IDM News: Doppelpack, Comeback und Sixpack

Sieg in Spa

Beim IDM-Finale auf dem Hockenheimring geht es noch um Punkte und Pokale. Doch auch neben der Rennstrecke sind ehemalige und aktive IDM-Piloten fleißig und lassen nichts aus, um hier und da zu punkten.

Rund um die IDM ist wieder einiges in Bewegung. Ein alter Bekannter ist in Italien unterwegs, zwei Ehemalige in Spa, einer vergrößert sich und wieder ein anderer stapelt hoch.

Kasberger tut es wieder

Christoph Kasberger ist schon länger aus der IDM ausgestiegen. Zuletzt hatte sich der Bayer im Jahr 2016 aus eigener Tasche als Krönung seiner Laufbahn noch ein Jahr in der IDM Superbike gegönnt. Jetzt hat es den 43-Jährigen doch wieder in der Gashand gejuckt. «Ich hab das mit dem Rücktritt vergessen», erklärt er sein Comeback, «und fahr diese Jahr den Copa Italia Pirelli Cup 1000 im Rahmen der Italienische Meisterschaft. Nach dem vierten Rennen bin ich aufs Podest gekellert.»

Sieg zu zweit

Die beiden ehemaligen IDM Superbike-Piloten Jan Bühn und Pepijn Bijsterbosch taten sich zusammen, schnappten sich die Unterstützung aus der IDM-Truppe um den belgischen Teamchef und Firmenboss von MRP Werner Daemen und holten sich den Sieg bei den Sechs-Stunden von Spa-Francorchamps. Auch durch den Regen am Ende des Langstrecken-Rennens ließ sich das deutsch-niederländische Duo nicht vom Siegen abbringen.

Bijsterboschs im Doppelpack

Der IDM Superbike-Pilot Pepijn Bijsterbosch hat seine Karriere in der Saison 2023 beendet. Lediglich bei seinem Heimrennen in Assen kehrte er noch einmal auf die Rennstrecke zurück. Auch bei der Langstrecken-WM ist er nach wie vor dabei. Viel Arbeit steht Pepijn und seine Lebensgefährtin Floris ins Haus. In ein paar Monaten werden die beiden Eltern. Es haben sich Zwillinge angekündigt.

Schmidt im hohen Norden

IDM Sidecar-Pilot Luca Schmidt hat sich auf den Weg nach Finnland gemacht. Am Donnerstag ging die Reise los. «Ich darf an der Seite von Pekka Päivärinta am kommenden Wochenende ein Rennen der Finnischen Meisterschaft bestreiten. Vom 02.-3.09.2023 werden wir auf dem Alastaro Circuit unsere Runden drehen. Ich verspreche, ich werde mein Bestes geben.»

Hobelsberger nur auf Platz 3

Beim Tag der offenen Tür in der Zimmerei Hobelsberger ging es viel ums Bier. Auch IDM Superbike-Pilot Patrick Hobelsberger ließ sich nicht lumpen und stellte sich der Aufgabe. Beim Bierkistenstapel-Wettbewerb landete Hobelsberger auf Rang 3. Sein kleiner Bruder hatte noch zwei Kisten mehr geschnappt und daher den zweiten Platz eingeheimst. «Der Sieg, und damit die Freikarten für die IDM in Hockenheim hat ein Teenager gewonnen», berichtet Hobelsberger. «Philipp hatte drei Kiste mehr als alle anderen geschafft, er ist einiges leichter als ich, und ist jetzt beim IDM-Finale dabei.»