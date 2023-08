Engagement für Kinder neben der IDM-Rennstrecke

Immer wieder gerne gesehene Gäste bei der IDM sind die Kinder und Familien, die über das Team SWPN mit Bastien Mackels, Rob Hartog und Melvin vd Voort im Fahrerlager vorbeischauen. Rennaction statt Krankheit.

Zwei Wochenenden hintereinander war das Team SWPN / Offizieller Partner der Stichting Zorgeloos Kind auf der TT-Strecke in Assen im Einsatz. Das erste Wochenende waren die Rennen im Rahmen des Jack's Racing Day, die als Training für SWPN / SZK angesehen wurden. Das zweite Wochenende war beim sechsten Lauf zur IDM. «An beiden Wochenenden hatten wir Zugang zur VIP-Loge der EG-Gruppe und die Stichting Zorgeloos Kind hatte viele Familien zu Gast, die alles hautnah erleben wollten», berichtet das Team. «Beide Wochenenden waren ein großer Erfolg und auch wir blicken mit großer Zufriedenheit auf diese arbeitsreichen, aber fantastischen Tage zurück.»

Die Popularität des Motorsports in den Niederlanden scheint von Jahr zu Jahr geringer zu werden. In den Medien wird ihm wenig oder gar keine Aufmerksamkeit geschenkt, und viele Menschen wissen nicht einmal, dass es sehr schöne Rennen gibt, für die man nicht weit reisen muss. Die Stichting Zorgeloos Kind hat viele Kontakte zu den größten Krankenhäusern in den Niederlanden, und dort scheint die Popularität des Motorsports tatsächlich zuzunehmen. «Jedes Jahr erhalten wir mehr Anmeldungen, und auch dieses Jahr wollten viele Familien an einem der Rennwochenenden auf der TT-Strecke in Assen teilnehmen», lautet die gute Nachricht.

An beiden Wochenenden wurden die Familien schon früh am Eingang der Rennstrecke empfangen und in die VIP-Loge der EG Group begleitet. Auch hier war alles perfekt organisiert, was das Essen und die Getränke angeht. Auch der Ort, an dem man die Rennen verfolgen konnte, war erstklassig.

Natürlich schauten alle Familien im Fahrerlager vorbei. Sie besuchten Damen Leathers, um zu sehen, wie die Schutzkleidung aussieht und hergestellt wird, trafen die Fahrer in der Box und hörten sich die Geschichte an, wie alles im Motorsport funktioniert. Und als i-Tüpfelchen durften die Kinder auf den Motorrädern Platz nehmen und sich mit den Fahrern Melvin van der Voort, Bastien Mackels und Rob Hartog fotografieren lassen.

«Alle drei Fahrer haben wieder eine Menge neuer Fans», freuen sich die Macher. «Es war toll zu sehen, wie die Kinder die spannenden Rennen verfolgten. Übrigens waren nicht nur die Kinder fanatisch, sondern auch Mama und Papa feuerten sie eifrig an. Wenn wir auf diese Wochenenden zurückblicken, können wir nur eines sagen: Es war toll, so viele Familien zu Gast zu haben. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart und uns angefeuert habt. Wir wünschen den Familien viel Energie, um den Kampf gegen die Krankheit wieder aufzunehmen und hoffen, dass Sie an den Wochenenden neue Kraft tanken konnten. Vielen Dank an die EG-Gruppe, TT-Horeca, Damen Leathers und alle anderen Sponsoren, die diese besonderen Veranstaltungen möglich gemacht haben.»