IDM News: WM-Gratulant, 3D-Druck und Hackfressen-WM

Bei den aktuell hochsommerlichen Temperaturen sorgt man entweder für Abkühlung per Fahrtwind oder genehmigt sich Podcast-Folgen im Schattigen plus Kaltgetränk. Die IDM geht heute in Assen los.

Am kommenden Wochenende geht die Reise der IDM 2024 weiter und der eine oder andere hat sich bereits auf den Weg ins niederländische Assen gemacht. Rennsport gab es auf die eine oder andere Weise auch zwischendurch.

DMSB Podcast

Dr. Sven Marquardt und Martin Schweiger sprechen im neuen DMSB-Podcast mit Oli Sittler über ihre Aufgaben als Verbandsärzte für den Automobil- und Motorradsport im DMSB, blicken hinter die Kulissen der medizinischen Versorgungskette bei Rennveranstaltungen und unterhalten sich darüber, wieso das Thema Anti-Doping auch im Motorsport von großer Relevanz ist. Den Podcast gibt es ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und auf der DMSB-Seite.

Test am Nürburgring

IDM Superbike-Pilot Martin Vugrinec legt aktuell eine Social-Media-Pause ein. Dafür berichtet Papa Ivica über die Aktivitäten seines Sohnes. Denn der trainierte Anfang August auf dem Nürburgring, wo der vorletzte IDM-Lauf der Saison 2024 stattfinden wird. «Martin trainierte in Begleitung von Hessi, Boris und Rene am Nürburgring», berichtet Vugrinec senior. «Martin war zum ersten Mal auf dieser Strecke und die Jungs sagen, er hat eine ziemlich gute Leistung abgeliefert. Viele IDM-Fahrer waren auch zum Trainieren dort, denn es war die letzte Möglichkeit zum Training vor dem Rennen. Martin wurde Zweiter in seinem Kawasaki-Training sowohl bei Regen als auch bei trocken, kurz hinter Ilya.»

Testzeiten

Bei einem Test auf dem Nürburgring war nicht nur Martin Vugrinec unterwegs. Auch der aktuelle IDM-Leader der Superbike-Klasse Ilya Mikhalchik war am Start. Und liefert laut dem Post von Papa Vugrinec die beste Zeit.



1. Ilya Mikhalchik 1.59,774 min

2. Martin Vugrinec 2.01,383 min

3. Marc Bucher 2.01,760 min

4. Jan Mohr 2.01,800 min

5. Marco Fetz 2.02,004 min

6. Max Zachmann 2.03,543

7. Manuel Schoewer 2.03,637 min

8. Philipp Becker 2.03,976 min

9. Maximilian Kofler 2.03,992 min

10. Bastian Ubl 2.04,594 min

Glückwunsch

Mit zu den ersten Gratulanten von Anina Urlaß gehörte das Team Kiefer, die in diesem Jahr beim Northern Talent antreten. Ab dem Rennen in Assen auch endlich mit Anina Urlaß, die zwischenzeitlich das nötige Alter von 14 Jahren erreicht hat und in den Niederlanden Gas geben wird. Vorher war die von Stefan Bradl geförderte Pilotin noch in Italien und lief dort WM-Pilot Dominique Aegerter über den Weg.

Kleine Extras

Schaut man sich die BMW von IDM Superbike-Pilot Bálint Kovács genauer an, fallen einem an seinem Tank im oberen Drittel zwei kleine Extra-Flügel auf. «Diesen 3D-Druck habe ich mir von den Ingenieuren anfertigen lassen», erklärte der Ungar beim IDM-Stream-Interview mit Radio Viktoria. «Dieses Extra dient zur Stabilisierung beim Bremsen und beim Richtungswechsel. Ausserdem ist es dann stressfreier für Hände und Arme. Bei den Rundenzeiten bringt es jetzt nichts. Aber es hält meine Beine da, wo sie hingehören. Und ich mag das Feature, in den letzten Runden eines Rennens fühlt man sich so fitter.»

Ganz was Anderes

«Let‘s get ready to rumble», werben die Macher rund um Veranstalter Maxx Adrenalin. «Der nächste Lauf zur Hackfressen-WM startet in Oschersleben am 24.08.2024. Sei dabei, wenn sich die hässlichsten Fahrer der Welt im Dreikampf um die Krone des Weltmeisters battlen - nie war es unschöner.

Teilnahmevoraussetzung: das eingesetzte Fahrzeug ist mindestens 27 Jahre alt und hat maximal 50 ccm. Infos und Anmeldung unter maxx-adrenalin.de. Warnhinweis: Das Anschauen der HFWM kann Augenkrebs verursachen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fangen Sie einen Arzt oder werden Apotheker.»