IDM RBR: Erlösender Superbike-Sieg für Flo Alt

Endlich klappte es für den IDM Superbike-Pilot vom Team Wilbers BMW mit dem ersehnten Sieg. In der letzten Runde holte sich Markus Reiterberger den zweiten Platz. Ilya Mikhalchik baut Punkte-Vorsprung aus.

Kühl aber trocken schaute es für die Herrschaften der IDM Superbike am Red Bull Ring aus. Die Pole-Position hatte sich BMW-Pilot Florian Alt geschnappt, 0,499 Sekunden vor BMW-Kollege Markus Reiterberger. Kawasaki-Mann Valentin Debise, vor dem Rennen Gesamtzweiter, ging von Rang 3 aus ins Rennen. Der Franzose schaute im Start-Getümmel gleich mal auf dem ersten Platz vorbei. Die Streckenposten schwenkten da allerdings schon die gelb-rot gestreifte Flagge. Einzelne Tropfen fielen aus den grauen Wolken.

Nach der ersten Runde lag Alt auf Platz 1, vor Julian Puffe und Debise. Auch noch Kontakt zur Führungsgruppe hatten Vladimir Leonov, Toni Finsterbusch, Reiterberger, Nico Thöni und Philipp Steinmayr. Auf Platz 8 reihte sich IDM-Leader Ilya Mikhalchik ein, ein Platz vor dem plötzlich zurückgefallen Debise. Doch lange Bestand hatte die Reihenfolge nicht. Es gab sogar schon erste Handzeichen in Richtung Himmel. Aber mit den Teamkollegen Puffe und Finsterbusch und Reiterberger machten drei BMW-Piloten an der Spitze das Tempo.

Mit Zeiten um 1.31 an der Spitze, vier Sekunden langsamer als im Quali, war klar, dass die Bedingungen alles andere als optimal waren. Nach einer extra Kontrolle bestätigte die Rennleitung, dass es keinen Frühstart gegeben hatte. In Runde 6 zog Mikhalchik mit einer 1.29,285 auf den ersten Platz und bildete damit die Spitze der Sechser-Gruppe mit Puffe, Alt, Finsterbusch, Reiterberger und Leonov. Nicht mehr mit dabei war Max Schmidt, der schon in der ersten Runde wegen technischer Probleme die Segel streichen musste.

Debise hatte zu tun, war zwischenzeitlich bis auf Platz 12 zurückgefallen und hatte sich bis zur Halbzeit wieder auf Platz 7 vorgeschafft. «Kompromisslos aber fair», beurteilte Co-Kommentator Thomas Gradinger Alts Überholmanöver bei Mikhalchik, mit dem der Polesetter auch die Führung übernahm. Mit einer 1.28,509 setzte sich Alt auch gleich von den Verfolgern ab. Ähnlich schnell war nur Debise unterwegs, der inzwischen auf Rang 5 angekommen war.

Mikhalchik und Reiterberger legten ebenfalls eine Schippe drauf und fuhren die Lücke zu Alt wieder zu. Nach elf Runden hatten die Superbiker eine Distanz von zwei Drittel erreicht. Bei einem Abbruch wegen Regens, der sich allerdings wieder beruhigt hatte, würde die volle Punktezahl vergeben. Debise war auf Platz 4 angekommen, doch zu Mikhalchik fehlten ihm in Sachen Titelkampf noch mehr als sechs Sekunden. Der Sieg ging über Alt, Mikhalchik und Reiterberger.

Nach der letzten Runde schnappte sich Alt mit knapp einer Sekunde Vorsprung den Sieg. Reiterberger quetschte sich an Mikhalchik vorbei und rettet Platz 2 über die Linie. Mikhalchik sparte sich wilde Aktionen, wurde Dritter vor dem hinter ihm fahrenden Debise. Damit baute der Ukrainer seinen Vorsprung auf 33 Punkte weiter aus. Nicht im Ziel angekommen waren Ducati-Pilot Daniel Kartheininger und BMW-Gast Jan Schmidt.

Ergebnis IDM Superbike Rennen 1

1. Florian Alt

2. Markus Reiterberger

3. Ilya Mikhalchik

4. Valentin Debise

5. Toni Finsterbusch

6. Vladimir Leonov

7. Julian Puffe

8. Nico Thöni

9. Bastian Mackels

10. Philipp Steinmayr

11. Pepijn Bijsterbosch

12. Luca Grünwald

13. Marc Moser

14. Kamil Krzemien

15. Jan Bühn