IDM News: Aufruf, Aussetzer und Abflug in Most

Trotz Kiesbettbesuch am Freitag ging es am Samstag weiter. Ein IDM Superbike-Pilot war gar nicht erst gekommen und der Betreiber wendet sich mit einem Appell an den Staat zum Erhalt der Rennstrecke.

Sommerliche Temperaturen hatten die Piloten der IDM schon am Freitag begrüßt und auch am Samstag wurde die IDM-Show in Most zu einer heiße Angelegenheit.

Most-Aufruf

«Appell an den Staat: Es muss unverzüglich ein Dialog aufgenommen werden», heißt es bei den Betreibern der Rennstrecke. Das Autodrom Most fordert Vertreter des Staates, der Region Ústí nad Labem und der Stadt Most auf, sich aktiv an der Lösung der entstandenen Situation zu beteiligen. Man ist mit einem Nachbarn, der den Lärmpegel des Motodroms stört, vor Gericht gelandet. Ein existenzbedrohender Rechtsstreit droht. «Bei prestigeträchtigen Rennen bekennt sich der Staat stolz zu uns. Wenn wir jedoch trotz einer gültigen Baugenehmigung mit einem Rechtsstreit wegen Lärmbelästigung konfrontiert sind, bleiben wir allein. Wir wollen nicht nur passive Opfer des Rechtschaos sein, wir wollen handeln und die Situation lösen», sagt Eigentümer Josef Zajíček und weist gleichzeitig auf weitere Zusammenhänge hin. «Warum werden in unmittelbarer Nähe des Autodroms immer noch neue Wohnhäuser gebaut und gibt es keine Schutzzone? Das ist keine Frage an uns, sondern an die zuständigen Beamten und politischen Vertreter», schließt Zajíček.

Doch noch Seitenwagen in Schleiz

Wer die Sidecars beim IDM-Besuch auf dem Schleizer Dreieck vermisst hat, kann sich doch noch freuen. «Im August begrüßen wir neben den beiden IRRC-Klassen vor allem auch die Seitenwagen der Int. Sidecar Trophy», erklären die Veranstalter des MSC Schleizer Dreieck. «Dabei ist ein (mehr als) volles Starterfeld garantiert. Aktuell stehen aufgrund der nur begrenzten Startplätze einige Teams auf der Warteliste. Außerdem wird es weitere Rahmenklassen auf zwei Rädern geben - also volles Programm. Nähere Infos zu den Tickets gibt es in Kürze.»

Selbst ist der Mann

Mit seiner Kawasaki vom Team Weber ist Luca Göttlicher in der IDM Supersport am Start. Am 22. April wurde Göttlicher 18 Jahre alt. Auch der Führerschein ist gemacht. Zum IDM-Lauf nach Most saß der Teenager persönlich am Steuer.

Kleines Besteck

«An diesem Wochenende geht es für uns zur IDM nach Most», erklärte das Team Freudenberg vor seiner Abreise, «eine unserer Heimstrecken, nur einen Sprung entfernt von unserer Homebase in Bischofswerda. «Diesmal sind wir mit einem kleinen, aber motivierten Aufgebot am Start: Smilla Göttlich wird im ADAC Junior Cup an den Start gehen und wir als Team werden sie mit einem Teil der Crew um Carsten Freudenberg mit voller Energie unterstützen. Unser Sportbike-Projekt pausiert in Most, da Luis Rammerstorfer noch nicht wieder vollständig fit ist. Gesundheit geht vor. Wir wünschen ihm weiterhin gute Besserung und freuen uns auf sein Comeback. Jetzt heißt es, Rennleder an, Fokus an – Smilla, ab auf die Strecke.»

Kurzer Aussetzer

Auf der Liste der Teilnehmer fehlte in Most der Thüringer Christoph Beinlich. Er war in dieser Saison in die IDM Superbike eingestiegen. Doch die Ausgaben wollen wohlüberlegt sein. Daher legt Beinlich am Most-Wochenende ein geldsparende Schaffenspause ein. «Wenn alles nach Plan läuft», so seine Nachricht, «bin ich in Oschersleben wieder dabei.»

Massiver Abflug

Fynn Kratochwil vom Team JRP Motorsport ist an diesem Wochenende im Northern Talent Cup, der im IDM-Rahmenprogramm fährt, am Start. Erst lief der Freitag gut, wie die Plätze 1 und 2 in den ersten beiden Trainingssitzungen bestätigen. «Ich hatte den ganzen Tag ein gutes Gefühl», versicherte er. Im dritten Training dann ein Abflug aus der höheren Kategorie. «Wir werden unser Bestes geben», versicherte der Nachwuchspilot, «um am Samstag so fit wie möglich zu sein. Und danke an die Fotos von kucostudio.»