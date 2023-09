IDM News: Zwei Partys und eine Ducati

Am kommenden Wochenende geht es für die IDM-Solo-Piloten ein letztes Mal auf die Piste. In Hockenheim steht das Finale an und es ist wieder viel geboten. Auch bei den Rahmenklassen werden Meister gesucht.

In der IDM Supersport 300 geht es nur noch um Platz 2 in der Meisterschaft. Spannender wird es bei der IDM Supersport und der IDM Superbike. Danach wird erst einmal gefeiert.

Anmeldung zur DMSB-Sause

In Fulda findet vom 17. – 19. November der zweite DMSB-Kongress statt. An drei Tagen wartet im Esperanto Kongress- und Kulturzentrum ein umfangreiches Programm auf alle teilnehmenden Ehrenamtlichen und Motorsport-Interessierten. Experten aus Motorsport-, aber auch darüberhinausgehenden Fachkreisen werden in Workshops und Podiumsdiskussionen ihr Wissen teilen und spannende Einblicke in ihre Themengebiete geben. Die Anmeldung zum Kongress ist ab sofort bis zum 30. September 2023 über die Online-Anmeldemaske möglich. Schwerpunkte in diesem Jahr sind neben den umfangreichen Reformen der vergangenen Jahre im Motorsport-Dachverband und dem Jubiläum des 25-jährigen Bestehens der Jugendorganisation dmsj - deutsche motor sport jugend auch der direkte Austausch unter Mitgliedern der DMSB-Gremien und -Mitgliedsorganisationen, Vertretern motorsportbezogener Organisationen sowie ehrenamtlich Engagierten und Motorsport-Interessierten. Auch die Umweltfachtagung findet wie bereits 2019 im Rahmen des DMSB-Kongresses statt.

Wochenendpass: Zugang zu allen angebotenen Podiumsgesprächen und Workshops sowie zur Messe-Ebene im gesamten Veranstaltungszeitraum (17.-19.11.2023), inkl. Tagungsverpflegung, ohne Abendveranstaltungen. Unkostenbeitrag in Höhe von 175€. Eintagespass Samstag: Zugang zu allen angebotenen Podiumsgesprächen und Workshops sowie zur Messe-Ebene am Samstag (18.11.2023, 9 bis 18 Uhr), inkl. Tagungsverpflegung, ohne Abendveranstaltung. Unkostenbeitrag in Höhe von 125€.

Macht Ducati 2024 mit?

Marc Moser ist erneut als Gastfahrer mit seiner Ducati dabei. Vater Matthias setzt sich kräftig für den Einstieg der Italiener in den IDM Sponsor-Pool ein, der nötig ist, um permanent mit Ducati zu fahren und auch Punkte zu kassieren. Wie stehen die Chancen, dass sich Ducati an der IDM beteiligt, wurde Matthias Moster auf IDM.de gefragt. «Ich glaube, die Chancen stehen gar nicht so schlecht», antwortete Moser senior. «Wir waren vor drei Jahren schon ganz kurz davor. Da gab es auch schon ein Okay vom Chef von Ducati. Es gab dann andere Probleme, dass es letztendlich nicht geklappt hat. Aber eigentlich, glaube ich, ist Ducati schon dafür. Man muss auch sagen: Wenn Ducati entscheiden würde, dass sie mitmachen würden, gäbe es nicht nur einen Fahrer. Ich gehe heute davon aus, dass es mindestens drei Superbike-Fahrer und fünf in der Klasse Supersport geben wird.» Laufen schon Gespräche dazu? «Ja, die gibt es», bestätigt Moser. «Die Italiener waren jetzt aber alle noch im Urlaub im August. Wir werden die Gespräche jetzt im September und Oktober intensivieren und ich bin sehr hoffnungsvoll, dass es eine positive Entscheidung gibt. Vor allem, wenn das Projekt, das wir jetzt hier in der IDM Superbike gestartet haben, einen guten Ausgang hat.»

Schlappe für Bijsterbosch

Bei den IDM Superbike-Rennen in Assen war Pepijn Bijsterbosch, der inzwischen als rechte Hand vom BCC-alpha-Van Zon-BMW-Teamchef Werner Daemen auf der anderen Seite der Boxenmauer aktiv ist, nochmals selber auf seine BMW gestiegen. Zum Abschied 2023 wäre er auch gerne erneut im Team LRP Poland, für die er schon so manchen Erfolg geholt hat, bei den 24 Stunden von Le Castellet dabei gewesen. Doch er wurde kurz vorher zum Ersatzmann erklärt, der Tscheche Marke Szkopek fuhr stattdessen. «Leider starte ich bei dieser Ausgabe des Bol d'Or nicht», erklärte er letzte Woche enttäuscht. «Das Team hatte beschlossen, mich nicht für das Rennen zu nominieren. Es ist nun doch nicht das Ende der WM Endurance-Saison 2023 geworden, wie ich es geplant hatte.»

Fitness-Härte-Test

Falls das IDM-Finale auf dem Hockenheimring für den nach seiner Verletzung wieder zurückgekehrten Mitja Borgelt vom Team Kiefer gelingt, soll es direkt eine Woche später schon nach Portimao in Portugal gehen. Dort findet im Rahmen der World Superbike Meisterschaft das R3 European SuperFinale statt, bei dem Fahrer aus dem Yamaha bLUcRU-Cup weltweit antreten, und zu dem Mitja Borgelt als einziger Deutscher eingeladen worden ist.

IDM-Party

Der IDM-Promoter lädt zum Saisonabschluss ein. Im Rahmen der Abschlussfeier am Sonntagabend werden auch die Meistersiegerehrungen stattfinden. «Im Anschluss freuen wir uns», erklären die Verantwortlichen, «mit euch gemeinsam auf eine weitere Saison anzustoßen.» Datum: 24.09.2023, Uhrzeit: 20.00 Uhr Ort: IDM VIP Area. Nach der Siegerehrung durch die Moderatoren Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach, welche bis ca. 21.20 Uhr dauerte, geht es weiter mit der Band «die dicken Kinder».