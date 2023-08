Luca Grünwald gibt den nassen Mercado-Ersatzmann

Das Team Kawasaki Weber Motos musste bei der IDM Superbike am Red Bull Ring auf Leandro Mercado verzichten. Gemeinsam mit Luca Grünwald kämpft man sich durch unbekanntes Terrain.

Mit einem Podestplatz hatte sich Leandro Mercado beim vorletzten Lauf der IDM am Schleizer Dreieck für ein kurzes Intermezzo nach Japan verabschiedet. Dort war der Argentinier am vergangenen Wochenende beim Langstrecken-WM-Lauf im Einsatz. Für den IDM-Lauf der zeitgleich auf dem Red Bull Ring in Österreich über die Bühne ging, konnte das Team Kawasaki Weber Motos aus der Schweiz wie schon beim IDM-Event in Oschersleben auf die Dienste von Luca Grünwald zurückgreifen.

Das Wochenende hatte es in sich. Denn bei allen Trainings, sei es Freies oder Qualifying, schüttete es ohne Unterlass. Die Piloten konnten wählen zwischen nass und brutal nass, um ihre Abstimmungsarbeiten auf der Strecke zu erledigen. Zwischendurch mühten sich die Mechaniker in der Box und die Piloten, auch Luca Grünwald, versuchten, sich und ihre Ausrüstung für den nächsten Einsatz wieder trocken zu kriegen.

«So ein Wochenende habe ich noch nie erlebt», sprach Grünwald aus, was wohl alle dachten. «Unser Problem war, dass keiner von uns mit dem Motorrad und vor allem mit dem neuen Wilbers-Fahrwerk vorher schon mal im Regen Erfahrungen gesammelt hatte. Wir mussten erst mal schauen, in welche Richtung es geht und das war entsprechend schwer. Aber das Team hat echt alles gegeben. Vielen Dank dafür.»

Nach dem überschaubaren 18. Startplatz landete Grünwald im ersten Rennen, welches auf nasser Strecke mit abtrocknenden Teilstücke und das auf Regenreifen noch mit einer Extra-Portion Herausforderungen aufwartete, auf Platz 15 im Ziel. Am Nachmittag zeigte sich beim zweiten Lauf nicht nur über der Steiermark die Sonne, auch mit dem Ergebnis, Platz 10, ging es für Grünwald und das von Kawasaki Deutschland unterstützte Team nach vorne.

«Im zweiten Lauf hat sich das Motorrad wieder so ähnlich angefühlt, wie bei meinem letzten Einsatz», so Grünwald. «Das Team hatte seitdem natürlich weitergearbeitet und unter anderem die Elektronik weiter verbessert. Leider hatte ich zu Beginn des Rennens einen Schnitzer eingebaut und musste durchs Kiesbett. Ich war da am Start ziemlich eingezwickt, aber das passiert, wenn man in der Startaufstellung weiter hinten steht. Ich war dann einfach zu spät auf der Bremse und an dem Thema Bremsstabilität arbeiten wir ja noch. Ich habe es da an der Stelle aber wohl etwas übertrieben.»

Bis zum nächsten IDM-Rennen in 14 Tagen wird sich Leandro Mercado von seiner Japan-Tour erholt haben und mit dem Team Kawasaki Weber Motos zum vorletzten Lauf der IDM-Saison 2023 an den TT Circuit im niederländischen Assen reisen. Für Grünwald ist Strand heute die IDM Saison erst einmal vorbei. Die Suche für die IDM 2024 kann losgehen.

Punktetabelle IDM Superbike nach 10 von 14 Rennen

1. Florian Alt (D/Honda) 181 Punkte

2. Hannes Soomer (EST/Honda) 127 Punkte

3. Toni Finsterbusch (D/BMW) 120 Punkte

4. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 117 Punkte

5. Philipp Steinmayr (A/BMW) 114 Punkte

6. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 111 Punkte

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 93 Punkte

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 80 Punkte

9. Kamil Krzemien (PL/BMW) 67 Punkte

10. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 61 Punkte

11. Max Schmidt (D/BMW) 60 Punkte

12. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 56 Punkte

13. Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 54 Punkte

14. Vladimir Leonov (D/Yamaha) 49 Punkte

15. Colin Velthuizen (NL/BMW) 27 Punkte