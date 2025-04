Schleizer Dreieck: IDM-Vorbereitungen gehen los

In dieser Saison haben die Veranstalter vom MSC Schleizer Dreieck, die das Rennen mit zahlreichen Ehrenamtlichen stemmen, schon früh im Jahr ordentlich zu tun. Unter anderem werden Streckenposten rekrutiert.

Zur Erinnerung: Seit Jahrzehnten fand das IDM-Rennen in Thüringen meist im hochsommerlichen August oder September statt. In diesem Jahr findet das Rennen auf Wunsch des IDM-Promoters bereits in knapp zwei Monaten, vom 30. Mai bis zum 1. Juni 2025 statt. Einen Termin, an den sich auch die Stammkundschaft erst noch gewöhnen muss.

Beim Veranstalter gehen bereits die Vorbereitungen los. «Aufgepasst», hieß es dieser Tage beim MSC. «Wer schon immer ganz nah dran sein wollte an der Strecke, hat auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit. Ohne unsere Streckenposten und Sportwarte geht nämlich nichts. Die diesjährige Schulung findet am Samstag, den 5. April ab 8:30 Uhr in der Gaststätte Seng statt. Dort können aber nicht nur diejenigen teilnehmen, die schon einmal im Einsatz waren, sondern auch die, die sich dafür interessieren und gerne mitmachen wollen. Also Termin vormerken und einfach mal vorbeischauen. Das Ganze geht ungefähr bis 15:30 Uhr.»

Auch die Werbekampagne des aktiven Ausrichters geht bereits los, denn auch mit einem geänderten Termin will man die Hütte 2025 wieder wie gewohnt vollkriegen. «Wir haben wieder unsere beliebten und werbewirksamen Heckscheibenaufkleber für die IDM auf dem Schleizer Dreieck. Entweder ihr nehmt ihn vollständig oder für alle die noch den vom letzten Jahr draufhaben (oder Teile davon), haben wir auch nur den Teil mit dem neuen Datum. Zu haben sind sie kostenlos im Autohaus Hammerschmied oder in unserem Büro.»