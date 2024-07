Mikhalckis IDM-Pole futsch, Alt übernimmt Platz 1 27.07.2024 - 16:10 Von Esther Babel

© Wiessmann Florian Alt

Schon vor dem Rennen der IDM Superbike am Schleizer Dreieck geht es ordentlich zur Sache. In der Superpole 2 lag Ilya Mikhalchik auf Platz 1. Doch in die beiden Rennen startet Florian Alt zuerst.