IDM Most 2025: Der Plan am Sonntag

Der Sonntag in Most

Es wird heiß in Most. Und das nicht nur in den Rennen. Es werden Temperaturen bis zu schweißtreibenden 30 Grad erwartet. Die Piloten der IDM Superbike müssen zwei Mal ran. Insgesamt acht Rennen.

Für die anstehenden Rennen müssen die Piloten der IDM Solo-Klassen, der Rahmenrennen und der Seitenwagen-WM nicht nur gute Nerven haben. Eine gewisse Hitzebeständigkeit dürfte in Most ebenfalls nützlich sein. Wo sich normale Menschen an den Baggersee verziehen oder ein schattiges Plätzchen suchen, um sich dem gepflegten Nichtstun hinzugeben, müssen die Fahrerinnen und Fahrer liefern.

Einheimischer Wegweiser

Nach dem Start beginnt die Strecke mit der einzigen Geraden des Kurses, die die Fahrer in einen der schwierigsten Abschnitte von Most führt, die Schikane in den Kurven 1 und 2. Der Tscheche Petr Svoboda (Kawasaki Junior Team by MTM) tritt in der FIM Supersport 300 Weltmeisterschaft und der IDM Sportbike an und sagte auf die Frage nach der ersten Schikane: «Die erste Kurve in der Schikane ist definitiv der schwierigste Teil der Strecke. Danach kommt eine Gerade, dann eine schön fließende Strecke. In Kurve 1 versucht man normalerweise, jemanden zu überholen – oder jemand versucht, dich zu überholen. Das ist der schwierigste Punkt, den man beim Fahren mit anderen Fahrern berechnen muss.»

Most für Fans

Wer nicht genug kriegen kann von der Strecke in Tschechien darf gerne wiederkommen. Auch wenn die Superbike-WM und die IDM schon rum sind, ist noch einiges geboten.



09.07.2025 Carbonia Cup

25. - 27.07.2025 Racing Journal Speed Test

04. - 10.08.2025 Formel Student

29. - 31.08.2025 Czech Truck Prix & Nascar 2025

04.10.2025 Most Classic & Histo Cup

12.10.2025 Carbonia Cup

25.10.2025 Tag der Sicherheit und Tag der offenen Tür

Der Stream

Stephan Kraus führt als Produktionsleiter im Auftrag von Radio Viktoria die Regie über den Live-Stream. An den Kameras und bei der Technik sind Mitarbeitende aus Tschechien am Start. Am Sonntag klettert das Thermometer laut Vorhersage Richtung 30 Grad. Auf das Team wartet ein Knochenjob. «Toll ist doch», so Kraus, «dass die Sidecar-WM in Most und Assen wieder dabei ist. Und die Kämpfe in den IDM-Klassen werden eh genauso heiß wie das Wetter. Motto für unser Team am Wochenende: guter Sonnenschutz und viel trinken.»

Zusätzlich zum Live-Stream über den IDM YouTube-Kanal kann man sich von einem schattigen Plätzchen aus noch das Live-Timing und die offiziellen Resultate zu Gemüte führen.

Die Sendezeiten

12:00 Uhr – Welcome Moderation

12:05 Uhr – IDM SUPERBIKE RACE 1 (race start 12:15 Uhr)

12:55 Uhr – FIM Sidecar World Championship RACE 2 (race start 13:05 Uhr)

13:45 Uhr – IDM SPORTBIKE RACE 2 (race start 13:55 Uhr)

14:35 Uhr – IDM SUPERSPORT RACE 2 (race start 14:45 Uhr)

15:25 Uhr – Northern Talent Cup RACE 2 (race start 15:35 Uhr)

16:15 Uhr – IDM SUPERBIKE RACE 2 (race start 16:25 Uhr)

Das Wetter

In Most sind tagsüber Teile des Himmels mit Wolken bedeckt, die Sonne ist aber zwischendurch sichtbar bei Temperaturen von 12 bis 30°C. In der Nacht ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich bei Werten von 18°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 15 und 21 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Sonntag, den 22.Juni 2025

09.00 bis 09.25 Uhr Q2 ADAC Junior Cup

09.30 bis 10.30 Uhr Warm-up

10.40 bis 11.10 Uhr Q2 Northern Talent Cup



11.30 Uhr R2 ADAC Junior Cup

12.15 Uhr R1 IDM Superbike

13.05 Uhr R2 Sidecar-WM

13.55 Uhr R2 IDM Sportbike

14.45 Uhr R2 IDM Supersport

15.35 Uhr R2 Northern Talent Cup

16.25 Uhr R2 IDM Superbike

17.05 Uhr R2 Twin Cup