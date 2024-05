To-Do-Liste für Fans – Termine über Termine

In Oschersleben ist stets was los

An diesem Wochenende ist die IDM in der Motorsport Arena Oschersleben unterwegs. Wer Lust hat, kann sich über den Sommer jedes Wochenende eine andere Veranstaltung vornehmen.

Für die IDM ist der Oschersleben-Termin erst das zweite Date in Sachen Meisterschaftspunkte. Fünf Verabredungen haben die Piloten der IDM Solo-Klasse mit ihrem Rahmen-Programm noch. Doch auch sonst ist viel geboten, nicht nur in Oschersleben. Anbei eine kleine Auswahl, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Langstrecken-WM in Belgien

Wer Zeit und Lust hat, kann es einigen IDM-Piloten gleichtun, und nach der IDM-Zielflagge in Oschersleben die Weiterreise nach Belgien antreten. Nach zwei denkwürdigen 24-Stunden-Rennen auf dem legendären Circuit de Spa-Francorchamps wird das belgische EWC-Rennen im Jahr 2024 über acht Stunden ausgetragen. «Damit wird anerkannt, dass drei 24-Stunden-Rennen im Kalender im derzeitigen wirtschaftlichen Klima aufgrund der erforderlichen erheblichen finanziellen Investitionen nicht mehr realisierbar sind», begründen die Veranstalter diese Entscheidung. «Die EWC von Spa Motos wird vom 6. bis 8. Juni 2024 stattfinden, mit Testfahrten am Donnerstag, freiem Training und Qualifying am Freitag, gefolgt vom Acht-Stunden-Rennen, das am Samstag von 13.00 bis 21.00 Uhr MEZ ausgetragen werden soll. An der anspruchsvollen, 6,985 Kilometer langen Strecke, die speziell für die EWC modifiziert wurde, ändert sich nichts.

Selbst fahren in Oschersleben

Das Angebot des Trainingsanbieters Triple M ist ein wenig kurzfristig. Denn quasi nach dem Fallen der Zielflagge am Sonntag, das Team rund um Triple M ist mit den Ducati-Piloten Lorenzo Zanetti und Marc Moser in der IDM Superbike am Start, kann man ab Montag selbst angreifen. «03. - 04.06.24 Motorsportarena Oschersleben», steht im Terminkalender des Trainingsveranstalters, «im direkten Anschluss an die IDM. Erst zuschauen, dann nachmachen.» Es gibt sechs Turns pro Tag, am zweiten Fahrtag folgt ein Just4Fun-Rennen. Vor Ort sind Instruktoren dabei, die auch Einzel- und VIP-Coaching anbieten. Noch im Angebot: Mietmotoräder, Reifendienst & Teileservice, Physiotherapie, Fotograf, Fahrwerksservice sowie Kaffee, Wasser, Müsli- Obstfrühstück und Freibier am zweiten Abend.

6. Gifhorner Oldtimermeile

Am 29.06.2024 startet die 6. Auflage der Gifhorner Oldtimermeile. Hunderte von Oldtimern, neben Motorrädern natürlich auch PKW, LKW, Busse, Traktoren, präsentieren sich auf dem Gelände der Schlosswiesen, des Mühlenmuseums und der Allee vor dem Glockenpalast. «Ihr könnt eure klassischen Motorräder, alle Hersteller, außer Harley Davidson und deren Artverwandte, wieder kostenlos auf der Allee zwischen Europäischer Friedensglocke und dem Glockenpalast präsentieren», so das Angebot des Veranstalters.

Börde Klassik

Im August gibt es in der Motorsport Arena Oschersleben wieder das volle Zweirad-Programm. Der Termin der Börde Klassik: 26.07 - 28.07 2024. Am Freitag finden Einstellfahrten statt, Samstag und Sonntag dann das klassische Rennwochenende mit Freiem Training, Zeittraining und zwei Renn- bzw. Wertungsläufen. Geboten werden die Zweitakt-Trophy, Superbike und Supersport. Dazu gibt es noch Twins, Singles und die Klassik 83. Aktueller wird es bei den Young Rider. Obendrauf kommen die Marken-Klassen mit Kawasaki Ninja 400 Cup, Honda Talent Challenge, BMW-Boxer Cup und Yamaha bLU cRU R3, R7. Und wer dann noch immer nicht genug hat, kann sich noch an den Seitenwagen, der 50 ccm-Classic und der Klasse Freetch erfreuen.

MV Agusta Jahrestreffen

Vom 23. bis 25. August 2024 findet auf dem Gelände des Classic Superbikes Museum in Gifhorn das Jahrestreffen des MV Agusta Club Deutschland statt. Es werden am Samstag wieder 100 bis 150 Teilnehmer erwartet. Der Museumsbetrieb läuft während dieser Zeit ganz normal weiter. «Ihr könnt bei diesem Spektakel dabei sein und MV Agusta Straßen- und Rennmotorräder aus allen Epochen live erleben», verspricht der Veranstalter.»

Doppeldate in Oschersleben

Der Deutsche Langstrecken Cup feierte in der Motorsport Arena am 03.10.24 sein diesjähriges Finale. Der DLC ist die offizielle Langstreckenmeisterschaft unter Reglement des Deutschen Motorsport Bundes (DMSB) in Deutschland. Vom 04.10.24 - 06.10.24 geht es an gleicher Stelle weiter mit dem Sidecar-Festival.

Saisonabschluss in Oschersleben

Den 9.10.2024 kann man sich für das Herbstglühen, Tickets kosten 5 Euro, vormerken. Die Motorsport Arena lädt erneut zu sich ein, um den Herbst zusammen mit dem Saisonabschluss, Oldtimern und Familien gemeinsam zu feiern. «Wir freuen uns auf einen abwechslungsreichen Tag mit wechselnden Aktionen und Programm auf der Rennstrecke, welche sicherlich über die Wintermonate in Erinnerung bleiben werden», versichern die Veranstalter. «Ihr habt einen Zweitakter mit Baujahr 1990 oder älter? Dann kommt zum Ostalgie-Zweitakt-Treffen und erhaltet freien Eintritt zur Veranstaltung. Wir bitten um Voranmeldung per Mail an herbstgluehen@motorsportarena.com.

Noch viel zu tun

Nach dem IDM-Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben sind gerade mal zwei der angesetzten sieben Rennwochenenden abgearbeitet. Wer Lust kann sich noch fünf weitere Events gönnen.



21.06.-23.06.2024 Most (CZ)

26.07.-28.07.2024 Schleiz

16.08.-18.08.2024 Assen (NL)

30.08.-01.09.2024 Nürburgring

20.09.-22.09.2024 Hockenheim