IDM Hockenheim: Der Zeitplan am Sonntag

Die Qualifyings sind Geschichte. Bei bestem Spätsommer-Wetter werden auf dem Hockenheimring die letzten Punkte der Saison 2023 vergeben. Noch werden zwei Meister gesucht.

Kann es Florian Alt endlich schaffen und seinen ersten IDM Superbike-Titel holen? Oder kommt noch Ilya Mikhalchik noch auf den letzten Metern ums Eck gebogen? Geht der IDM Supersport-Titel in die Niederlande oder nach Österreich? Heute Abend sind wir alle schlauer.

Die Eckdaten der Strecke

Länge: 4,57 km

Rechtskurven: 10

Linkskurven: 7

Längste Gerade: 1040 m

Mindestbreite: 8,5 m

Prüfung bestanden

Dominic Schmitter hat bis vor zwei Jahren noch selbst in der IDM Superbike um Titel und Punkte gekämpft. Inzwischen hat der Schweizer erfolgreich eine Fahrschule in der Schweiz aufgebaut. Bis jetzt durfte er nur «Auto». Seit dieser Woche darf er auch im Fach Motorrad unterrichten und die Prüfung abnehmen. «Mit Bestnoten bestanden», freute sich Schmitter. «Geil, einfach nur geil. Ich konnte meine Motorradfahrlehrerprüfung mit zwei Mal einer 6 und einer 5,5 abschließen. Was soll ich sagen? Zahlen lügen nicht. Ich liebe diesen Fahrlehrer Beruf und gehe darin mehr als auf. Ich freue mich nun, allen Leuten, die zu mir kommen, dass Motorradfahren beizubringen und sie sicher für den Verkehr zu machen.»

Gute Besserung

Lennox Lehman fehlt an diesem Wochenende beim IDM-Finale der Supersport 300. Stattdessen ist der KTM-Pilot vom Team Freudenberg in Aragon bei der WM am Start. «Wie man am Livestream gesehen hat, ist Lennox heute im Zweikampf zu Sturz gekommen», erklärt sein Team, Lennox ist gegenwärtig im Krankenhaus. Er ist ansprechbar und es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er hat definitiv einen Oberschenkelbruch erlitten und wird weiteruntersucht. Er ist in guten Händen und wir schicken vom ganzen Team die besten Genesungswünsche zu Lennox.»

Der Stream

Mit dem letzten Tag der IDM Saison 2023 haben die Macher des Live-Streams auch die längste Sendung der Saison geplant. Denn es stehen alle Rennen auf dem Sendeplan. «Wir sind alle aufgeregt», erklärt Kommentator Lukas Gajewski. «Seit Donnerstag spürt man überall im Fahrerlager diese ganz besondere Euphorie für den Sowdown im Titelkampf. Und heute ist es endlich soweit. Die ganze Spannung der letzten Tage entlädt sich. Das wird auf jeden Fall aufregend. Ich denke, wir können uns auf einen komplett entfesselten Ilya Mikhalchik freuen. Das ist alles, was er tun kann. Florian Alt wird aber auch versuchen, in Rennen 1 alles klarzumachen, damit ihm das Reversed-Grid-Getümmel in Rennen 2 nicht wie in Assen gefährlich werden kann. Und dann bin ich gespannt, welche Rolle Hannes Soomer dabei spielt. Nach dem Durchhänger zuletzt war der in den Trainings auch wieder richtig stark und will ja unbedingt noch ein Rennen gewinnen dieses Jahr. Und nicht vergessen, in der IDM Supersport wird die Titelentscheidung ja auch richtig knapp. Das werden nochmal schöne sieben Live-Stunden zum Abschluss.»

Das Wetter

In Hockenheim ist es am Morgen neblig trüb bei Temperaturen von 6°C. Im weiteren Tagesverlauf gibt es überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken und die Temperatur erreicht 19°C. Am Abend ist es in Hockenheim wolkenlos und die Temperaturen liegen zwischen 11 und 16 Grad. Nachts ist es wolkenlos bei Werten von 8°C. Mit Böen zwischen 6 und 21 km/h ist zu rechnen. Es werden bis zu 10 Sonnenstunden erwartet. Sonnenaufgang 07:17 Uhr und Sonnenuntergang 19:15 Uhr. (Quelle:wetter.com)

Der Zeitplan für Sonntag, 24.09.23

09.00 bis 09.40 Uhr Warm-up



09.50 Uhr Q2 NTC

10.40 Uhr Rennen 1 Twin Cup

11.30 Uhr Rennen 1 IDM Superbike

12.20 Uhr Rennen 1 IDM Supersport



12.50 bis 13.20 Uhr IDM Pitwalk



13.45 Uhr Rennen 2 IDM SSP 300

14.35 Uhr Rennen 2 NTC

15.25 Uhr Rennen 2 IDM Superbike

16.15 Uhr Rennen 2 IDM Supersport

17.00 Uhr Rennen 2 ProSTK 1000