Erst Martin Bauer, dann Öttl, jetzt Hobelsberger

Das passende Geschenk zum Geburtstag hat sich GERT56-Pilot Patrick Hobelsberger am vergangenen Wochenenden schon selbst gemacht. Ein neuer Rekord auf dem Pannoniaring war fällig.

27 Jahre wird IDM Superbike-Pilot Patrick Hobelsberger am Montag den 4. September alt. Ob sich der Bayer zumindest an seinem Ehrentag sein Leibgericht gönnt, im SPEEDWEEK.com-Steckbrief hat er Jägerschnitzel mit Spätzle angegeben, ist nicht bekannt. Ein Geschenk hat Hobelsberger schon vorher kassiert. Er genehmigte sich mit einer Zeit von 1.51,06 min den neuen Streckenrekord auf der ungarischen Piste.

«Ich war tatsächlich zwei Jahre nicht dort», erinnert sich der neuen Rekordhalter. «Und davor auch nicht wirklich oft. Am Pannoniaring bin ich tatsächlich, im Vergleich zum Beispiel zu Most, eher selten.» Hobelsberger war mit seinem privaten Trainingsbike unterwegs und konzentrierte sich mehr aufs Fahren als auf die Technik. Wie schon bei der IDM in Schleiz und in Assen hatte er Peter Sebestyen als Fahrlehrer dabei. Auf dem Zettel standen noch restliche Arbeiten, nachdem Hobelsberger und Sebestyen die diversen Fahrstile der IDM Superbike-Piloten genauer unter die Lupe genommen hatten. «Wir hatten dann einen Plan ausgearbeitet. Am Bike selber haben wir gar nichts verändert.»

Mit Volltanken und Reifen wechseln war der Mechaniker-Job schnell erledigt. Sebestyen positionierte sich an der Strecke und hatte die Video-Kamera stets griffbereit. «Diese Videos haben wir dann zusammen analysiert», berichtet Hobelsberger, «ich habe dann mal die Linie geändert und wir haben anschließend die Videos übereinangergelegt und auch mit Videos aus Assen verglichen. Das lief super.»

Es ging an dem Trainingswochenende nicht um die eine Baustelle, sondern es ging eher darum, viele Kleinigkeiten auszuprobieren und notfalls aus dem Weg zu räumen. «Meiner Meinung konnten wir 90 Prozent ausmerzen», berichtet der IDM-Pilot. Der Rekord auf der ungarischen Strecke war noch recht frisch und stammte aus der Alpe Adria-Meisterschaft. Anschließend wurde er vom ehemaligen IDM Superbike-Meister Martin Bauer getoppt. «Und vor ein paar Wochen war Philipp Öttl aus der Superbike-WM mit seinem Trainings-Bike dort und hat den Rekord unterboten. Und jetzt wurde er von mir nochmal ein wenig runtergedrückt. So war der Plan.»