Team Kiefer fördert Bradl-Junioren im NTC

Alessandro Binder, Thias Wenzel und Anina Urlaß heißen die drei Talente, die mit dem Team Kiefer Racing in der kommenden Saison im Northern Talent Cup antreten werden. Langfristige Planung mit Stefan Bradl.

Ende der IDM-Saison 2023 hatte man das Team Kiefer Racing auch für dieses Jahr fest in der IDM verortet. Alles hatte auf einen Einsatz in zwei, wenn nicht gar in allen drei IDM-Solo-Klassen hingedeutet. Doch jetzt stellt sich das Team um Jochen und Tina Kiefer neu auf und widmet sich wieder ganz der Nachwuchsarbeit und engagiert sich gemeinsam mit Stefan Bradl im Rahmen des Northern Talent Cup.

Die IDM-Pläne sind erst einmal auf Eis gelegt. «Ursprünglich hatten wir auf längere Sicht mit Yamaha geplant», erklärt Jochen Kiefer. «Doch die Verhandlungen zogen sich in die Länge. Das Angebot mussten wir dann ablehnen, da lagen die Positionen einfach zu weit auseinander.» Anschließend musste sich Kiefer umorientieren und ein Plan B nahm rasch Gestalt an.

Das Team Kiefer und Stefan Bradl waren im Jahr 2011 gemeinsam Moto2-Weltmeister geworden und die Verbindung besteht bis heute und wird 2024 auf der Rennstrecke fortgesetzt. Drei Talente hat Jochen Kiefer für den NTC unter seine Fittiche genommen. An Bord sind der 15-jährige Schweizer Alessandro Binder. Zwei Schützlinge aus dem Projekt «Stefan Bradl Rookie Days», welches in den 2021 bis 2023 gemeinsam mit Red Bull Deutschland, Honda Deutschland und der intensiven Betreuung durch Bradl selbst, erhalten ebenfalls 2024 professionelle Unterstützung durch das ehemalige Weltmeister-Team aus Bad Kreuznach. Nach der erfolgreichen Teilnahme an der Honda Talent Challenge geht es für die Teenager nun weiter im Förderprozess.

Während der 15-jährige Thias Wenzel die komplette NTC-Saison 2024 mit sieben Läufen und 14 Rennen auf der Honda NSF250R Moto3 bestreiten wird, muss Anina Urlaß erst noch das Erreichen des Mindestalters abwarten. «Daher wird die jetzt 13-Jährige erst an den letzten beiden Läufen des NTC teilnehmen», erklärt Jochen Kiefer. «Zur Vorbereitung wird sie im Vorfeld an einigen ausgewählten Rennen zur PreMoto3 in Italien bestreiten.»

Am vergangenen Wochenenden fand ein Treffen mit allen Beteiligten statt, wo die letzten Fakten besprochen wurden. «Wir planen gemeinsam mit Stefan Bradl auf längere Sicht», verrät Kiefer. «Vielleicht geht es auch einmal in Richtung Spanien. Geplant haben wir aber jetzt erstmal die ersten Testfahrten für Mitte März in Italien.» Auch ohne weitere IDM-Aktivitäten kommt bei Jochen Kiefer keine Langeweile auf, der seinen Fokus auch wieder verstärkt auf seine eigene Fach-Werkstatt richten wird.