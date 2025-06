Mit IDM-Power zum EWC-Sieg in Spa

Nach den IDM Superbike-Rennen auf dem Schleizer Dreieck ging es für Hannes Soomer und Leandro Mercado gleich weiter nach Belgien zur Langstrecken-WM. Unterwegs sammelten sie noch Jan Bühn ein.

Im belgischen Spa-Francorchamps stand Runde 2 der FIM Endurance World Championship (FIM EWC) auf dem Programm. Die Bilanz für die BMW M 1000 RR: Platz 2 auf dem FIM-EWC-Podium für das BMW Motorrad World Endurance Team unter Leitung des IDM-Teamchefs Werner Daemen, sowie Poleposition und Sieg in der Superstock-Klasse für das Team Champion-MRP-Tecmas. Das hatte Daemen noch kurz vor knapp aufgestellt und seine aktuellen IDM-Piloten Hannes Soomer und Leandro Mercado und den ehemaligen IDM-Piloten Jan Bühn ins Rennen geschickt.

In den acht Rennstunden auf dem als Ardennen-Achterbahn bekannten Circuit de Spa-Francorchamps sorgte mehrfach starker Regen für schwierigste Verhältnisse, zwischendurch trocknete der Kurs jedoch immer wieder ab. In der Superstock-Klasse ging kein Weg an der #9 BMW M 1000 RR vorbei. Das Team Champion-MRP-Tecmas holte am Freitag die Poleposition in seiner Klasse. Am Samstag feierten sie im Rennen ungefährdet den Superstock-Sieg.

«In den vergangenen Tagen standen unsere Fahrer, Teams und die BMW M 1000 RR vor den spannendsten Herausforderungen im Rennsport – in der FIM Endurance World Championship und auf der Isle of Man», sagte Sven Blusch, Leiter BMW Motorrrad Motorsport. «Und sie haben diese großartig gemeistert. Beim Acht-Stunden-Rennen der FIM EWC in Spa-Francorchamps haben sie den widrigsten Bedingungen getrotzt, und mit dem zweiten Platz für das BMW Motorrad World Endurance Team und dem Superstock-Sieg für das Team Champion-MRP-Tecmas richtig aufgetrumpft. Ich danke allen Fahrern, Teams und unseren Leuten von BMW Motorrad Motorsport, die die vergangenen Tage so erfolgreich gemacht haben. Gleichzeitig senden wir die besten Genesungswünsche an Peter Hickman, auf dass Hicky auch so schnell wie möglich wieder auf seine BMW M 1000 RR steigen kann.»

«Der Sieg von Champion-MRP-Tecmas in der Superstock-Klasse war ebenfalls eine wunderbare Geschichte», fügte Christian Gonschor, Technischer Direktor BMW Motorrad Motorsport an. «Das Team ist hier in Spa ganz neu zusammengekommen, die Fahrer und das Team sind alle sehr erfahren, aber in dieser Konstellation sind sie noch nie gefahren. In der Superstock-Klasse steht das Basismotorrad im Mittelpunkt, und es ist klasse, dass Jan Bühn, Tati Mercado und unser Werksfahrer Hannes Soomer mit der BMW M 1000 RR auf Anhieb den Sieg geholt haben.»

«Für uns war es wirklich ein perfektes Wochenende. Wir hatten vorab keine Testfahrten, deshalb gab es einige Fragezeichen», berichtete Bühn im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Es ist ein ganz neues Team und auch ein neues Motorrad. Dass wir jetzt gleich so ein gutes Wochenende erleben, mit der Pole-Position und dem Sieg, ist natürlich perfekt.» Der Langstrecken-Routinier ordnet den Erfolg weit oben an. «Es bedeutet mir wirklich sehr viel, denn die letzten anderthalb Jahre waren für mich wirklich nicht sehr erfreulich, mit den vielen Ausfällen und keinem zählbaren Ergebnis. Mit so einem Wochenende zurückzukommen ist für mich enorm wichtig», so der BMW-Pilot. «Ich bin sehr glücklich und freue mich auf das, was noch kommt. In Le Castellet greifen wir dann wieder an.»

