Schleiz: Der Superbike-Freitag – Jähnig Schnellster

Nach den zwei Freien Trainings ging es im Superpole Practice das erste Mal um das Thema Startplatz. Jan-Ole Jähnig war der einzige Superbiker, der eine Runde mit 1.23 min schaffte.

Am späten Nachmittag trafen sich auf dem Schleizer Dreieck die Piloten der IDM Superbike zum Pre Practice. Bei den beiden Freien Trainings am Vormittag und kurz nach der Mittagspause war alle glattgegangen. Lediglich GERT56-Pilot Toni Finsterbusch wurde mit einem kleinen Ausrutscher im zweiten Sektor des zweiten Trainings erwischt. Doch der Sachse konnte wieder auf die Rennstrecke zurückkehren.

Am Vormittag hatte so manch einer die Kontroll-Fähigkeiten der Streckenposten und der Rennleitung auf die Probe gestellt. Milan Merckelbagh, Maximilian Kofler, Hannes Soomer, Kevin Orgis, Max Schmidt, Lorenzo Zanetti und Leon Orgis mussten eine Rundenzeit hergeben, da sie es mit der Streckenbegrenzung nicht ganz so genau genommen hatten. Im zweiten Training hatte der Lerneffekt eingesetzt und alle blieben in den gesteckten Grenzen.

Im Superpole-PrePractice ging es um die erste Wurst des Wochenendes. Die ersten Zwölf winkte der direkte Einzug in die Superpole 2, alle anderen müssen sich am Samstag noch durch die Superpole 2 quälen und unter die Top Drei kommen, wenn sie bei der Vergabe der besten Startplätze mitreden wollen.

Honda-Pilot Florian Alt setzte im PrePractice die erste Bestzeit mit einer 1.24,159 min. Eine 1.23er-Runde wie immer das erklärte Ziel, doch das war am Vormittag noch keinem Fahrer gelungen. Hinter Alt tauchte mit gerade mal 0,0487 sec Rückstand GERT56-Mann Jan-Ole Jähnig auf. Nach seiner ersten gezeiteten Runde wurde Leon Orgis auf Platz 3 aufgeführt und damit ging es auch gleich zurück an die Box.

Jähnig machte ernst und fuhr in seiner fünften Runde eine 1.23,895 min und sicherte damit den vorläufigen ersten Platz. Gefolgt von Alt, Leon Orgis, Leandro Mercado, Lukas Tulovic und Hannes Soomer mit 1.24er-Runden. Doch da waren gerade mal zehn Minuten rum. Noch ohne Zeit war zu dem Zeitpunkt Kevin Orgis mit seiner BMW.

Nach der üblichen Halbzeitpause füllte sich die kurzzeitig fast fahrerfreie Strecke zusehends. Der Ungar Soma Görbe, neu in der IDM Superbike, fabrizierte einen Sturz, blieb auf den ersten Blick aber unverletzt. Jähnig hatte noch nicht genug und unterbot mit einer 1.23,797 min seine eigene Bestzeit. Am nächsten dran war Soomer mit einer 1.24,077 min. Zanetti wurde zum Wiederholungstäter, kürzte in der Schikane ab und musste die betreffende Zeit wieder hergeben.

Soomer rackerte sich ordentlich ab, doch an Jähnigs Zeit biss sich der Este die Zähne aus und blieb zwei Zehntel dahinter auf Rang 2. Leon Orgis war nur eine gezeitete Runde gefahren, die reichte aber immer noch für Platz 5.

Superpole PrePractice

1. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.23,797 min

2. Hannes Soomer (EST/BMW) 1.24,077 min

3. Florian Alt (D/Honda) 1.24,159 min

4. Lukas Tulovic (D/Ducati) 1,24,240 min

5. Leon Orgis (D/BMW) 1.24,498 min

6. Leandro Mercado (RA/BMW) 1.24,565 min

7. Lorenzo Zanetti (I/Ducati)1.24,832 min

8. Kevin Orgis (D/BMW) 1.24,922 min

9. Bálint Kovács (HR/BMW) 1.24,959 min

10. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.25,002 min

11. Milan Merckelbagh (NL/BMW) 1.25,057 min

12. Jan Mohr (A/Yamaha) 1.25,190 min



Superpole 1



13. Twan Smits (NL/Yamaha) 1.25,438 min

14. Martin Vugrinec (HR/Kawasaki)1.25,448 min

15. Marco Fetz (D/BMW) 1.25,703 min

16. Sandro Wagner (D/BMW) 1.25,745 min

17. Philipp Steinmayr (A/Kawasaki) 1.25,834 min

18. Soma Görbe (HR/BMW) 1.25,885

20. Maximilian Kofler (A/Yamaha) 1.26,217 min

21. Christoph Beinlich (D/BMW) 1.26,278 min