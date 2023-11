Ducati Triple M Racing: Zanetti und Moser bei IDM '24

Das Ducati Frankfurt Triple M Racing-Team hat heute den amtierenden Champion der italienischen Superbikemeisterschaft, Lorenzo Zanetti, für die Saison 2024 verpflichtet. Mark Moser wird Teamkollege.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich ein Zusammenschluss engagierter Ducati-Händler mit dem IDM-Promoter geeinigt und so den Einstieg der italienischen Marke in die IDM Superbike und IDM Supersport für 2024 möglich gemacht. Matthias Moser von Ducati Frankfurt hatte sich schon im letzten Jahr tatkräftig engagiert und präsentiert nun auch als Erster sein Team.

Lorenzo Zanetti (36) hat heute seinen Vertrag für die IDM Superbike 2024 unterzeichnet. Als Teamkollege von Marc Moser (30) wird er auf einer aktuellen Ducati Panigale V4R um den deutschen Superbike-Titel kämpfen. Zanetti hat in seiner langen Karriere viele Erfolge zu verzeichnen. Neben einigen Top-10-Resultaten in der Superbike-WM wurde er Fünfter, Vierter und Dritter der Supersport WM in den Jahren 2013, 2014 und 2015 und erreichte den 3. Platz in der europäischen Superstock-Meisterschaft im Jahr 2011. In dieser Zeit feierte er viele Laufsiege und Podestplätze, auch in der amerikanischen Superbike-Meisterschaft (AMA). Darüberhinaus ist er aktuelles Mitglied des Ducati-Testteams zur Entwicklung der Panigale V4 R.

«Ich bin sehr stolz», versichert Lorenzo Zanetti, «dass ich Teil dieses ambitionierten Projektes von Ducati Frankfurt Triple Racing sein kann. Ich weiß, dass das Team um Matthias Moser sehr viel Erfahrung sowohl in der IDM als auch in der Superstock-EM und der Superbike-WM gesammelt hat und mit großer Leidenschaft und Expertise den Titelkampf im nächsten Jahr ins Visier nehmen wird. Ich kenne die Panigale V4R sehr gut und bin überzeugt, dass ich dem Team dadurch weiterhelfen kann. Viele der IDM-Strecken kenne ich schon. Obwohl das erste Rennen erst im Mai ist, kann ich es jetzt schon kaum erwarten, bis es endlich losgeht.»

«Ich freue mich sehr, dass ein international so erfolgreicher Fahrer wie Lorenzo sich für uns entschieden hat», fügt Teambesitzer Matthias Moser an. «Wir werden alles tun, um ihm das Material zur Verfügung zu stellen, mit dem er auch gewinnen kann. Wir glauben, dass wir mit Lorenzo und Marc zwei Fahrer gewinnen konnten, die sich nicht nur gut miteinander verstehen, sondern sich auch gegenseitig motivieren und weiter voranbringen können.

Generell möchten wir die Marke Ducati langfristig in der IDM etablieren und ich bin überzeugt, dass wir im nächsten Jahr dazu den Grundstein legen können.»