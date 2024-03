IDM 2024: Tickets mit Frühlings-Rabatt

Die Saison mit sieben Rennwochenenden startet zwar erst im Mai, aber wer jetzt schon Tickets ordert, kann laut Serien-Promoter den einen oder anderen Euro sparen. Ab heute startet der Vorverkauf.

Sieben Veranstaltungen in drei Ländern stehen auf dem Terminkalender der IDM 2024. Ab sofort kann man sich die Tickets im Vorverkauf holen und von den Vorzugspreisen profitieren. «Jetzt ist die günstigste Phase, um sich selbst eine Freude zu machen oder gute Bekannte zum Rennen einzuladen», erklärt der Serien-Promoter.

Im Vorverkauf, der mit dem 1.2.2024 losgeht,gestartet ist, gibt es das Eintrittsticket für den Freitag ab 5 Euro. Der Samstag schlägt mit 20 Euro zu Buche und der Sonntag ab 30 Euro. Sparfüchse greifen für 40 Euro zum Kombi-Ticket für das ganze Wochenende.

«Für das investierte Geld gibt es einen erstklassigen Gegenwert», so die Macher. «Die IDM gilt als sichere Bank für hochkarätigen Motorsport und ein unterhaltsames Wochenende für die Zuschauer. Denn Deutschlands höchste Serie im Motorradstraßenrennsport bleibt auch weiterhin nah an den Fans. Wer ein Ticket kauft, hat gleichzeitig freien Eintritt ins Fahrerlager. Kinder und Jugendliche, die noch keine 18 sind, haben generell sogar freien Zugang zu den Veranstaltungen. Ein Highlight ist der Pitwalk am Sonnstag in der Boxengasse. Hier kommen Fans und Autogrammjäger im direkten Gespräch mit den Rennfahrern voll auf ihre Kosten.»

Der IDM-Auftakt findet im Mai auf dem Sachsenring statt. Im Juni fallen die Entscheidungen in Oschersleben sowie drei Wochen später im tschechischen Most. Zum Saisonhöhepunkt nach Schleiz geht es wie immer im Juli. Die zweite Saisonhälfte beginnt im niederländischen Assen. Anschließend geht es in die Eifel. Dort gibt die IDM nach fünf Jahren ihr erwartetes Comeback. Die letzte Saison-Station beansprucht wie immer der Hockenheimring, auf dem im September traditionell das große Finale stattfindet.

Gefahren wird in den Klassen IDM Superbike, IDM Supersport, IDM Supersport 300, IDM/FIM Sidecar und in wechselnden Gastklassen.