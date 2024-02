IDM Superbike: GERT56 – Der Film

Das IDM Superbike-Team mit Toni Finsterbusch, Jan-Ole Jähnig und Patrick Hobelsberger und ihrem Teamchef Karsten Wolf wirft nochmals einen Blick auf die Saison 2023 und sie nehmen ihre Fans mit in die Box.

«Ein Jahr voller Emotionen» ist der Untertitel der 45-minütigen Reportage, die ab sofort auf YouTube zu sehen ist. Neben den ausführlichen Kommentaren und Erläuterungen von Teamchef Karsten Wolf zu den einzelnen IDM-Wochenende kommen auch alle Fahrer, alle anderen Teammitglieder und sogar die Konkurrenz zu Wort. Garniert ist das Ganze mit Renn-Sequenzen, eingefangen von Radio Viktoria-Kameras, und eigenen Bildern aus der Box.

«Die Rennsport-Familie ist noch da und intakt», erklärt Wolf zu Beginn, nachdem ihm wegen seiner Fahrer-Wahl 2024 doch aus der einen oder anderen Ecke ein frischer Wind entgegengeweht war, «bloß die Söhne haben gewechselt und es liegt an uns, diese Familie mit Leben zu füllen.»

Beschrieben wird der Weg vom ersten Test bis zum Sieg beim Finale auf dem Hockenheimring. Man erlebt, wie Toni Finsterbusch nach seiner schweren Verletzung von Schleiz 2022 ausgerechnet dort wieder auf die Erfolgsspur zurückfindet. Man erfährt, wie Hobelsberger in Oschersleben so richtig «auf die Kacke» gehauen hat. Die Rennleitung kriegt nach den Ereignissen in Most auch eine mit und man ist dabei, wie Jan-Ole Jähnig seinen Chef zum Weinen bringt.