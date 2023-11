Trainieren mit Reiterberger und Mikhalchik

Wer sich den Winter mit Motorradfahren im Süden Europas versüßen will, kann das bei zahlreichen Anbietern tun. MRP Racing aus Belgien bringt seine IDM- und EWC-Piloten als Fahrlehrer mit.

Hinter dem Namen MRP Racing verbirgt sich unter anderem der Belgier Werner Daemen, der Teams in der IDM und der Langstrecken-Weltmeisterschaft an den Start schickt und der mit seinem Schützling Markus Reiterberger nicht nur vier IDM Superbike-Titel sondern auch vor wenigen Tagen bei den Renne in China den Meistertitel in der Asiatischen Meisterschaft klargemacht hat. Bei MRP Racing ist nur Technik und Material im Angebot sondern auch Testmöglichkeiten.

«Nach dem Erfolg unserer früheren Veranstaltungen sind wir bestrebt», so die MRP-Truppe um Daemen, «unseren Kunden qualitativ hochwertige Rennstreckentage zu bieten, die das gewisse Extra an Exzellenz bieten. Wir werden drei Veranstaltungen mit demselben Geist wie unsere vorherigen Events veranstalten, mit kleineren Gruppen mit maximal 35 Fahrern in jeder Gruppe. Dies garantiert mehr Fahrzeit und einen erstklassigen Service mit Zugang zu Reifen und Ersatzteilen.»

Wer sein Können in Gesellschaft von Profis unter Beweis stellen möchte, kommt im nächsten Jahr zum Zug. «Lernen Sie von den besten Fahrern und profitieren Sie von unserer umfangreichen Erfahrung als EWC- und IDM-Siegerteam», so das Versprechen. «Treffen Sie unsere IDM- und EWC-Fahrer und Teams bei unserer Veranstaltung im Februar. Viele Rennfahrer werden zur Verfügung stehen, um Sie auf der Strecke anzuleiten.» Auf der Liste dürften dann unter anderem Markus Reiterberger und Ilya Mikhalchik stehen.

Was wird geboten

Das Qualitätsniveau soll, wie in der Vergangenheit hoch bleibe. Jede Veranstaltung ist auch für Anfänger zugänglich, begleitet von professionelle Fahrer, welche die Frischlinge während der ersten Runden auf der Strecke begleiten. «Außerdem stellen wir sicher», so Daemen, «dass alle Gruppen bei jeder Veranstaltung mithilfe unserer Zeitmessungssoftware korrekt organisiert werden. Genießen Sie eine Happy Hour, um Ihre Rundenzeiten und Rekorde zu besprechen. Nehmen Sie an einer Streckenbegehung teil, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern Genießen Sie die tolle Atmosphäre und den Spaß während der Veranstaltung. Transport- und Hotelangebote sind für alle Termine verfügbar, ebenso RC- und Krankenversicherungen.»

Voller Service

«Wie bei unseren früheren Veranstaltungen werden wir einen Service bereithalten, der Reifen und Teile liefert», heißt es weiter. «Für BMW-Fahrer sind alle Teile sofort verfügbar, und wir suchen nach Partnern, um auch anderen Marken anzubieten.»

Veranstaltungstermine und Preise

- Andalusien 20.-22.12.2023: €300

- Andalusien 12.-14.02.2024: €450

- Andalusien 27.-29.0.2024: €450