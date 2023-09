GERT56: Nach der IDM ist vor der DLC

Das Team GERT56 kehrt zu seinen Wurzeln zurück und fährt am 3.10.23 das 6 Stunden Rennen in Oschersleben mit seinen drei Stammfahrern in der Klasse Endurance. Noch werden Nennungen angenommen.

Das Team GERT56 kommt aus der Langstrecke und kehrt auch wieder dahin zurück. Zumindest für ein Rennen. Nämlich zur Deutschen Langstrecken Championship DLC, die Anfang Oktober ihren Titel vergibt. Das IDM Superbike-Team um Karsten Wolf wird mit seinen drei Fahrern Toni Finsterbusch, Patrick Hobelsberger und Jan-Ole Jähnig teilnehmen.

«Wir freuen uns auf unser Motorsportwohnzimmer und die Freunde und Mitarbeiter der Motorsport Arena Oschersleben, auf den Gastgeber MSF Sauerland, bei dem wir so oft zur Speedweek zu Gast waren und auf einen schönen Saisonabschluss mit Gleichgesinnten», erklärt das Team seine Beweggründe. «Meldet euch noch an und lasst uns ein bisschen «Speedweek Atmosphäre» in die Arena zurückholen. Mal sehen, was nach dem IDM Hockenheim Finale an Material noch übrig ist, da machen wir ein großes Fass drauf und das wars. Technik light, Leidenschaft groß, lasst uns Spaß haben beim DLC Finale in Oschersleben am 03.10.2023.»

Interessierte können sich nach wie vor beim Veranstalter MSF Sauerland anmelden.

«Wir machen aus Spaß mit», erklärt Jan-Ole Jähnig den Einsatz. «Das ist glaube ich ein Titel, den KW noch nicht hat. Schade, dass sich noch nicht soviele angemeldet haben. Sechs Stunden kann man schaffen. Ich selber bin noch kein Langstrecken-Rennen gefahren. Im Notfall wird es Toni Finsterbusch richten, der ist ja schon in der Langstrecken-WM gefahren.»