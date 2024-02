Neues aus Schleiz: Walther-Uhr, IDM und Radrennen

Ab Mai sind im Kalender rund um das Schleizer Dreieck allerlei Veranstaltungen zu finden. Von Flohmarkt, über Radrennen bis hin zur IDM im Juli kann man eine Dauerkarte in Thüringen lösen.

Die IDM feiert in Schleiz wie in den vergangenen Jahren wieder Bergfest. Das allerdings nur kurz. Der Titel des Halbzeitmeisters ist immer nur wenige Stunden alt. Denn die erste IDM-Halbzeit ist mit Lauf 1 erledigt, die zweite Saisonhälfte wird am Nachmittag mit dem zweiten Lauf eröffnet.

Eine Uhrenmarke etabliert sich

Nach der erfolgreichen Präsentation der erstmaligen Jubiläumsedition I und II zum 100-jährigen Geburtstag des Schleizer Dreieck steht nun die Edition 2024 vor dem Start. «Wir planen zukünftig eine Uhren-Edition nach Jahrgang zu präsentieren», so die Verantwortlichen in Richtung Fans der Naturrennstrecke. «Immer in geringer Stückzahl, denn die Kollektion soll etwas Besonderes bleiben und die Sammlerleidenschaft in euch wecken. Die Idee der Rennsportuhren-Editionen bereichert nicht nur unser Sortiment, sondern wir können etwas Einmaliges aus Schleiz im Uhren- und Schmuckbereich anbieten. Das weckt Emotionen und ihr könnt damit eure Verbundenheit zum Schleizer Dreieck zeigen.»

Zwei neue Uhrenmodelle sind gestaltet worden. Eine sportliche Variante: die «77» und eine elegante Version: die «Blaue». Wie für eine Edition üblich, sind die Uhren fortlaufend nummeriert und tragen ihre Jahrgangszahl 2024. Die Startnummer 77 ist für Insider des Schleizer Dreieck ein Begriff. Diese Startnummer trug stets der viel zu früh verstorbene Schleizer Rennfahrer Thomas Walther. Ihm zu Ehren trägt die erste Jahrgangsedition seine Startnummer auf dem Motorrad des Zifferblatts. Gestaltet hat dies Axel Donat von der Firma Metatec aus Schleiz. Die «Blaue» ist eine weitere Uhr von der Thüringer Uhrenfirma UMR Ruhla. Sie ist abgestimmt auf das Logo des Schleizer Dreiecks und dessen blauer Farbe. Weitere Details gibt es auf der Webseite: schleizer-rennsportuhr.de

Veranstaltungskalender 2024

Der Veranstaltungskalender 2024 des Schleizer Dreiecks steht. Erneut erwartet die Fans der Naturrennstrecke ein vielfältiges Programm.



14. bis 16. Juni – IRRC, 4. Thüringer Motorsport Meeting

14. Juli – Jedermann Radrennen (alte Streckenführung)

26. bis 28. Juli – 89. Schleizer Dreieckrennen IDM

02. bis 04. August – German TT

31. August und 1. September – IDM Supermoto

06. bis 08. September – VFV Classic GP – VFV (BG)



Weitere Veranstaltungen



05. Mai – Teilemarkt im alten Fahrerlager

20. bis 23 Juni – Honda-Gold-Wing-Treffen

06. und 07. Juli – IFA Traktortreffen

16. bis 18. August – Opel-Treffen

24. August – Classic Love

22. September – Teilemarkt am Buchhübel

Jedermann ohne Motor

Am 14. Juli 2024 werden wieder mehrere hundert Radfahrer aus ganz Deutschland auf dem Schleizer Dreieck zu Gast sein. Dann nämlich wird die 13. Auflage des Schleizer Dreieck Jedermann auf Deutschlands ältester Naturrennstrecke stattfinden. Organisiert und durchgeführt wird die Veranstaltung erneut durch die Stadt Schleiz gemeinsam mit dem Team der T.RF Thüringer Sportmarketing GmbH rund um die frühere Weltklasse-Radrennfahrerin, Olympiateilnehmerin und achtmalige Teilnehmerin bei Weltmeisterschaften Vera Hohlfeld. Gefahren wird in diesem Jahr erneut über drei unterschiedliche Renndistanzen – 38, 76 und 121,6 Kilometer. Für die Teilnehmer der beiden langen Strecken gibt es wieder wertvolle Punkte im German Cycling Cup, zu dem das Schleizer Dreieck Jedermann seit Jahren fest gehört. Anmeldeschluss ist der 11. Juli 2024.

Alle Teilnehmer über alle Distanzen müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitglieder einer bei der UCI gemeldeten Sportgruppe. Bezüglich der Teilnahme lizensierter Sportler anderer Verbände behält sich der Veranstalter eine Einzelfallprüfung vor. Das Rahmenprogramm soll in diesem Jahr neben der traditionellen Pastaparty am Vorabend der Rennen vor allem ein Tag der Vereine bilden. Der Eintritt ist wieder für alle Besucher kostenfrei. Weitere Infos sowie der Anmeldelink sind auf www.schleiz.de sowie auf www.schleizer-dreieck-jedermann.de zu finden.