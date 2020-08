IDM Assen 2020: Der Zeitplan am Freitag

Alles anders in der Saison 2020. Wo man sonst schon über mögliche Titelgewinner spekuliert, geht das Rennsport-Jahr erst so richtig los. Auf er niederländischen Grand-Prix-Strecke läuft das erste von vier Wochenenden.

«Das lange Warten hat endlich ein Ende», freut sich Julian Puffe vom Team HRP. «Gestern startete die Reise nach Holland, wo an diesem Wochenende auf dem TT Circuit Assen der Startschuss für die IDM Saison 2020 fällt. Ich bin wahnsinnig gespannt, wo wir uns mit unserem neuen Projekt, der Honda Fireblade CBR 1000 RR-R, einfinden werden. Es sind einige Namen dazu gestoßen und bei einem vollen Fahrerfeld von 30 Piloten ist Spannung und Action vorprogrammiert. Fehler darf man sich in der kurzen Saison, die vier Veranstaltungen umfasst, nicht leisten.»

«Da die Entwicklung unserer Honda noch in den Kinderschuhen steckt», meint Puffe, «ist es für uns sehr wichtig, viele Daten unter Rennbedingungen zu sammeln. Wir haben noch einige neue Race-Parts und Änderungen im Gepäck, die allesamt getestet werden müssen. Mein Team HRP-Holzhauer Racing Promotion und ich werden unser Bestes geben, so viele Punkte wie möglich aus den beiden Rennen mitzunehmen. Lasst die Spiele beginnen.»

Das Wetter in Assen

In den nächsten Tagen gibt es beim Wetter in der Region Assen einen Mix aus Wolken und Sonne. Vor allem am Samstag zeigt sich das Wetter im Raum Assen vielfach sonnig. Es kommt wiederholt zu Gewittern, besonders am Freitag. Die Temperaturen erreichen in der Region Assen Werte um 28 Grad. (Quelle: wetteronline.de)

Zeitplan am Freitag 14.08.2020

09.00 bis 09.20 Twin Cup Freies Training

09.25 bis 09.45 Po STK Cup Freies Training

09.50 bis 10.15 IDM SSP 300 Freies Training

10.20 bis 10.50 IDM SSP 600 Freies Training

11.00 bis 11.30 IDM SBK Freies Training

11.35 bis 11.55 Twin Cup Freies Training

12.00 bis 12.20 Pro STK Cup Freies Training

12.25 bis 12.45 IDM SC Freies Training

Pause



13.30 bis 13.55 IDM SSP 300 Freies Training

14.00 bis 14.30 IDM SSP 600 Freies Training

14.35 bis 15.05 IDM SBK Freies Training



15.10 bis 15.30 Twin Cup 1. Qualifying

15.35 bis 15.55 Pro STK Cup 1. Qualifying

16.05 bis 16.30 IDM SSP 300 1. Qualifying

16.35 bis 17.00 IDM SSP 600 1. Qualifying

17.05 bis 17.35 IDM SBK Freies Training

17.40 bis 18.05 IDM SC 1. Qualifying