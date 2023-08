IDM Red Bull/Q2: Max Schmidt sprengt WM-Duo

WorldSBK-Gast Garrett Gerloff behält seinen ersten Startplatz. Sein Bonovo-Kollege sichert sich im Dauerregen Rang 3. Und mit Max Schmidt (20) rauscht einer der jüngsten IDM Superbiker in die erste Reihe.

Keine Besserung in Sicht. Nach wir vor schüttet es am Red Bull Ring und die Strecken-Verhältnisse sind eindeutig, nämlich nass. Der amtliche Wetterdienst hat für das südliche Österreich, zu dem auch die Steiermark und damit auch der Red Bull Ring gehören, eine amtliche Wetterwarnung ausgegeben. Starkregen, drohende Überschwemmungen und Sturm stehen zur Auswahl. Es wurden bereits die ersten Campingplätze geräumt. Aber die IDM Superbike-Pilot sind ja nicht zum Campen angetreten, sondern zum Motorradfahren. Unter diesen Bedingungen auch nicht wirklich das pure Vergnügen.

Am Vormittag hatten die Gäste aus der Superbike-WM, Garrett Gerloff und Loris Baz, gut vorgelegt. Schnellster IDM-Pilot und nur weniger Zehntel Sekunden dahinter BMW-Pilot Max Schmidt. Um 13.30 Uhr ging es dann zum zweiten Teil des Schwimmkurses. Hannes Soomer, für den es mit die ersten Regen-Kilometer gewesen sein dürften, wagte sich als Erster aus der Deckung. Auch der Rest des Feldes ließ sich durch den Dauerregen nicht abschrecken und machten sich an die Arbeit.

Gerloff und Baz hatten nach zwei, bzw. einer Runde genug gesehen und steuerten wieder ihre Box an. Philipp Steinmayr und Max Schmidt schafften es, ihre Zeiten vom Vormittag noch leicht zu verbessern. An ihren Platzierungen tat sich dadurch aber erstmal nichts. Ein ähnliches Schicksal teilten auch Kevin Orgis, der am Vormittag schon früh gestürzt war, und Luca Grünwald. Ansonsten war die Zeitenjagd überschaubar.

Zur Halbzeit packte Schmidt wieder ein paar geschmeidige Regen-Moves aus und schob sich mit einer Zeit von 1.45,893 min an Baz vorbei auf den zweiten Rang und befand sich damit in guter Gesellschaft. Baz schwang sich dann auch gleich auf seine Standard-BMW und nahm die Verfolgung des Regen-Könners aus der IDM auf. Von hinten hatte sich der Einheimische Steinmayr mit einer 1.46,112 min auf den vierten Rang rangepirscht. Auch Gerloff ließ sich bei noch zehn zu fahrenden ebenfalls nochmals auf der Strecke blicken. Doch an den Zeiten war beim allgemeinen Endspurt nicht mehr zu rütteln. Baz, Julian Puffe, Jan-Ole Jähnig und Hannes Soomer bekamen jeweils noch eine Runde gestrichen, nachdem sie ihr Glück außerhalb der Streckenbegrenzung gesucht hatten.

IDM Superbike Q1 + Q2

1. 1.45,498 min Garrett Gerloff

2. 1.45,893 min Max Schmidt

3. 1.46,092 min Loris Baz

4. 1.46,112 Philipp Steinmayr

5. 1.46,410 min Colin Velthuizen

6. 1.46,562 min Toni Finsterbusch

7. 1.46,703 min Kamil Krzemien

8. 1.46,986 min Hannes Soomer

9. 1.47,109 min Vladimir Leonov

10. 1.47,178 min Bálint Kovács

11. 1.47,708 min Jan Mohr

12. 1.47,917 min Julian Puffe

13. 1.48,148 min Kevin Orgis

14. 1.48,199 min Patrick Hobelsberger

15. 1.48,708 min Jan-Ole Jähnig