IDM News: Sidecar-Sale, warme Worte und eine Fete

Das Jahr 2024 ist auf der Zielgeraden und neben den Planungen für das kommende Jahr gibt es hier und da noch Grund zum Feier. Oder auch für Abschiede. Sei es von Teams oder Zweitakt-Seitenwagen.

Die Verantwortlichen der IDM haben in Stuttgart den Saisonabschluss gefeiert und die Preisgeld-Schecks an die Sieger und Platzierten verteilt. Die Top-Drei-Riege der IDM Supersport war komplett angereist. Auf dem Superbike-Foto war der IDM-Dritte Toni Finsterbusch allein unterwegs. Florian Alt hatte Teamchef Jens Holzhauer geschickt. Ilya Mikhalchik glänzte ebenfalls mit Abwesenheit. Der Ukrainer dreht in Spanien seine Runden.

Warme Worte

«Ein wunderbarer Abend mit wunderbaren Menschen», erklärte IDM Supersport-Pilot Luca de Vleeschauwer. «Ich bin glücklich und dankbar, die Saison 2024 in Stuttgart mit meinem Team und den Menschen, die mir am nächsten stehen, abschließen zu können. Unsere Pläne für 2025 sind bereits in vollem Gange, und ich freue mich sehr darauf, sie bald mit allen zu teilen. Vielen Dank an alle, die mich im Jahr 2024 unterstützt haben, und an diejenigen, die mich auch im Jahr 2025 unterstützen werden.»



«Ein krönender Abschluss für die Saison 2024», beschreibt Supersport 300-Teamchef Carsten Freudenberg die Feier. «Am vergangenen Wochenende wurden unsere Meisterschaftshelden nach Stuttgart eingeladen, um ihre Erfolge zu feiern. Im Rahmen der feierlichen Meisterschaftszeremonie nahmen unsere Fahrer Oliver Svendsen und Ruben Bijman stolz ihre Pokale entgegen.» Er selbst erhielt den Pokal für KTM in der Markenwertung. «Besonders gefreut hat uns die Begleitung von Paligo-Geschäftsführer Robert Gnauck, der mit seinem Team auch 2024 als starker Partner hinter uns stand. Gemeinsam sind wir bereit für weitere Erfolge», so Freudenberg. «Ein riesiges Dankeschön an Paligo und all unsere Unterstützer, Fans, Mechaniker und Piloten. Mit dem Triple in der IDM Supersport 300 (Platz 1-3 in der Fahrerwertung) und dem Markensieg für KTM blicken wir mit Stolz auf eine grandiose Saison zurück. Jetzt richten wir den Blick nach vorne: Auf ein starkes Jahr 2025.»

Mit einer Träne im Knopfloch

Als Champion der IDM Supersport 300 kehrte Inigo Iglesias mit RT Motorsport by SKM in die diesjährige Weltmeisterschaft zurück und kämpfte mit seinem Kawasaki-Team bis zum Saisonfinale in Jerez um den Titel. Jetzt folgte der emotionale Abschied: «Ich erlebte unglaubliche Momente an der Seite von Kawasaki. Zuerst mit SMW-Racing, ab 2023 mit RT Motorsports by SKM. Vielen Dank an Rob, Frank und all die Jungs. Ihr habt mir alles gegeben, was ich benötigte, um um Titel und Podiumsplätze zu kämpfen – ihr seid definitiv ein Top-Team. Ihr seid eine Gruppe großartiger Menschen und Profis mit Top-Arbeitsmethoden, in die meine Mutter Arantxa und ich perfekt hineinpassten. Wir hätten mehr verdient, aber so ist das Leben.» Iglesias weiter: «Ich nehme alles mit, was ich von guten Leute wie Rob, Frank, Franky, Bernd, Udo, Lothar, Arjen, Robbin, Ritschi und anderen gelernt habe. Ich bin glücklich, weil ich als Kind zu Kawasaki gekommen bin und als Mann gehe. Besonders dank Fabien und Steve von Kawasaki Europe. Außerdem habe ich mich während der IDM mit Jürgen und Marco von Kawasaki Deutschland sehr wohlgefühlt. Ihr habt mich wirklich gut behandelt. Ich habe nur gute Worte für euch alle. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass sich unsere Wege in der Zukunft mit ähnlichen Zielen wieder treffen können.» Iglesias wechselt zu Triumph und wird im IDM-Team von Denis Hertrampf die Supersport Next-Generation bestreiten.

Für Mutige

IDM Superbike-Pilot Max Enderlein stammt aus einer rennbegeisterten Familie. Jetzt kommt ein Seitenwagen des Großvaters unter den Hammer. «Ich verkaufe eines der ehemaligen Gespanne meines Opas», schreibt er in seiner Anzeige. «Meldet euch gern, falls ihr euch das zutraut.» Im Angebot ein Yamaha 4-Zylinder Zweitakt-Renngespann. Alle weiteren Infos gern telefonisch/durch Besichtigung. Standort: 09353 Oberlungwitz

Dauer-Brenner

Hannes Sommer trainiert schon wieder fleißig nach seiner Verletzung, die er sich als Andenken vom Finale der Langstrecken-WM mitgebracht hatte. Auch in seiner Heimat Estland wurde der BMW-Pilot nun als Motorsportler mit einem großen Pokal geehrt. «Zum zehnten Mal in Folge», freute sich Soomer.

WM-Fortsetzung

Der Niederländer Glenn van Straalen ist der lebende Beweis, dass man den Sprung von der IDM in die Supersport WM dauerhaft schaffen kann. Auch in der kommenden Saison wird er seine Runden auf der internationalen Bühne drehen. «Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich in der nächsten Saison 2025 für Team D34G Racing antreten werde», teilte er per Socia Media mit.