IDM News: Schleiz, Schleiz und nochmal Schleiz

Für die IDM der Höhepunkt der Saison. Die Rennen auf dem Schleizer Dreieck stehen an diesem Wochenende an. Vorher gab es noch viel zu tun. Und im Anschluss geht es gleich weiter.

Für zwei IDM-Piloten wird es das erste Mal mit dem Superbike auf dem Schleizer Dreieck sein. Viele helfende Hände waren nötig. Und wer will, kann gleich dableiben.

Comeback in Schleiz

«Nur noch wenige Tage bis zu meinem Comeback ins Rennen», verkündete Martin Vugrinec vom Kawasaki-Team um Oliver Skach Anfang der Woche. «Schleiz hat einen besonderen Platz in meinem Herz. Ich habe so viele Erinnerungen von dort, sowohl gute als auch nicht so gute. Die Aura dort, ist etwas anderes. Und ich freue mich, hier mein Superbike-Debüt zu geben. Ich hoffe auf ein ruhiges und schönes Wochenende. Keine Ziele außer Spaß zu haben. Es wird sicher emotional sein, vor allem weil es die Heimat eines Freundes ist, der leider nicht mehr unter uns ist, aber in unseren Köpfen und Herzen. #11.»

Entscheidung in Schleiz

Seit den letzten Rennen in Most hat der gebürtige Hohenstein-Ernstthaler Max Enderlein viel trainiert für seine Fitness, aber nicht auf dem Motorrad gesessen. Dafür hat er sich mit seinen Kumpels Julian Puffe, Jan-Ole Jähnig und Toni Finsterbusch die MotoGP-WM-Rennen auf dem Sachsenring live reingezogen. Enderleins Superbike steht derweil bei Lars Sänger, der Yamaha-Mechaniker-Koryphäe aus Gera. «In Most hat sich unser Team das erste Mal mit der Geometrie des Motorrads befasst und einen krassen Schritt gemacht. Lars Sänger unterstützt uns jetzt mit seiner Erfahrung», erzählt Enderlein und fügt hinzu: «Ich hoffe, dass wir jetzt eine gute Basis haben. Am Freitag im freien Training in Schleiz wird sich entscheiden, in welche Richtung es geht.» (Quelle: idm.de)

Teamwork in Schleiz

«Ihr seid grandios», postete der MSC Schleizer Dreieck e.V. im ADAC eine Woche vor dem IDM-Event und dem kollektiven Arbeitseinsatz der ehrenamtlichen Helfer. «103 freiwillige Helfer haben am Samstag bei fast schon tropischen Temperaturen unser Schleizer Dreieck fit für die IDM-Woche gemacht. Es wurden Räume eingeräumt für die Presse, die Streckensicherung, Rennleitung, Zeitnahme, Rennbüro und Kommissare, die Kiesbetten aufgefüllt und glatt gezogen, Schönheitsreparaturen durchgeführt, gemäht, Müll gelesen, Absperrungen gebaut, das Gelände und Parkplätze abgeflattert, Strom gelegt, Reifenstapel geschraubt und und, und.., Danke an jeden Einzelnen für euren Einsatz.»

Noch Mal Schleiz

«Schleiz is calling», heißt es im Veranstaltungskalender. «Vom 2.-4. August donnern die Motoren bei der German TT auf dem Schleizer Dreieck. Vom modernen Superbike bis zum historischen Zweitakter, vom Rookie bis zum IDM-Profi gibt es den wohl attraktivsten Mix, den ein Cup-Racing-Weekend haben kann. Mit dabei: Twin Cup, Kawasaki ZX4R Cup, Classic Superbike, IG Königsklasse, German Twin Trophy, ProThunder All Stars, HR Cup, SuperClassiX, Klassik Meeting und der Thüringer Motorrad Pokal. Du wolltest schon immer mal in Schleiz fahren? Dann ist das Dein Event! Hier gehts zur Anmeldung. Du willst «nur» zuschauen? Gern! Freitag Eintritt kostenlos, Samstag und Sonntag Tagesticket 20 EUR, Kombiticket Wochenende 30 EUR (Tickets an der Tageskasse)

Doppel Date

In der Familie Siebdrath muss man sich am Wochenende aufteilen. Marvin Siebdrath ist wieder in der IDM Supersport für das Team M32 von Max Enderlein unterwegs. Für seinen kleinen Bruder Mika geht es nach Spanien auf den Montmeló Circuit De Catalunya mit dem SHM44 Team. Er startet dort in der Pre Moto3.