einen noch nicht genau lokalisierten Defekt im Bereich Motorbremse/Kupplung, war das Motorrad besonders beim Anbremsen schwierig zu beherrschen.»

«Das Ergebnis ist dann halt sehr schade, wenn man die ganze Mühe und den Einsatz vom Team, das ganze Herzblut und den Aufwand, der in diesem Projekt steckt, bedenkt und was drin hätte sein können», erklärte er nach Rang 5. «Punkte habe ich für das Podest bekommen, denn ohne die Gaststarter Gerloff und Baz war ich Dritter. Damit liege ich nur zehn Punkte hinter dem Vize-Posten in der Meisterschaft, das ist hoffentlich noch machbar.»

Punktetabelle IDM Superbike nach 10 von 14 Rennen

1. Florian Alt (D/Honda) 181 Punkte

2. Hannes Soomer (EST/Honda) 127 Punkte

3. Toni Finsterbusch (D/BMW) 120 Punkte

4. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 117 Punkte

5. Philipp Steinmayr (A/BMW) 114 Punkte

6. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 111 Punkte

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 93 Punkte

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 80 Punkte

9. Kamil Krzemien (PL/BMW) 67 Punkte

10. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 61 Punkte

11. Max Schmidt (D/BMW) 60 Punkte

12. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 56 Punkte

13. Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 54 Punkte

14. Vladimir Leonov (D/Yamaha) 49 Punkte

15. Colin Velthuizen (NL/BMW) 27 Punkte