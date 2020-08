IDM News: Brüder, Girls-Club und Gastfahrer

Am kommenden Wochenende geht die IDM 2020 in ihre Saison. Sechs Wochen und vier Rennen sind im Angebot. Einige neue Gesichter werden beim Auftakt in Assen zu sehen sein. Plus Angebote für jedermann.

Freies Training, Qualifying, Rennen 1 und Rennen 2. So sieht nach langer Wartezeit endlich wieder die To-Do-Liste der IDM-Piloten aus. Unter strengen und der Corona-Pandemie geschuldeten Spielregeln treffen sich die Fahrer zur ersten von vier Rennveranstaltungen. Angemeldet haben sich auch neue Fahrer und Einheimische aus der Gegend. Wer statt zuschauen selber fahren will, hat dazu die Möglichkeit.

Assen – selber fahren auf der GP-Strecke

Der niederländische Verband KNMV ist ungemein aktiv in Sachen Motorrad. Sei es beim Rennsport auf und nebem dem Asphalt, bei der spontanen Ausrichtung eines Track Days für international aktive Piloten in Assen und bei der Aus- und Weiterbildung von Hobbyfahrern. Auch auf der GP-Strecke in Assen werden Trainings, auch für Normalos, angeboten. Kurven-Training ist unter anderem im Herbst im Angebot. Bei einer Club-Mitgliedschaft profitiert man von einem Rabatt bei der KNMV Riders Academy: https://knmv.nl/lidmaatschap/

Frank Nieman – Gaststart bei IDM-Auftakt

Der Niederländer stammt aus Staphorst, einem Ort nahe Assen. IDM-Kennern ist der Ort nicht ganz fremd. Denn schon mit Danny de Boer war jahrelang ein Pilot aus Staphorst in der IDM unterwegs. Jetzt folgt ein neues Talent. Frank Nieman konnte bei drei Rennen in der 1000er-Kategorie der Niederländischen Meisterschaft schon drei Podestplätze kassieren. Jetzt will er sich auch bei der IDM beweisen.



Für Nieman soll es eine Standortbestimmung werden, wenn er sich als Gast unter solch illustre Namen wie Jonas Folger oder Ilya Mikhalchik mischt. «Bei diesem internationalen Teilnehmerfeld ist das Niveau ganz schön hoch», erklärt Nieman. «Dadurch kann ich umso mehr lernen. In den vorangegangenen Rennen lag mein Pace bereits über den Erwartungen, aber wenn wir es ernst meinen, in diesem Bereich anzutreten, müssen wir einen weiteren Schritt machen. Auf jeden Fall kann ich es kaum erwarten, loszulegen.»

Blersch-Brüder steigen in IDM 300 ein

Wenn am kommenden Wochenende die IDM im niederländichen Assen unterwegs sein wird, stehen auch die Brüder Dominik und Marcel Blersch am Start. Beide haben sich bei der IDM Supersport 300 angemeldet.



Dominik Blersch, der ältere der beiden Brüder, startet als Vizemeister im ADAC Junior Cup des vergangenen Jahres und ist ein Förderpilot des Motorradherstellers KTM und des ADAC, so berichtet schwäbische.de. Auch sein jüngerer Bruder Marcel Blersch bekam vom ADAC ein Förderpaket, um bei der IDM dabei sein zu können. Seit dem 1. März absolviert Dominik Blersch eine Ausbildung bei der Polizei. Marcel Blersch beginnt eine Lehre als Zweirad-Mechaniker in einem Autohaus in Riedlingen.



Bei ersten Tests in Oschersleben, auf dem Sachsenring und auf dem Hockenheimring konnten die beiden Brüder aus Uttenweiler, die zum Ausgleich beide beim SV Uttenweiler Fußball spielen, schnelle Rundenzeiten fahren. Das Ziel in diesem Jahr ist es, unter die besten Zehn zu fahren. Die Blersch-Brüder fahren beide für das Racing-Team Upper Swabia und sind beide Mitglied im Rallye-Racing-Team Scheer. In die Rennen gehen sie auf einer KTM RC 390. (Quelle: schwäbische.de)

Bike Promotion – Einladung speziell für Frauen

«An alle Rennstrecken-Ladies und solche, die es gern werden wollen», so der Aufruf des Trainingsveranstalters Bike-Promotion. «Der Girls-Club ist unterwegs. Ihr nehmt an unserem Fahrertraining am 7. und 8. September in der Motorsportarena Oschersleben zum Preis von 250 EUR für 2 Tage teil. Dazu gibt´s satt Fahrzeit in Leistungsgruppen, Instruktion bei Bedarf und ein kurzes Fun-Rennen (Teilnahme freigestellt). Schaut auf unsere Webseite unter PF088 Oschersleben.»