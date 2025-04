IDM News: DMSB für Spätzünder und Ökos

Lizenz-Probleme können auch am Wochenende geklärt werden. Anmeldung zum Nachhaltigkeitspreis geht los. Im Winter kann man Trainer werden und in Hockenheim wurden 1000 km abgespult.

Auch wenn es am Ende um die schnellen Runden auf der Strecke geht, gehört auch beim Drumherum einiges dazu.

DMSB-Nachhaltigkeitspreis

Was im Jahr 2000 als DMSB-Umweltpreis für herausragende Leistungen zum Schutz und zur Erhaltung der Umwelt sowie zur Förderung der Umweltverträglichkeit und Zukunftsfähigkeit des Motorsports begann, wird seit 2023 als DMSB-Nachhaltigkeitspreis fortgeführt. Mit der Weiterentwicklung des DMSB-Umweltpreises hin zu einem Nachhaltigkeitspreis können jetzt nicht nur herausragende Projekte mit Bezug zur ökologischen Dimension von Nachhaltigkeit gewürdigt werden, sondern auch ökonomische und insbesondere soziale Projekte, beispielsweise im Bereich der Jugendförderung, Gleichstellung oder Inklusion.

Die Vergabe des DMSB-Nachhaltigkeitspreises 2024/2025 erfolgt im Rahmen des DMSB-Kongresses (31. Oktober – 2. November 2025) in Offenbach am Main. Es wartet ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Gesucht werden beispielgebende und richtungsweisende Vorreitermaßnahmen z.B. im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes, dem schonenden Umgang mit Ressourcen oder der Nachwuchsförderung, die den Motorsport insgesamt in herausragender Weise nachhaltig fördern. Sie sollen zur Motivation für andere Akteure im Motorsport Vorbildcharakter haben.

Teilnahmeberechtigt sind dabei alle Hobby-Motorsportler und deren Helfer, Vereine, ehrenamtliche Funktionäre, gemeinnützige Organisationen und nicht-kommerzielle Veranstalter, wie auch professionelle Akteure im Motorsport, beispielsweise Automobil- und Motorradhersteller, professionelle Rennteams, kommerzielle Veranstalter und Rennstreckenbetreiber, Unternehmen der Umweltschutztechnik und Medienagenturen.

Bewerbungen und Vorschläge für den DMSB-Nachhaltigkeitspreis können bis zum 31. Juli 2025 unter folgendem Link eingereicht werden. Ansprechpartner zum DMSB-Nachhaltigkeitspreis ist Herr Johannes Schirdewahn, Referent Verbandsentwicklung (E-Mail: jschirdewahndmsb.de; Tel.: 069-633007-62).

DMSB Lizenz-Hotline

Der DMSB baut sein Serviceangebot weiter aus und führte zum ersten Aprilwochenende einen neuen Service für Fahrer ein. Bei dringenden Fragen und Problemen rund um die Dokumentenabnahme, die für einen Start bei einer Motorsportveranstaltung im In- oder Ausland zeitnah gelöst werden müssen, sind die Experten des DMSB ab sofort auch zu folgenden Zeiten außerhalb der regulären Geschäftszeiten per E-Mail zu erreichen: E-Mail: lizenzhotlinedmsb.de, Freitag von 16-19 Uhr und Samstag von 8-11 Uhr. «Die eingehenden E-Mails werden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DMSB gesichtet», erklärt der Verband. «Bei zeitkritischen Problemen werden sich die Experten des DMSB innerhalb der nächsten Stunde zurückmelden und sie bei ihrem Anliegen unterstützen Das neue Serviceangebot des DMSB ist selbstverständlich kostenfrei.»

Sonnige Ostern

34 Teams gingen bei den DMV 1000km Hockenheim 2025 bei strahlendem Sonnenschein an den Start. Die 1000km Hockenheim sind der erste Lauf des Deutschen Langstrecken Cup – DLC und der Deutschen Langstrecken Meisterschaft – DLM. Im DLC/DLM wird immer im Le-Mans-Start das Rennen gestartet und aktuell in drei Klassen (Endurance, Superbike, Supersport) gewertet. 219 Runden müssen absolviert werden. Der Rennleiter musste die Distanz nach einer längeren Safety Car Phase wegen einer Ölspur aber um 14 Runden kürzen, um noch innerhalb der vorgesehenen Zeit das Rennen zu Ende zu bringen. Die schnellste Rennrunde ist mit einer 1:46,019 min vom Team JOJ Racing in Runde 140 gefahren worden. Gesamtsieger war nach 205 Runden das Team #13 Rheintal MSC by ADAC Nordbaden (Bewerber: ADAC Nordbaden e.V.) mit Mike Nagel, Kevin Michel und Nick Eiberger und damit auch Sieger der Klasse Endurance. In der Klasse Superbike hat #77 Team 77 powered by Motorrad Eder mit Martin Köhler, Maximilian Ludolf und Maximilian Spitzer gewonnen. Für die Klasse Supersport heißt der Gewinner #771 Team 771 mit Marvin Wendel, Alexander Giesler und Till Belczykowski.

Ausbildungs-Offerte

Im November und Dezember 2025 bietet der DMSB eine Fortbildung für Trainer mit B-Lizenz an. Thematisch liegt der Fokus auf den Bereichen Sportphysiologie und Leistungsdiagnostik. Die Fortbildung umfasst 15 Lerneinheiten und ist in ein modernes, praxisnahes Blended-Learning-Format eingebettet. Vier Lerneinheiten vorbereitende Online-Phase, sieben Lerneinheiten Präsenzphase und vier Lerneinheiten nachbereitende Online-Phase. Die Online-Anteile finden über die DMSB Academy Campus Online Plattform statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 263 € (exklusive möglicher Übernachtungen). Insgesamt stehen 20 Plätze zur Verfügung. Der Anmeldezeitraum läuft vom 17.04.2025 bis zum 31.07.2025.

Umwelt gehört dazu

Das DMSB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 8. April beschlossen, den Stufenplan zur Einführung der Lizenzpflicht für Umweltbeauftragte anzupassen. Für das Jahr 2025 ist bis auf Weiteres für alle Veranstaltungen mit DMSB-Prädikat ein Umweltbeauftragter der Stufe C obligatorisch (bisher Stufe A). Mehr als 120 Umweltbeauftragte der Stufe A wurden alleine in der vergangenen Schulungssaison durch die DMSB Academy ausgebildet und stehen damit für die DMSB-Prädikatsveranstaltungen zur Verfügung. Durch die Vielzahl der Motorsportveranstaltungen in Deutschland können dennoch nicht alle Prädikatsläufe in diesem Jahr durch Personen mit der höchsten Lizenzstufe abgedeckt werden. Daher hat das DMSB-Präsidium beschlossen, den Stufenplan dahingehend anzupassen, dass im Jahr 2025 für DMSB-Prädikatsläufe ein Umweltbeauftragter mit C-Lizenz ausreichend ist.