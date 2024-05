IDM Oschersleben: Der Plan am Freitag

Die zweite Runde der IDM steht an. Nach dem Auftakt auf dem Sachsenring geht die Reise für das anstehende Wochenende in die Nähe von Magdeburg. Seitenwagen kommen erst im Oktober.

Wer sich am heutigen Freitag, den 31.Mai 2024 alle Freien Trainings und die ersten Qualifyings anschauen will, braucht gutes Sitzfleisch. Neun Stunden Motorsport stehen auf dem Programm.

Die Anfahrt

Aus Richtung Hannover: über die A2 bis zur Ausfahrt Eilsleben (Ausfahrt 65). Der B246a durch Hakenstedt, Ovelgünne und Seehausen folgen. Von dort der Beschilderung über die B246 Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.



Aus Richtung Kassel: die A7 bis zur Abfahrt 66 / B82 Richtung Goslar folgen, dann bis zur B6N Richtung Halberstadt weiterfahren. Die B6N an der AS Heimburg auf die B81 in Richtung Halberstadt verlassen. Von dort der Beschilderung Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.



Aus Richtung München über die A9 Richtung Leipzig: dann auf die A14 Richtung Magdeburg bis zur Anschlussstelle Wanzleben. Von dort der Beschilderung Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.

Der Parkplatz

Besucher können Ihr Fahrzeug an der Motorsport Arena auf den Tagesparkplätzen in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr gegen eine Parkgebühr von 5 Euro abstellen. Ein Parken in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr stellt eine Sondernutzung dar, für die eine Gebühr zu entrichten ist. Diese Gebühr beträgt 50 Euro pro Nacht, kann jedoch am gleichen Tag (bis spätestens 8 Uhr am Morgen) gegen ein Zeltplatzticket eingelöst werden und gilt somit als Anzahlung für Zeltplatzgebühren. «Um Diskussionen und vor allem Ärger auf den Parkplätzen zu vermeiden, möchten wir die Besucher bitten, bei einer geplanten Übernachtung gleich den Zeltplatz anzufahren», so der Hausherr.

Der Zeltplatz

«Was gibt es schöneres, als morgens mit dem Dröhnen der Motoren aufzustehen», fragen die Verantwortlichen der Motorsport Arena. «Echte Rennsportfans wissen den Mehrwert dieser Sinnesdusche zu schätzen und der Zeltplatz direkt an der Rennstrecke kann genau das bieten. Auf mehr als 70.000 Quadratmetern ist das Areal im Norden der Arena ein idealer Standort für Zelte und Wohnmobile.» Duschen und Toiletten sind in ausreichender Anzahl vorhanden. Auf Anfrage kann Strom für 9,00€ pau./Tag dazugebucht werden. Die zweite Zuschauerbrücke verbindet den Zeltplatz mit dem Infield. Die Wege ins Fahrerlager, zur Kartbahn und zum Haupteingang der Motorsport Arena sind kurz. Der Zeltplatz ist über ausgeschilderte Anfahrtswege zu erreichen. Der Arena Diner im Fahrerlager bietet verschiedene Versorgungsmöglichkeiten an.

Öffnungszeiten: Donnerstag 14:00 Uhr bis Sonntag 20:00 Uhr.

Die Preise

Die IDM-Eintrittspreise bewegen sich zwischen 5,00 Euro für das Freitagsticket und 45,00 Euro für das komplette Wochenende. Wer ein Veranstaltungsticket kauft, hat gleichzeitig freien Eintritt ins Fahrerlager. In Oschersleben direkt ist keine Kartenzahlung beim Ticketkauf möglich ist. Bei idm.de/tickets kann man die gekaufte Karte aufs Handy laden lassen.

VIP Ticket ab 199 Euro

In unmittelbarer Nähe zum Renngeschehen, in der VIP Lounge oberhalb der Boxengasse, gibt es Rennsport hautnah. «Hier können Sie im erlebnisorientierten Ambiente mit unvergleichbarem Blick auf die Strecke essen, neue Kontakte knüpfen und Geschäftsbeziehungen pflegen. Zeitgleich kann aus der Lounge das Renngeschehen beobachtet werden. Die Motorsport Arena Oschersleben verspricht mit all ihren VIP-Paketen ein Erlebnis, das in Erinnerung bleiben wird», so werben die Macher an der Motorsport Arena Oschersleben.

Der Stream

Heute gibt es Live-Bilder nur vor Ort und direkt an der Strecke. Radio Viktoria ist ab Samstag wieder mit dem Stream via YouTube dabei. Solange kann man sich per Live-Timing über die Firma Bike-Promotion auf dem Laufenden halten. Oder man kann sich im Internet die Strecke und die Umgebung der Motorsport Arena Oschersleben genauer anschauen.

Das Wetter

In Oschersleben kann es am Morgen immer mal wieder regnen bei Werten von 13°C. Im weiteren Verlauf des Tages ist es vom Nachmittag bis abends bewölkt, die Sonne zeigt sich nur vereinzelt und die Temperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad. Nachts gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke bei Werten von 15°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 15 und 28 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Freitag den, 31.Mai 2024

08.40 bis 09.00 Uhr FP1 Pro STK 1000

09.10 bis 09.40 Uhr FP1 NTC

09.45 bis 10.15 Uhr FP1 IDM Superbike

10.25 bis 10.45 Uhr FP1 IDM SSP 300

10.50 bis 11.15 Uhr FP1 IDM Supersport

11.25 bis 11.45 Uhr FP R7 Cup

11.50 bis 12.10 Uhr FP2 Pro STK 1000

12.40 bis 13.10 Uhr FP2 NTC

13.15 bis 13.45 Uhr FP2 IDM Superbike

13.55 bis 14.15 Uhr FP2 IDM SSP 300

14.20 bis 14.45 Uhr FP KTM JC

14.55 bis 15.20 Uhr FP2 IDM Supersport



15.25 bis 15.45 Uhr Q1 R7 Cup

15.55 bis 16.25 Uhr Pre-Superpole IDM Superbike

16.30 bis 17.00 Uhr Q1 NTC

17.05 bis 17.25 Uhr Q1 Pro STK 1000

17.30 bis 17.55 Uhr Q1 KTM JC