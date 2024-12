IDM-Champion Svendsen auf Hertrampf-Sportbike

Oliver Svendsen wird erster Triumph Germany Pilot der neuen Sportbike Klasse, die 2025 für die IDM Supersport 300 kommt. Der Däne hatte sich dieses Jahr mit der Freudenberg-KTM den Titel gesichert.

Der am 3. Februar 2004 in Silkeborg geborene Däne kennt das IDM-Fahrerlager sehr gut. Der aktuelle Supersport 300 IDM-Meister steht als erster Pilot in der neuen Sportbike Klasse fest. Sein 2025er Arbeitsgerät ist eine Triumph Daytona 660. «Wir haben uns auf der EICMA bei Triumph im Business Bereich getroffen und alles

fixiert», erklärt Teamchef Denis Hertrampf. «Es war eine tolle Atmosphäre. Oliver und sein Vater Carsten konnten direkt den Spirit der Triumph Racing Familie spüren.»

«Bereits beim IDM Saisonfinale 2024 in Hockenheim haben wir eine rennfertige Daytona 660 für die Sportbike Klasse vorgestellt und damit früh unser Comitment zur neuen Klasse mit Triumph klargemacht», erklärt Lothar Kraus, technischer Direktor des Teams. «Mit Oliver haben wir unseren ersten von drei geplanten Piloten an Bord. Er war in dieser Saison sehr erfolgreich und bringt Sieger-Mentalität mit. Das gesamte Team freut sich auf die. Zusammenarbeit.»

Auch Oliver Svendsen berichtet vom Termin auf der EICMA in Italien: «Wir haben eine lange und sehr interessante Unterhaltung auf dem Triumph Stand geführt. Die zukünftige Ausrichtung und auch die Zusammenarbeit zwischen Hertrampf und Triumph fühlt sich prima an. Es wird langfristig geplant und die Infrastruktur gefällt

mir sehr. Ich kenne das IDM-Fahrerlager sehr gut. Es hat schon in der Vergangenheit viele Fahrer hervorgebracht, die auch noch heute in Weltmeisterschaften fahren. Ich freu mich, das gesamte Team bei der Teamvorstellung am 10. Januar beim Supercross in Dortmund kennenzulernen.»