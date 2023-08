IDM-Kommentator schickt Grüße zur IBPM nach Schleiz

Danijel Peric ist nicht nur mit dem Mikro im Auftrag von Radio Viktoria und deren IDM-Livestream am Start, sondern gast auch bei der Int. Bike Promotion Meisterschaft an. Das Rennen in Schleiz verpasst er.

Während vier IDM Superbike-Piloten auf das Rennen auf dem Red Bull Ring verzichten und ihr Glück beim Acht-Stunden-Rennen im Rahmen der Langstrecken-Weltmeisterschaft in Suzuka suchen, geht es Danijel Peric genau andersherum. Er gibt der IDM den Vorzug und verzichtet dafür auf seinen Einsatz beim Rennen der Internationalen Bike Promotion Meisterschaft, das zeitgleich auf dem Schleizer Dreieck stattfindet.

Während Peric am Red Bull Ring beim Live-Stream kommentiert, wäre er bei der IBPM in Schleiz selber gefahren. «Die Entscheidung, in der IBPM auf zwei Rennen verzichten zu müssen, stand zu Beginn der Saison bereits fest und daher wusste ich gleich, auf was ich mich bei der Einschreibung einlasse. Dass damit quasi die gesamte Punktebilanz komplett ins Wasser fällt, war eigentlich auch klar, nur weiß natürlich keiner, was alles auch bei der Konkurrenz während der Saison passiert.»

«Nach dem IBPM-Rennen in Most war ich Meisterschaftsführender», so Peric, «was sich natürlich nach Assen und meiner ersten Abstinenz geändert hat. Aktuell jedoch in einem noch entspannten Rahmen mit 14 Punkten vor Schleiz.»

«Da ich meinen Job bei der IDM sehr liebe und das immer wieder eine Achterbahn der Gefühle hier ist», fährt er fort, «fiel es mir überhaupt nicht schwer, die Rennen verpassen zu müssen. Bei Schleiz jedoch hätte ich mich sehr gefreut, wenn es mit dem Termin geklappt hätte, weil ich das letzte Mal 2015 dort mit der 750er-Suzuki in der GSX-R Challenge gefahren bin, und das einfach so reizvoll gewesen wäre, da endlich mal wieder Runden drehen zu dürfen, vor allem weil ich durch die IDM-Jungs während eines Wochenendes immer auch viel dazulerne, was ich in meiner eigenen Technik und Fahrweise noch verbessern kann. Es wäre auf jeden Fall kein Kindergeburtstag dort geworden, sondern eher ein kleines Ballerfest.»

«Aber mein Job geht leider und zurecht vor», schildert er vom verregneten Red Bull Ring, «und daher wünsche ich der gesamten IBPM und allen Teilnehmern eine glückliche Veranstaltung und werde das aus Spielberg beobachten. Sollte die Punktevergabe realistisch zu meinen Gunsten ausfallen, dann wird es in Oschersleben zum Finale richtig spannende Rennen geben.»