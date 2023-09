IDM Hockenheim: Der Zeitplan für Samstag

Am Samstag geht es rund auf dem Hockenheimring. In den Qualifyings wird sich um die beste Startposition gefetzt und am Nachmittag sind bereits die ersten Rennen zu sehen, die alle per Live-Stream übertragen werden.

Die Seitenwagen suchen die Fans auf dem Hockenheimring vergeblich. Die IDM Sidecar trägt ihr Finale erst Anfang Oktober beim Sidecar-Festival in der Motorsport Arena Oschersleben aus. Dafür sind in Hockenheim alle IDM-Soloklassen am Start, inklusive der beiden Meisterschaftsentscheidungen in der Supersport- und Superbike-Klasse.

Der Rückblick

Im Vorjahr hatte sich beim IDM-Finale Florian Alt, da noch auf einer Wilbers-BMW, mit einer Zeit von 1.25,403 min auf die Pole-Position gestellt. Als Zweiter war mit einer Zeit von 1.25,589 min Markus Reiterberger ins erste Rennen gegangen. Mit einer Runde von 1.26,730 min hatte Dominik Vincon die erste Startreihe komplettiert.

Fetter Umsatz

In Hockenheim hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die sich um Aufklärung rund um Motorsport und den Erhalt der Rennstrecke als Veranstaltungsort einsetzt. «Tatsache ist», lautet eines ihrer Argumente, «dass der Hockenheimring über die Jahre hinweg zahlreiche positive wirtschaftliche Auswirkungen auf die Region hatte. Laut einer Studie von 2019, die von der Stadt Hockenheim selbst in Auftrag gegeben wurde, generiert der Hockenheimring jährlich etwa 150 Millionen Euro an wirtschaftlichem Nutzen für die Region. Dies beinhaltet Einnahmen aus Tourismus, Hotelübernachtungen und Gastronomie.»

Der Stream

«Wir haben hier das bekannte Livestream Set-up am Start», verrät Produktionsleiter Stephan Kraus von Radio Viktoria. «Moderiert und kommentiert von Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric. Alles schaut natürlich auf den möglichen Titel von Florian Alt. Wetter ist eigentlich top vorhergesagt. Ganz klar: Ich freu mich mega auf den Showdown zwischen Iyla und Flo! Zwei Fahrertypen, wie sie nicht unterschiedlicher sein können. Ich persönlich würde es Florian Alt gönnen und erst recht Jens Holzhauer, der dann mit seiner tollen Arbeit nach dem Titel mit Karl Muggeridge 2008? Oder war es Bauer? ... dann endlich mal wieder ganz oben steht.» Gesendet wird ab 14.25 Uhr. Es werden die Rennen des Northern Talent Cup, der IDM Supersport 300, der Pro Superstock 1000 und des Twin Cup überrtagen.

Das Wetter

In Hockenheim ist es bis zum Nachmittag vielfach wolkig, gebietsweise kann sich auch die Sonne durchsetzen und die Temperaturen liegen zwischen 9 und 18°C. Abends gibt es in Hockenheim keine Wolken bei Werten von 11 bis zu 15°C. In der Nacht ist es klar und die Temperatur sinkt auf 7°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 6 und 34 km/h erreichen. Es werden bis zu sieben Sonnenstunden erwartet. Sonnenaufgang 07:16 Uhr,

Sonnenuntergang 19:18 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Samstag, 23.09.2023

09.00 bis 09.25 Uhr Q1 IDM SSP 300

09.30 bis 09.55 Uhr Q1 IDM Supersport

10.05 bis 10.35 Uhr Q 1 IDM Superbike

10.40 bis 11.10 Uhr Q1 NTC

11.20 bis 11.40 Uhr Q2 Twin Cup

11.45 bis 12.05 Uhr Q2 ProSTK 1000

12.15 bis 12.40 Uhr Q2 IDM SSP 300



13.15 bis 13.40 Uhr Q2 IDM Supersport

13.45 bis 14.15 Uhr Q2 IDM Superbike



14.40 Uhr Rennen 1 NTC

15.30 Uhr Rennen 1 IDM Supersport 300

16.20 Uhr Rennen 1 ProSTK 1000

17.00 Uhr Rennen 1 Twin Cup