IDM Assen: Yamaha-Pole für Jonas Folger

Schneller wurde Folger mit seiner MGM-Yamaha am Nachmittag bei der IDM Superbike nicht. Dennoch reichte es knapp für den besten Startplatz vor den BMW-Piloten Ilya Mikhalchik und Florian Alt.

Nach Ende der Mittagspause, die im Rahmen des Hygiene-Konzepts zumindest auf dem Papier jedes Team für sich verbringen sollte, ging es für die Piloten der IDM Superbike ins zweite Qualifying. Jonas Folger und Ilya Mikhalchik hießen die Gejagten, die schon am Vormittag vor den ersten Regentropfen ihre Zeiten rausgehauen hatten.

Dahinter ließen die Superbiker, die am Vormittag erst wegen Abbruchs und dann wegen Regens nicht zum Zuge gekommen waren, nicht lange auf sich warten. Florian Alt, Julian Puffe, Bastien Mackels und Pepijn Bijsterbosch tauchten abwechselnd auf Platz 3 auf. Auch Mikhalchik unterbot mit einer 1:37.462 seine Bestzeit vom Vormittag. Dennoch blieb es damit bei Platz 2. Mit stumpfen Waffen kämpfte Dominic Schmitter. Noch Drittschnellster am Vormittag dauerte es erst zehn Minuten, bis er beim 30-minütigen Training auftauchte und dann gab die Hess-Yamaha laut Zeitenmonitor auch gleich den Geist auf.

Jonas Folger fuhr nicht allzuviele Kilometer und schaute kurz vor Ende der Session noch in seiner Box des Teams Bonovo action by MGM Racing vorbei und ging drei Minuten vor der schwarz weiß karierten Flagge wieder auf die Strecke. Jan Mohr trat gar nicht erst an. Nach einem erfolgreichen Freitag war er im ersten Qualifying gestürzt.

In den letzten zwei Minuten war alles auf der Strecke, was Rang und Namen hatte. Folger war vor dem Boxenstopp bis auf zwei Zehntel Sekunden an seiner eigenen Bestzeit dran, doch Mikhalchik war bis auf eine Zehntel an der Folger-Zeit aufgetaucht und ebenfalls noch auf einer schnellen Runde unterwegs. Doch es ging sich in Sachen Verbesserung für beide Konkurrenten nicht mehr aus. Die erste Pole-Position des Jahres ging mit seiner Zeit vom Vormittag an Folger vor Mikhalchik und Alt. Die Plätze in Reihe 2 gingen an Mackels, Vladimir Leonov und Bijsterbosch. Schmitter war von Rang 3 auf den zehnten Platz abgerutscht. Bester Aufsteiger aus der IDM Supersport 600 wurde Daniel Rubin auf Platz 12.

Startaufstellung nach Q2

1. 1:37.353 Jonas Folger

2. 1:37.463 Ilya Mikhalchik

3. 1:38.104 Florian Alt

4. 1:38.405 Bastien Mackels

5. 1:38.687 Vladimir Leonov

6. 1:38.689 Pepijn Bijsterbosch