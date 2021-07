Pepijn Bijsterbosch wird von Bremsproblemen geplagt 27.07.2021 - 08:26 Von Esther Babel

© Wiessmann Pepijn Bijsterbosch

Von den IDM-Superbike-Rennen in Schleiz hatte sich der BMW-Pilot viel versprochen. Doch wie schon in Oschersleben und Most will es bei dem Niederländer mit Podestserfahrung nicht so echt laufen. Ärger mit der Technik.