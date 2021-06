Bastien Mackels: Aufgeben war nie eine Option 11.06.2021 - 14:29 Von Esther Babel

IDM Superbike © Wiessmann Bastien Mackels

Der Belgier will es in der IDM Superbike nochmal wissen. Nach mühsamen Jahren will Mackels in der Saison 2021 wieder an die Spitze und startet mit dem niederländischen Team SWPN einen neuen Anlauf.