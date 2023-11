IDM News: Anprobe, Unterschrift und Fitness-Check

Aktuell herrscht bei den meisten zumindest in Sachen Rennbetrieb Winterpause. Doch untätig ist keiner der Beteiligten. Sponsoren werden gesucht und gefunden, Erfolge gefeiert und Diagnostik betrieben.

Die Nachwuchsschule NTC baut auf ihren Erfolgen weiter auf, ehemalige IDM-Piloten kommen viel rum und zwei Aktive checken sich selbst oder helfen beim Klamotten kaufen.

Läuft wie geschmiert

Der Northern Talent Cup war im Jahr 2023 erneut ein gern gesehener Gast im IDM-Fahrerlager. Mit der Schmierstoffmarke Motul hat die Nachwuchsschule auf dem Weg zur MotoGP™ einen neuen Partner an Land gezogen. Während sich die neuen Teilnehmer darauf vorbereiten, auf Honda NSF250 R Maschinen und Pirelli-Reifen umzusteigen, wird hinter den Kulissen das nötige finanzielle Polster rangeschafft. «Wir freuen uns sehr», so Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer, Dorna Sports, «Motul beim Northern Talent Cup begrüßen zu dürfen. Es ist etwas sehr Positives für uns, zu sehen, dass eine etablierte Präsenz in der MotoGP ihre Partnerschaft auf die Road to MotoGP ausweitet - sie erkennt den unglaublichen Wert dieses Projekts an, das wir auf der ganzen Welt aufbauen und gleichzeitig Top-Qualitätsprodukte für die Stars von morgen liefern.»

Lauf, Bálint, lauf

«Ich habe an dem halbjährlichen Test von Fit4Race teilgenommen, die immer nützliche Informationen über meinen mentalen und körperlichen Zustand liefert», berichtete unlängst der Ungar Bálint Kovács, der 2023 im Team BCC-alpha-Van Zon-BMW unterwegs war. «Am ersten Tag folgte auf die Labordiagnose ein psychologisches Gespräch und dann der Wiener-Test. Dieser Test ist ein computergestütztes Verfahren, das Aufschluss über geistige Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit, Konzentration, Informationsverarbeitung oder räumlich-visuelle Wahrnehmung gibt. Dann kam einer meiner Lieblingstests, das Motorsport-Simulator-Assessment, das aus Testaufgaben unter bestimmten Umgebungsbedingungen und einem Testprotokoll in einem Simulator besteht. Am nächsten Morgen erfolgte die anthropometrische Beurteilung, die eine Bewertung der Körperzusammensetzung, des Geschlechts, des Alters, der Sportart und anderer spezifischer Ziele umfasste, gefolgt von der funktionellen Beurteilung. Die Beurteilung umfasste die Untersuchung grundlegender Bewegungsmuster, um den Zustand des Bewegungsapparats, die Bewegungseffizienz und Risikofaktoren für Verletzungen zu ermitteln. Es folgten eine Untersuchung in Ruhe und unter Belastung sowie eine biomechanische Untersuchung. Die zweitägige Studie endete mit einem physiologischen Test und einer Ernährungsberatung. Ich warte zwar immer noch auf die Auswertung, aber es sieht so aus, als würde ich noch lange Zeit an Wettkämpfen teilnehmen können.»

Marvin Fritz unterschreibt

Nach dem Gewinn der Langstrecken-WM mit YART war beim ehemaligen IDM Superbike-Meister Marvin Fritz viel los. Unter anderem der Besuch des IDM-Finales, ein Kurztrip nach Spanien und eine Reise nach Florida, wo er gemeinsam mit seinem EWC-Team in Daytona dabei war. Zwischendurch fand Fritz noch Zeit für eine Unterschrift. Marvin Fritz wurde von Bürgermeister Tobias Meyer in der Gemeindeverwaltung Haßloch empfangen, um sich in das goldene Buch von Haßloch einzutragen. Ein Wiedersehen in der IDM wird es wohl eher nicht geben. Sein YART-Chef Mandy Kainz meinte unlängst, dass in der Richtung nichts geplant ist.

Anprobe mit Hobelsberger

Patrick Hobelsberger, mit dem Team GERT56 Dritter der IDM Superbike 2023, rührt kräftig die Werbetrommel für seinen Bekleidungslieferanten. «Besondere Novembertage bei 4SR», wirbt der IDM-Pilot über Social Media. «Bestellen Sie Ihren eigenen individuell angepassten Anzug und erhalten Sie im November 10% Rabatt. Verwenden Sie die gleiche Qualität der Kombis, die ich auch verwende! Für weitere Infos kontaktieren Sie 4SR oder mich direkt.»