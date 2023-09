ProSuperstock 1000: Gelingt die Titelverteidigung?

Philipp Gengelbach möchte seinen Titel verteidigen. Doch Kevin Orgis hat als Führender in der Tabelle die besseren Karten in Sachen Gesamtsieg. Mittendrin im Titelkampf auch Johann Flammann.

«Finale in Hockenheim», verkündet Philipp Gengelbach, der im Vorjahr den Titel in der Pro Superstock 1000 holte. «Eine bisher tolle Saison findet am Wochenende traditionell in Hockenheim ihren Abschluss. Die letzten beiden Rennen der Pro Superstock 1000 sind zu fahren, ob wir den Titel verteidigen können? In dem starken Fahrerfeld bin ich aktuell auf dem zweiten Platz und den wollen wir auf jeden Fall nach Hause bringen. Kommt am Wochenende vom 22.-24.09.23 auf den Hockenheimring, freut euch auf viele spannende Fights und hoffentlich feiern wir zusammen den Abschluss einer erfolgreichen Saison. Ihr findet uns in Box 44.»

Bessere Chancen auf den Titel hat indes Kevin Orgis, der 2023 erstmals in der Serie auftauchte. Orgis hat satte 31 Punkte mehr als Gengelbach. Der hat mit Johan Flammann auch noch schnelle Gesellschaft, der wie Gengelbach 135 Punkte auf seinem Konto hat. Dahinter rangieren Marc Buchner, Moritz Jenkner, Matthias Betz und Dominik Blersch. Als Achter ist Felix Klinck unterwegs. Für den Mann aus Ketsch steht damit sein Heimrennen an.

Der 27-Jährige Kawasaki-Pilot fuhr bisher bei allen acht Rennen in die Punkteränge und ist stolzer Besitzer von 58 Zählern. Seine besten Saisonergebnisse waren zwei sechste Plätze in Most/Tschechien und bei der letzten Veranstaltung auf der Grand Prix-Rennstrecke im niederländischen Assen. Felix Klinck startet auch in dieser Saison für das NKmotors-Team von Niklas Pfeiffer. Mit dem NKmotors-Team feierte er mit den Vizetiteln 2020 und 2021 im Twin Cup seine bisher größten Erfolge.

«Zum Abschluss möchte ich bei meinem Heimrennen in Hockenheim unter die Top 5 fahren», erklärt Klinck. «Dieses Jahr ist das Starterfeld sehr gut besetzt und hart umkämpft. Mit der Kawasaki ZX10RR-Rennmaschine sind wir sehr zufrieden. Wichtig für die zwei Finalrennen ist ein guter Startplatz, beim letzten Rennen in Assen war ich im Training Vierter und ging aus der zweiten Startreihe in die Rennen. Vor meinen Fans, meiner Familie und meinen Sponsoren möchte ich zwei schöne Rennen abliefern.»