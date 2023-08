IDM Assen: Rückkehrer, Aussteiger und Gäste

In Assen ist immer viel los auf der Strecke. Denn zahlreiche Piloten nutzen die Chance, sich die IDM anzuschauen und dabei auf einer GP- und WorldSBK-Strecke zu fahren. Andere wechseln das Motorrad oder fehlen ganz.

Björn Stuppi: «Nachdem das Rennwochenende am Sonntag auf dem Red Bull Ring nach der zweiten Runde des Rennens für mich leider vorzeitig beendet war, hier nun ein kurzer Zwischenbericht», erklärt der IDM Superbike-Pilot. «Nach dem Sturz in Turn 7 landete Queenie leider auf mir und hat beim Aufschlag den rechten Fuß etwas stärker getroffen. Ergebnis sind mehrere Brüche und somit leider das vorzeitige Saisonende.» Besonders bitter auch für sein Team RR Socia, welche sich in Assen auf ihr Heimrennen gefreut hatten.

Pepijn Bijsterbosch: Der Niederländer war bis letztes Jahr stets bei der kompletten Saison der IDM Superbike dabei. Als Fahrer des Teams BCC-alpha-Van Zon-BMW. Doch nach letztem Jahr wechselte Bijsterbosch die Seiten und agiert nun als rechte Hand des Teamchefs Werner Daemen, der neben der IDM auch noch das BMW-Team in der Langstrecken-WM leitet. Auch Bijsterbosch tritt in der Endurance an. Doch in Assen kehrt er auf die Strecke und in die IDM zurück und absolviert mit dem IDM-Team um Daemen und Andy Gerlich einen Wildcard-Einsatz.

Florian Alt, Leandro Mercado, Bastien Mackels, Ilya Mikhalchik und Bastien Mackels: Das Quartett hatte beim letzten IDM-Ausflug am Red Bull Ring gefehlt. Statt IDM hieß es Langstrecken-Weltmeisterschaft. Jetzt sind alle Vier wieder heil aus Suzuka zurück und treten mit ihren Teams wieder in der IDM Superbike an.

Rob Hartog: Für den Niederländer vom Team SWPN ist es in Assen sein erster IDM-Einsatz in diesem Jahr. Der Vizemeister des Vorjahres hatte sich in der IDM Superbike 2023 viel vorgenommen. Doch bei den Saisonvorbereitungen zog er sich eine Schulterverletzung zu, die sich als langwierig herausstellte. Bei seinem Heimrennen ist er nun wieder zurück.

Marc Moser: Der IDM-Rückkehrer war bisher mit einer BMW des Teams Motoforce neben Sandro Wagner unterwegs gewesen. Doch Moser und BMW passt augenscheinlich nicht gut zusammen und er und das Team trennten sich nach den Rennen am Schleizer Dreieck einvernehmlich. Moser tritt in Assen mit eigenem Team und einer Ducati V4R an.

Noch auf der Superbike-Gäszeliste der Belgier Loris Cresson und der Deutsche Johann Flammann, der zusätzlich auch noch bei der Pro Superstock 1000 mitfährt.

Auch in der IDM Supersport tummeln sich insgesamt sieben Gäste. Roy Voermans (NL), Vincent Falcone (F), Thijs Westenbrink (NL), Leon Stolte (NL), Louis van Wijhe (NL) und der Deutsche Luca Göttlicher mit einer Triumph. Nicht am Start ist der Schweizer Yves Stadelmann, da er sich bei einem Mountain Bike-Sturz verletzt hat. Marvin Siebdrath übernimmt seinen Platz.

In der IDM Supersport 300 haben sich Loris Venemann (NL), Kevin Sabatucci (I), Anton Södergren (S) und Tara Morrison (AUS) alle mit ihrer Kawasaki Ninja 400 angemeldet. Sabatucci übernimmt dabei das Motorrad des Tschechen Petr Svoboda, der sich aus der IDM zurückgezogen hat und nur noch in der WM zu sehen ist. Abgemeldet hat sich Walid Khan, genauso Marvin Siebdrath, der schon jetzt in die IDM Supersport aufsteigt.