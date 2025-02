Cortese ist stolz und Kofler soll in die WM

Andreas Kofler will 2025 seinen Titel in der IDM Supersport mit dem eigenen Yamaha-Team verteidigen. Der deutsche Importeur winkt beim Österreicher mit dem WM-Einstieg 2027 und erwartet Siegesserie.

Mit dem selbst organisierten Team Yamalube Kofler geht es für Andreas Kofler und Neuzugang Marvin Siebdrath in die IDM Supersport. Der große Bruder Maximilian Kofler soll sich in der IDM Superbike weiterentwickeln.

«Die langfristige Planung mit Andreas ist», erklärte rund um die Teamvorstellung Wim Vermeulen, Marketing Manager Yamaha Motor Europe, «dass er 2027 mit einer Yamaha in der Supersport-Weltmeisterschaft fährt. 2025 kann er eigentlich nur ein Ziel haben und das ist die IDM zu dominieren und jedes Rennen zu gewinnen. Wir gehen 2025 in unsere letzte Saison mit der R6 und haben mit Ten Kate Racing Products einen neuen offiziellen Partner, von dem wir mit dem besten Material versorgt werden und das Motorrad noch einmal verbessern können. Die großen Maßstäbe für Andreas werden seine Zeiten an den WM-Strecken wie Assen und Most sein, wo er noch ein paar Zehntel finden muss, um die Geschwindigkeit der Top Drei in der WM zu haben. Mit seinem Titel im Gepäck kann er befreit auffahren und den nächsten Meisterschaftsgewinn 2025 fixieren.»

«Marvin ist nun in seinem dritten Jahr im bLU cRU-Programm und wir haben ihn nun in das Meisterteam aufsteigen lassen, wo er auf dem gleichen Bike wie Andreas sitzt», schilderte er weiter. «Während dieser aktuell am höchsten Punkt seiner Lernkurve in der IDM ist, hat Marvin noch einiges an Potential, welches wir 2025 entfalten wollen. Er muss eine solide Nummer 2 werden an jedem Rennwochenende, um auch sicherzustellen, dass er auch gewinnen kann, falls Andreas nicht das Ziel erreicht. In der Supersport soll das Team jedes Rennen gewinnen. Das klingt sehr ambitioniert, ist aber realistisch. Das Team und die Fahrer sind gut vorbereitet und hat das beste Material verfügbar.»

«Maximilian hat ein solides erstes Jahr auf der R1 hinter sich», so das Urteil aus der Yamaha Deutschland-Zentrale. «Als nächsten Schritt haben wir ihm einen Platz in der Langstrecken-Weltmeisterschaft organisiert für die drei europäischen Runden, wo er noch mehr Fahrzeit auf der R1 sammeln kann. Nachdem wir das Motorrad für 2024 komplett neu aufgebaut haben, sahen wir, dass wir noch nicht die Pace der Konkurrenten hatten. Wir haben im Winter hart daran gearbeitet und die ersten Rundenzeiten in Jerez zeigten uns, dass wir unsere Ziele erreicht haben, die wir uns gesetzt haben. Für Maximilian muss das Ziel sein, noch näher an die Top Fünf der IDM Superbike ranzukommen, um vielleicht in einem etwas verrückten oder regnerischen Rennen sogar aufs Podium vorzustoßen.»

Mit an Bord bei Yamaha ist auch der ehemalige Weltmeister Sandro Cortese. «Wir sind sehr stolz, dass wir von Seite Yamaha mit Yamalube Motorsport Kofler weiterarbeiten», meinte Cortese. «Sie haben 2025 ein starkes Aufgebot, angefangen mit dem amtierenden Supersport-Champion Andreas. Für ihn kann es nur ein Ziel geben, nämlich den Titel zu verteidigen. Langfristig will er in die Weltmeisterschaft und mit einer dominanten Saison könnte er sich das Ziel erfüllen. Ich bin mir sicher, dass er das Talent dafür hat.»

«Maximilian hat auch ein gutes Jahr hinter sich», versicherte der Schwabe. «Ich bin mir sicher, dass er über den Winter hart an sich gearbeitet hat und sich daher steigern wird. Er bringt eine unglaubliche Erfahrung mit und jetzt geht es in sein zweites Jahr als Stammpilot für Yamaha. Wir erwarten uns konstante Ergebnisse. Das Level in der IDM ist aber sehr hoch und steigert sich von Jahr zu Jahr.»

«Marvin kommt neu ins Team», meinte Cortese zum Schluss. «Er ist das dritte Jahr im Yamaha bLU cRU-Programm und wir sind sehr stolz, dass wir ihn unterstützen dürfen. Er ist ein großes Talent und hat sicherlich viel Potential. Er weiß, wo er noch an sich arbeiten muss. Wir sind überzeugt, dass der Schritt zum neuen Team jetzt der richtige ist. Er passt gut ins Team und wir sind uns sicher, dass er konstant vorne reinfahren kann.»