«An einem Punkt wurde es wirklich ernst», verrät Hannes Soomer, «es gab sehr viel Wasser und Aquaplaning, vor allem im ersten Streckenabschnitt und auf der Gegengeraden. Ich habe bereits am Freitag gesagt, dass es brutal wird und so war es auch. Wir hatten alle möglichen Bedingungen. Dieser zweite Platz ist gut und ein wichtiges Ergebnis für uns. Im Trockenen hatten wir eine wirklich starke Pace, im Nassen hat uns einfach etwas gefehlt. Insgesamt fühlt es sich gut an, wieder auf dem Podium zu stehen.»

«Es war gut, aber auch tough», fasst Mercado das Spa-Abenteuer zusammen. «Im Quali waren wir Schnellste. Auch im ganzen Rennen. Das Team hat wirklich einen guten Job gemacht. Alles hat funktioniert. Das Rennen war nicht einfach, da die Bedingungen ständig wechselten. Start im Trockenen, dann Regen, dann gemischte Konditionen, dann wieder Regen. Aber wir hatten eine gute Pace und haben keine Fehler gemacht. Auch meine Teamkollegen haben einen guten Job gemacht und ich bin echt happy über den Sieg. Besonders, weil wir schnell waren, aber auch über meine persönliche Performance. Vom Hospital zum Pokal sozusagen. Am Freitag hatte ich in meiner ersten fliegenden Runde eine heftigen Abflug, vor der letzten Schikane an einer der schnellsten Stellen des Kurses. Ich war im sechsten Gang und wollte in den fünften Gang runterschalten, aber der Gang ging nicht rein und ich war im Leerlauf. Ich kam von der Strecke ab und mit 200 km/h hatte ich einen echt großen Crash. Dann ging es zum Röntgen und zum Check ins Krankenhaus, zum Glück war nichts gebrochen. Aber mein Knieschmerzen von meinem Sturz in Oschersleben wurden wieder heftiger. Auch meine Finger hatte es erwischt, aber ich konnte zurück an die Strecke und wurde für fit erklärt. Dann habe ich meine Lederkombi angezogen und bin im zweiten Quali die schnellste Runde gefahren. Das war natürlich toll, aber ehrlich gesagt, war ich für das Rennen nicht 100 Prozent fit, denn ich hatte ziemliche Schmerzen, überall. Aber es ging, ich konnte meine Performance abliefern. Es war am Ende toll, trotz der Schmerzen.

8h Spa, Rennergebnis (7. Juni):

1. F.C.C. TSR Honda (Techer, Hada, Perolari), Honda CBR1000 RR-R, 188 Runden

2. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Guintoli, Odendaal), BMW M1000RR, + 50,026 sec

3. YART Yamaha (Fritz, Hanika, O'Halloran), Yamaha YZF-R1, +1 Runde

4. Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Linfoot), Suzuki GSX-R1000R, +1

5. Kawasaki Webike Trickstar (Gamarino, Leblanc, Di Meglio), Kawasaki ZX10R, +4

6. ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa), BMW M1000RR, +4

7. Tati Team AVA6 (Clere, McPhee, Nesbitt), Honda CBR1000 RR-R, +5

8. Champion-MRP-Tecmas (Bühn, Soomer, Mercado), BMW M1000RR (SST), +6

9. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Romero, Toledo), Kawasaki ZX10R, +6

10. Team 18 Pompiers Igol (De La Vega, Guittet, Pellizotti), Yamaha YZF-R1 (SST), +7



Ferner:

15. Motobox Kremer Racing (Rubin, Morais, Smits), Yamaha YZF-R1, +10

16. Mana-au Competition (Schmidt, Fetz, Lamire), Honda CBR1000 RR-R, +10

18. 3ART Best of Bike (Westmoreland, Mohr, Vietti-Ramus), Yamaha YZF-R1 (SST), +13

22. Pitlane Endurance (Kofler, De Vleeschauwer, Koskinen), Yamaha YZF-R1 (SST), +15

33. JOJ Racing Parts (Heinrich, Mouton, Vermaas), Kawasaki ZX10R, +23



WM-Stand Superstock:



1. National Motos Honda, 81

2. Team 18 Pompiers Igol, 60

3. 3ART Best of Bike, 56

4. Team Etoile, 51

5. Dafy Rac-41, 49

6. Honda No Limits, 37

7. Champion-MRP-Tecmas, 35

8. Team 33 Louit April Moto, 31