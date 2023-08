IDM News: Ausflug, Abstecher und Übernahme

In Südeuropa kann man im Herbst und Winter Motorradfahren. Viel los ist am Red Bull Ring und in der Schweiz werden die Karten neu gemischt. Der DMSB ehrt seine Ehrenamtlichen.

Bei der IDM geht es erst am kommenden Wochenende wieder um Punkte. Doch auch zwischen den Rennen ist immer was für Interessierte geboten.

Ausflug in den Süden

Rund um den ehemaligen Superbike WM- und IDM-Piloten Max Neukirchner sind wieder neue Angebote für Herbst und Winter buchbar. «Es ist Zeit, dem grauen Wetter im Winter zu trotzen und mit TrackDay-Service in eine Welt voller Adrenalin und Highspeed auf den spanischen Rennstrecken einzutauchen», lautet das Angebot an ambitionierte Hobby-Piloten. «Wir haben Doppeltermine in Aragon, Valencia, Portimao, Jerez, Almeria und auf der neuen Rennstrecke in Sevilla. Mit individueller Betreuung und viel Fahrzeit.» Im Angebot sind Hilfe beim Reifenwechsel und sonstigen Reparaturen. «Ob Anfänger oder Profi, unsere Coaches sind da, um dir zu helfen, deine Technik zu verbessern und deine Zeiten sicher zu unterbieten. Und für das ultimative Erlebnis haben wir das exklusive Coaching mit Max76.»

Abstecher an den Red Bull Ring

Zum 20. Mal organisieren Wolfgang Stropek und sein Team das Rupert-Hollaus-Gedächtnisrennen. Die Veranstaltung, die am 26. und 27. August auf dem Red Bull Ring stattfindet, hat sich längst Kultstatus erarbeitet. Neben den bis zu hundert Jahre alten Raritäten aus längst vergangenen Tagen, den aktuellen Supersport- und Superbike-Motorrädern und den Rennen zur Internationalen Sidecar-Trophy wird die Motorsportfans vor allem die «Parade der Legenden» begeistern. Selten gezeigte und berühmte Rennmotorräder werden dabei unter anderen vom zweifachen Weltmeister Carlos Lavado, dem Grand-Prix-Sieger Gianfranco Bonera, dem Eisspeedway-Ass Franky Zorn sowie dem international bekannten Schauspieler Tobias Moretti um die MotoGP-Strecke düsen. Besucher haben mit einer gültigen Eintrittskarte haben Zutritt zum Fahrerlager, zur Boxenstraße und Ausstellungsbox! Infos und Kartenvorverkauf unter www.racingdays.at. (Quelle: H.Ohner)

Vorschläge nur noch heute

Der DMSB würdigt besonders verdienstvolle Sportwarte, Trainer andere engagierte Ehrenamtler alle zwei Jahre für ihr herausragendes Engagement mit dem DMSB-Ehrenpreis. Vorschläge für Kandidaten können noch bis zum 15. August eingereicht werden. Die vom DMSB-Präsidium ausgewählten Preisträger werden dann im Rahmen des DMSB-Kongresses (17. - 19. November 2023) in Fulda geehrt. Die Auszeichnung wurde 2019 ins Leben gerufen, um unterschiedliche Aspekte des freiwilligen Engagements stärker in den Fokus zu rücken. Der DMSB würdigt damit die besondere Rolle, die das ehrenamtliche Engagement im Motorsport spielt und ehrt Personen, die sich in herausragender Weise für den Motorsport einsetzen. Denn ohne die zahlreichen Funktionäre, die ihre Tätigkeit in ihrer Freizeit ausüben, geht es in keiner Motorsportdisziplin. Sie sorgen für geregelte Abläufe und wachen über Fairness sowie die Sicherheit auf und neben der Rennstrecke. Zu den Vergabekriterien zählen daher unter anderem die Langfristigkeit der ehrenamtlichen Tätigkeit, der betriebene zeitliche Aufwand, innovative Ansätze und nachhaltige Ergebnisse des Engagements.



Vorschläge können noch bis zum 15. August 2023 über das Bewerbungsformular per E-Mail an ehrenamtdmsb.de eingereicht werden.

Hostettler übernimmt Weber Motos

Emil Weber übergibt seine Emil Weber Motos AG in Rümlang ZH per 1. Januar 2024 an die Hostettler Group. So zu lesen auf der Seite moto.ch. Wie die Hostettler Group mitteilt, wird die Emil Weber Motos AG in Rümlang ZH zur «hostettler moto ag | Zürich Nord» und damit zum achten Standort im Filialnetz der Hostettler Moto AG. Dem Schreiben vom 21. Juli ist zu entnehmen, dass Emil Weber im Rahmen der Nachfolgelösung per. 1. Januar 2024 sein 1989 in Rüti-Winkel als Einmannbetrieb gegründetes Geschäft an die Hostettler Moto AG übergibt. Diese wiederum ist eine Tochterfirma der Hostettler Group mit Sitz in Sursee LU. Emil Weber soll Vermieter des 2007 eröffneten Ladenlokals bleiben, die 18 Mitarbeitenden sollen weiterbeschäftigt werden. Die bisherigen Markenvertretungen von Kawasaki, KTM, Bimota, Husqvarna und GasGas sollen weitergeführt werden. Neu hinzukommen sollen die Fahrzeuge der Marke Yamaha und ausserdem das Sortiment der Sparten Bekleidung, Accessoires und Zubehör der Hostettler Group.