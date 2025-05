IDM News: Frische Ware, alte Bekannte und Aussteiger

Der Ex-Meister der IDM Superbike fährt weiter auf Podestkurs. Einem Niederländer ist das Geld ausgegangen und den der Seitenwagen-Klasse geht die Puste aus. Ab Freitag gastiert die IDM in Oschersleben.

Ab Freitag geht es auch in der IDM wieder zur Sache. Eine Klasse, ein Team und ein Fahrer mussten schon im Vorfeld die Segel streichen. Rimini gibt es jetzt auch in Deutschland.

Alter Bekannter

Freude macht sich bei Ricardo Brink breit. Normalerweise startet der Niederländer für das Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW in der Pro Superstock 1000. Die sind in Oschersleben aber nicht dabei, Brink fährt trotzdem. «Am kommenden Wochenende bin ich bei der ersten IDM Superbike Runde in Oschersleben mit am Start», verrät Brink. «Nach einem sehr erfolgreichen Test in Oschersleben wird dies eine perfekte Vorbereitung auf die Pro Superstock 1000-Meisterschaft, die Ende dieses Monats auf der Strecke des Schleizer Dreieck starten wird. Wir freuen uns schon riesig auf den Saisonauftakt. Vielen Dank an alle Sponsoren, die wieder eine neue Rennsaison möglich machen.»

Noch ein Bekannter

Ilya Mikhalchik fährt zwar nach wie vor eine BWM, diese aber in Großbritannien in der Stock-Klasse der BSB und nicht mehr in der IDM Superbike, die er im Vorjahr zum vierten Mal gewinnen konnte. Beim von einem tragischen Unfall mit zwei Toten überschatteten BSB-Eröffnungs-Wochenende konnte Mikhalchik am Vormittag noch seinen ersten Podestplatz erobern. «Gut», so die Zusammenfassung des Ukrainers nach Rang 3, «mit einem Podium bei meinem Debüt in Großbritannien zu beginnen. Mit der Tatsache, dass ohne Vor-Saison-Test und Vorbereitung auf dem Stockbike und die Arbeit vor dem Freien Training mit dem Team alles neu war, bin glücklich, die ganze Woche auf der neuen Strecke wettbewerbsfähig gewesen zu sein. Jetzt haben wir eine Woche Zeit, um sich besser auf das nächste Rennen vorzubereiten und unser Bestes zu geben. Danke dem Team MLAV Racing und an alle, die uns unterstützt haben. Und vor allem meinen Beileid an die Familien, nach dem Unfall in der Supersportklasse.»

Aussteiger

Das Team RR Socia Racing wird 2025 laut racesport.nl nicht an der IDM Superbike teilnehmen. Das niederländische Team gab kürzlich bekannt, dass es sich aufgrund schwieriger Vorbereitungen und neuer geschäftlicher Prioritäten zurückziehen wird. «In einem so wettbewerbsintensiven Umfeld wie der IDM muss alles stimmen, um an den Start gehen zu können», erklärte Teammanager Nelson Rolfes. «Wenn wir das als Team im Voraus nicht garantieren können, sollten wir es nicht tun.» Die Entscheidung ist auch auf die Pläne zur Gründung von RR Motoren zurückzuführen, einem neuen Unternehmen, das sich auf Motorradfahrer im öffentlichen Straßenverkehr konzentriert. «Es ist notwendig, unseren gesamten Fokus auf neue Herausforderungen zu richten», so Rolfes. «Die Teilnahme an der IDM erfordert einen kompromisslosen Einsatz, den wir in der kommenden Saison nicht bieten können.»

Leeres Konto

Die IDM Superbike geht am kommenden Wochenende ohne den Niederländer Colin Velthuizen (21) los. Sein letztjähriges Team RR Socia Racing hat sich vorerst aus der Serie zurückgezogen und Velthuizen hat es laut racesport.nl im Winter nicht geschafft, das erforderliche Budget für eine komplette Saison aufzubringen. «Ich bin natürlich sehr enttäuscht. Vor allem, weil es Ende 2024 finanziell noch gut aussah. Leider hat sich die Situation schnell geändert, als einige Parteien sich gezwungen sahen, ihre Unterstützung zurückzuziehen», so Velthuizen. «Ich möchte noch nicht von einem endgültigen Ende meiner Rennkarriere sprechen. Auch wenn es keine leichte Aufgabe ist, werde ich weiterhin entschlossen nach neuen Möglichkeiten suchen, um auf einem hohen Wettbewerbsniveau Rennen fahren zu können. Ich hoffe, dass ich in dieser Saison durch einige Wildcard-Einsätze doch noch an einigen Rennen teilnehmen kann.»

Frische Ware

An den IDM-Wochenenden setzt das Team um Oliver Skach auf Kawasaki. In seinem heimischen Betrieb konnte er nun sein Angebot erweitern. «Wir freuen uns, mit euch tolle Neuigkeiten zu teilen», verkündet Skach vor seiner Abreise nach Oschersleben über die sozialen Medien. «Ab sofort sind wie einer der fünf bimota-Vertragspartner in Deutschland. Die exklusiven und grundsätzlich in kleinen Stückzahlen handgefertigten Bikes, seit einigen Jahren mit Kawasaki-Motoren, sind eine hervorragend passende und logische Erweiterung unseres Portfolios. Und es geht auch schon mit dem ersten spannenden Neuzugang los. Die KB998 Rimini, das Homologationsmodell für die 2025 Superbike-Weltmeisterschaft, limitiert auf 500 Stück, ist als eines der ersten Exemplare in Deutschland bereits bei uns eingetroffen – in ein paar Tagen werden wir sie euch vorstellen.»

Seitenwagen-Flaute

Die Seitenwagen-Fans schauen am ersten Wochenende der IDM 2025 in die Röhre. Es hatten sich nicht genügend Gespanne angemeldet. Die Klasse wurde für den Auftakt ersatzlos gestrichen.